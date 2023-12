Bezpečnost starších lidí na cestách pomáhá zvyšovat projekt Senior bez nehod

Podíl seniorů na celkové populaci ČR bude postupně narůstat. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí by měl vzrůst do roku 2050 z dnešních necelých 21 procent na 30,5 procenta. Je proto třeba pamatovat také na jejich bezpečnost v silničním provozu. S tím už několik let pomáhá projekt Senior bez nehod.

Seniory v silničním provozu ohrožuje i jejich zvýšená fyzická zranitelnost. | Foto: Deník / archív