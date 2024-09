O prvním zářijovém víkendu se koná mnoho zajímavých auto i moto akcí - srazy historických i současných vozidel, rally, závody a soutěže aut i motorek, spanilé jízdy, traktoriády i burzy a spousta dalších. Kam se můžete od pátku 6. září do neděle 8. září vypravit, pokud obdivujete krásu aut a motorek, zjistíte v našem tradičním velkém přehledu. Najdete tu například i pozvánku na slavný závod do vrchu Zbraslav-Jíloviště nebo na srazy sajdkár, aerovek a aerovkářů na Konopáči či amerických aut a motorek.

V ohromný autosalon naplněný supersporťáky a jinými výjimečnými vozy se proměnil v sobotu 31. srpna 2024 park zámku Blatná na Strakonicku. Deník byl při tom. Více o této akci si můžete přečíst v článku ZDE.

Níže už vám ale přinášíme přehled motoristických událostí, na které se můžete vypravit během nadcházejícího víkendu.

Motoristické akce - první poprázdninový víkend 2024

Královéhradecká veterán rallye

Kdy: 5. až 8. 9.

Kde: Deštné v Orlických horách, Hradec Králové a další místa

Co: 21. ročník rallye.

Ecce Homo Historic

Kdy: 6. až 8. 9.

Kde: Šternberk

Co: Výstava historických automobilů, soutěžní jízdy pravidelnosti, rally Ecce Homo Historic.

Sraz Aerovek a Aerovkářů na Konopáči

Kdy: 6. až 8. 9.

Kde: Heřmanův Městec, kamp Konopáč

Připomeňte si Sraz Aerovek na Konopáči 2022:

| Video: Youtube

105 let Čezety

Kdy: 6. až 8. 9.

Kde: Strakonice

Co: 105 let od zahájení výroby legendární značky ČZ.

Jawáč 2024

Kdy: 6. až 8. 9.

Kde: Jizbice u Čechtic

Co: 42. mezinárodní motosraz Jawa Klubu Praha.

Sajdkár sraz

Kdy: 6. a 7. 9.

Kde: Bystřice pod Pernštejnem, Dvožiště, autocamp Na kopci

Co: 30. sraz motocyklů se sajdkárou.

Noční Pacovský okruh

Kdy: 6. 9. od 17.30 hod.

Kde: Pacov, zámek

Co: 6. ročník motovyjížďky po původní trase z roku 1906.

South Bohemia Classic

Kdy: 6. a 7. 9.

Kde: České Budějovice (start) a Jihočeský kraj

Co: 15. ročník soutěže historických vozidel.

Rally Vyškov

Kdy: 6. a 7. 9.

Kde: Vyškov

Co: 32. ročník populárního moravského rallysprintu.

Hippies car & bike show

Kdy: 6. až 8. 9.

Kde: Topolná u Napajedel, areál Bůrovců

Co: Velký sraz amerik, motorek a dalších hippie vozidel.

Sraz amerických automobilů a motocyklů

Kdy: 6. až. 8. 9.

Kde: Břehy u Přelouče, autokemp Buňkov

Co: 6. ročník akce.

Offroad Festival ARO Show

Kdy: 6. až. 8. 9.

Kde: Rokycany, náměstí a okolí

Co: Večerní orientační jízda, dovednostní soutěže v terénu.

Mezinárodní jízda do vrchu Zbraslav–Jíloviště

Kdy. 7. 9. od 10 hodin

Kde: Zbraslav – Jíloviště

Co: Závod Zbraslav-Jíloviště byl na začátku minulého století stal pojmem ve světě motorismu. Jezdil se od roku 1908 s přestávkami až do roku 1931. Pak byl řádně obnoven až roku 1968 Veteran Car Clubem Praha a od té doby se koná pravidelně, i když ne už jako rychlostní závod, který dnešní podmínky již nedovolují. Od roku 2015, kdy byl omezen start pouze pro vozy do roku výroby 1939, se soutěž vrací ke své původní slávě.

Historici v Roudnici

Kdy: 7. 9.

Kde: Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí

Co: 21. ročník výstavy historických vozidel.

O pohár Města Soběslavi

Kdy: 7. 9. od 10 hodin

Kde: Soběslav, náměstí Republiky

Co: Tradiční výstava a orientační soutěž historických vozidel.

Veteran Tour 2024

Kdy: 7. 9.

Kde: Malý Rohozec, pivovar

Co: 3. ročník srazu, orientační jízda po vybraných silnicích Turnovska, Liberecka a Českého Ráje.

Setkání veteránů

Kdy: 7. 9. od 10 hodin

Kde: Luže, fotbalový stadion

Co: 7. ročník výstavy historických automobilů a motocyklů.

Spořická šedesátka

Kdy: 7. 9. od 8 hodin

Kde: Spořice, koupaliště

Co: Setkání historických automobilů a motocyklů z různých období minulého století.

Automobilové závody do vrchu Diváky

Kdy: 7. a 8. 9.

Kde: Diváky

Co: Závody ze seriálu Mezinárodních závodů automobilů do vrchu Maverick Hill Climb Czech 2024 a Maverick Slalom – Trophy – PRAMOS XIX. DIVÁCKÁ 13°.

Mistrovství ČR v autokrosu

Kdy: 7. a 8. 9.

Kde: Nová Paka, autokrosová traď Štítkovská rokle

Masaryk Racing Days & F1 exhibice

Kdy: 7. a 8. 9.

Kde: Brno, Masarykův okruh

Dymokury

Kdy: 7. a 8. 9.

Kde: Dymokury

Co: Závody silničních motocyklů o Cenu Bohumila Staši.

Den s Embéčkem

Kdy: 7. 9. od 8.30 hod.

Kde: Malá Skála, areál u fotbalového hřiště

Co: 15. ročník srazu vozů Škoda 1000MB, 100 a 110R, výstava a orientační jízda.

Přehlídka elegance historických vozidel

Kdy: 7. 9.

Kde: Tišnov (7.30) – Lomnice (10.30) – Předklášteří (13 hodin)

Co: 24. Ročník přehlídky veteránů.

Autoturistická soutěž pro rodiče a děti Kopidlno

Kdy: 7. 9

Kde: Kopidlno

Co: Orientační soutěž, které se účastní řidič a dítě do 15 let.

Sraz autobusů KAROSA řady 700

Kdy: 7. 9.

Kde: Ralsko, letiště Hradčany

Co: 6. sraz autobusů Karosa řady 700 a setkání majitelů vozidel čs. výroby těžších 3.5 t.

Den s historickými autobusy

Kdy: 7. 9. od 9.30 hod.

Kde: Česká Lípa, zastávka Sokolská

Co: Jizda se čtyřmi autobusovými veterány - Škoda 706 RTO Jelcz, ŠL11-1307 Turist, Škoda RTO 706 MTZ a Karosa LC 736.

Truck Day

Kdy: 7. 9. od 12 hodin

Kde: Drnovice u Lysic

Renault sraz

Kdy: 7. a 8. 9.

Kde: Brozany nad Ohří

Classic Motocross

Kdy: 7. 9.

Kde: Dobřany u Plzně

Jízda o pionýrský šátek a Babetacup

Kdy: 7. 9.

Kde: Stříbro, areál SDH na Stříbrské plovárně

Co: Jízda o pionýrský šátek je vyhlášena pro motocykly Jawa Pionýr všech modelů, Jawett a Stadionů vyrobených v ČSSR. Babetacup, je jízda vypsána pro všechny modely Babet vyrobených v ČSSR.

Fichtl sraz Na koni ke koni

Kdy: 7. 9. od 10.30 hod.

Kde: Branžež

Krušnohorský Fichtl Cup

Kdy: 7. 9. od 9 hodin

Kde: Ostrov, Mírové náměstí

Záhorská střela Býškovice

Kdy: 7. 9.

Kde: Býškovice, hřiště

Co: 14. ročník závodů mopedů.

Veteráni pod zámkem

Kdy: 8. 9. od 10 hodin

Kde: Břeclav, Areál pod Zámkem

Co: Sraz automoto veteránů, fordů Mustang a hasičské techniky.

Setkání Retro Garážovek

Kdy: 8. 9.

Kde: Šťáhlavy, nádraží

Co: Sraz a výstava veteránů s doprovodným programem. Auta, motorky, kola a jiné stroje starší 30 let.

Pořádáte motoristickou akci a chcete, aby se objevila v pravidelných tipech na webu denik.cz/auto? Nebo vaše akce právě proběhla a chcete ji ve fotogalerii představit čtenářům Deníku? Pak nám o ní pošlete informace na e-mail: jiri.humplik@denik.cz.

Traktory a zemědělská technika

Zdeslavická traktoriáda

Kdy: 7. 9. od 8 hodin

Kde: Zdeslavice u Chlístovic

Co: 10. ročník akce.

Jankovská traktoriáda

Kdy: 7. 9. od 13 hodin

Kde: Jankovice u Holešova

Co: 9. ročník závodu podomácku vyrobených malotraktorů.

Dožínky Olomouckého kraje

Kdy: 7. 9.

Kde: Náměšť na Hané, amfiteátr

AgroShow Jakubovice

Kdy: 7. 9. od 10 hodin

Kde: Jakubovice-Lanškroun

Brázda u Rozkoše

Kdy: 7. 9. od 9 hodin

Kde: Náhořany, pole Náhořanská a.s.

Co: Výstava zemědělské techniky.

Traktoriáda Modlíkov

Kdy: 7. 9. od 11 hodin

Kde: Modlíkov

Co: 15. ročník akce.

Těškovská traktoriáda

Kdy: 7. 9. od 12 hodin

Kde: Těškov

Co: 9. ročník akce.

Traktoriáda a výstava stabilních motorů v Meziboří

Kdy: 8. 9. od 11 hodin

Kde: Meziboří u Strážku

Co: 2. ročník akce.

Máte rádi kvízy? Zkuste si ty naše:

Burzy

Burza

Kdy: 7. 9. od 7 hodin

Kde: Hodonice u Bechyně

Burza

Kdy: 7. 9. od 7 hodin

Kde: Chotusice u Čáslavi

Burza

Kdy: 7. 9. od 14 hodin

Kde: Brtnice u Jihlavy

Burza

Kdy: 8. 9.

Kde: Kámen

Burza

Kdy: 8. 9.

Kde: Valy u Přeloče

Burza

Kdy: 8. 9.

Kde: Tuhaň na Semilsku

Pořádáte motoristickou akci a chcete, aby se objevila v pravidelných tipech na webu denik.cz/auto? Nebo vaše akce právě proběhla a chcete ji ve fotogalerii představit čtenářům Deníku? Pak nám o ní pošlete informace na e-mail: jiri.humplik@denik.cz