Venkovní motoristické aktivity až na výjimky na nějaký čas utichly. Pokud však máte rádi krásná auta a motocykly, můžete se za nimi vypravit od pátku 24. listopadu do neděle 26. listopadu třeba do muzeí. Na zajímavé expozice vás budeme každý týden i nadále upozorňovat. První tipy najdete v našem tradičním přehledu.

Výstava v muzeu ve Vysokém Mýtě představuje karosáře a unikátní historické vozy. Na fotografii je unikátní hasičský automobil Horch 853. | Foto: Se souhlasem Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě

V odkazu najdete dubnovou reportáž Deníku jako pozvánku na výstavu Dvorana slávy českých karosářů, která byla letos otevřena v Muzeu českého karosářství ve Vysokém Mýtě. Více o této akci si můžete přečíst v tomto článku ZDE.

Níže už vám ale přinášíme přehled motoristických událostí, které stojí za to navštívit o tomto víkendu.

Mikuláš Rally

Kdy: 25. 11.

Kde: Slušovice

Rozloučení s rallyovou sezónou.

Bezpečnost především. 50 let crash testů vozů Škoda

Kdy: do 26. 5. 2024

Kde: Praha, Národní technické muzeum

Prezentace zkušebních nárazových testů, které u nás byly poprvé uskutečněny v roce 1972 u vozů Škoda.

Otevřeno kromě pondělí od 9 do 16 hodin.

Dvorana slávy českých karosářů

Kdy: do konce roku 2025

Kde: Vysoké Mýto, Muzeum českého karosářství

Představení tvorby největších a nejúspěšnějších karosáren: Uhlík Praha, Brožík Plzeň, Petera Vrchlabí, Sodomka Vysoké Mýto, Lepil Slavíkovice a Bohemia Česká Lípa.

Otevřeno pondělí až pátek od 9 do 17 hodin, sobota a neděle od 10 do 17 hodin.

55 let Škody 1203: Vysmívaná hromádka neštěstí i filmová hvězda

Expozice historických automobilů

Kdy: do 31. 12.

Kde: Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské muzeum

Nejucelenější sbírka 32 automobilů Aero včetně tří s karoserií firmy Sodomka.

Otevřeno kromě pondělí od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin.

Osobní automobily Tatra

Kdy: stálá expozice

Kde: Kopřivnice, Technické muzeum

Kompaktní sbírka osobních automobilů, kterými se automobilka TATRA zapsala do světových dějin automobilismu 20. století.

Otevřeno kromě pondělí od 9 do 16 hodin.

Rodný dům Ferdinanda Porscheho

Kdy: stálá expozice

Kde: Liberec-Vratislavice nad Nisou

Rodný dům Ferdinanda Porscheho v Liberci – Vratislavicích je od roku 2011 ve vlastnictví společnosti Škoda Auto. Aktuální zajímavostí je vůz Austro Daimler Bergmaiser z roku 1932.

Otevřeno od pátku do neděle od 9 do 17 hodin

KVÍZ: Auta v roce 1989. Víte ještě, jaká se v Československu tehdy proháněla?

Muzeum motorismu

Kdy: stálá expozice

Kde: Znojmo, Koželužská ulice

V expozici najdete 40 předválečných automobilů, desítky motocyklů, bicyklů, stabilních motorů. Dále traktory, parní stroje, motory pro pohony mlýnů, benzínové pumpy, smaltované reklamní tabule, kočárky, šlapací autíčka, dětské hračky a další stovky exponátů tykajících se motorismu a to do roku výroby 1950.

Otevřeno od pátku do neděle od 9 do 17 hodin.

Auto-moto burzy

Burza

Kdy: 25. 11.

Kde: Tchořovice

Burza

Kdy: 24. 11. od 7 hodin

Kde: Buštěhrad

