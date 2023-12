Agent 007 v Praze, alespoň prostřednictvím ikonických vozů. Pokus o rekord nákladních vůzů Tatra, Ameriky, historické motorky. Pokud máte rádi krásná auta a motocykly, to všechno můžete vidět i nyní v prosinci. Vypravit se za nimi máte možnost od pátku 8. prosince do neděle 10. prosince. Pár tipů najdete v našem tradičním přehledu.

Pražský TipCars rallysprint 2023. | Foto: Robert Balcar

V odkazu najdete reportáž Deníku u pražského TipCars Rallysprintu, který se konal minulou sobotu a byl bohatý na dramatické situace. Více o této akci si můžete přečíst v tomto článku ZDE.

Níže už vám ale přinášíme přehled motoristických událostí, které stojí za to navštívit o tomto víkendu.

Bond in Motion

Kdy: od 7. 12. až do 31. 3. 2024

Kde: Praha, Výstaviště

Unikátní expozice Bond in Motion mapuje více než šedesátiletou historii nejslavnějšího tajného agenta světa.

Zimní Luštěnice

Kdy: 9. 12. od 10 hodin

Kde: Luštěnice, areál Pelechov

Sraz příznivců amerických vozů.

Největší tatrovácký sraz

Kdy: 10. 12.

Kde: Ostrava, Palackého ulice, Cetrum bezpečné jízdy Libros

Pokus o rekordní sraz na jednom místě nakladních vozů Tatra.

Tatry 623 zachraňovaly závodníky i civilisty na dálnici D1. Vznikly před 40 lety

Technické muzeum Tatra

Kdy: celoročně

Kde: Kopřivnice

Tři Supertatry MTX jsou v Technickém muzeu k vidění od začátku prosince až do 2. března 2024. Otevřeno kromě pondělí od 9 do 16 hodin.

Tovární muzeum Jawa

Kdy: celoročně

Kde: Konopiště

V současné době je vystaveno na 130 motocyklů + další exponáty. Muzeum je situováno v budově Pensionu Konopiště. Otevřeno kromě pondělí od 10 do 16 hodin.

Auto-moto muzeum V.I.T.V.A.R.

Kdy: celoročně

Kde: Nová Paka

Návštěvníci muzea mohou shlédnout historické automobily, motocykly a jiné exponáty z let 1870 – 2005. Zajímavou částí muzea je expozice věnovaná automobilovému a motocyklovému závodníkovi, původnímu majiteli objektu a zakladateli motoristického sportu na Novopacku Antonínu Vitvarovi. Otevřeno kromě neděle, je třeba ověřit otevírací dobu.

Favorit Fun byl předvojem bláznivé Felicie. Škoda ho představila před 30 lety

Auto-moto burzy

Burza

Kdy: 9. 12.

Kde: Chotusice

Burza

Kdy: 9. 12.

Kde: Hodonice uBechyně

Burza

Kdy: 10. 12.

Kde: Valy u Přelouče

55 let Škody 1203: Vysmívaná hromádka neštěstí i filmová hvězda