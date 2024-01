Ještě nás sice čekají zimní dny, ale nedočkaví obdivovatelé krásných aut a motocyklů, nových i starých, už chystají první akce. Některé z těch oznámených na první pololetí vám teď chceme ukázat jako malou „ochutnávku“. Podívejte se na naše tipy na motoristické akce, které určitě stojí za pozornost.

Střešní stany lze umístit třeba nad korbu pick-upu. | Foto: Deník / Radek Pecák

Ve fotogalerii najdete reportáž Deníku z loňské výstavy For Caravan. Určitě vás bude inspirovat i letos, konat se bude v polovině března. Více o loňském ročníku si můžete přečíst v tomto článku ZDE.

Níže už vám ale přinášíme přehled některých motoristických událostí, na které se můžete vypravit v prvním pololetí roku 2024.

Bond in Motion

Kdy: do 31. března

Kde: Praha, Výstaviště Holešovice

Výstava více než pětatřicet vozidel, která se objevila po boku nejslavnějšího špiona světa z šedesátileté filmové historie o Jamesi Bondovi. Mezi vozidla patří Goldfinger Aston Martin DB5, No Time To Die Superleggera DBS, Q Boat z The World Is Not Enough a Little Nellie z You Only Live Twice.

20. Novoroční jízda

Kdy: 6. ledna od 9 hodin

Kde: Praha, Kampa

Tradiční Novoroční jízda je poctou vozidlu „Jeep“.

Ledová krysa

Kdy: 6. ledna od 9.30 hod.

Kde: Loužnice na Liberecku

Závod upravených nebo sériových mopedů, Simsonů, skútrů nebo "domadělů".

Zimáč 2024

Kdy: 20. ledna

Kde: Jizbice pod Blaníkem nedaleko Čechtic, Rekreační středisko.

11. mezinárodní zimní motosraz Jawa Klubu Praha.

Populární Škoda Popular. Miloval ji i továrník Baťa nebo brankář Plánička

Motosalon

Kdy: 29. 2. až 3. 3.

Kde: Brno, Výstaviště

Mezinárodní veletrh motocyklů, čtyřkolek, příslušenství a oblečení.

FOR CARAVAN

Kdy: 15. až 17. března

Kde: Praha, Výstaviště PVA

15. výstava obytných automobilů a karavanů.

Auto Moto Blešák

Kdy: 7. dubna

Kde: Kroměříž, Výstaviště

Přehlídka automobil a motocyklů a krásných nablýskaných veteránů.

Rallye Prague Revival

Kdy: 12. až 14. dubna

Kde: Praha a okolí

13. ročník mezinárodní sportovně-společenské akce. Veteránská rallye.

Významný padesátník. Volkswagen Golf letos oslaví půlstoletí

Histo Cup

Kdy: 19. až 21. dubna

Kde: Most, Autodrom

Mezinárodní závody historických vozů.

300 zatáček Gustava Havla

Kdy: 18. a 19. května

Kde: Hořice

61. ročník silničního závodu motocyklů.

Sraz veteránů

Kdy: 25. května 2024 od 10 hodin

Kde: Zámek Brandýs nad Labem, zahrady

Legendy 2024

Kdy: 1. června

Kde: Praha

Populární motoristická slavnost, která přináší rozmanitý program pro malé i velké návštěvníky. Vystavené historické vozy všech dob, novinky automobilek, motocykly, obytné vozy a přívěsy,…

Tatra s divným jménem Mobicom vznikla před 30 lety. Byl to úřad na kolech

1000 mil československých

Kdy: 12. až 15. června

Kde: start a cíl Praha

Vzpomínková jízda historických automobilů.