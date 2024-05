Motoristická sezóna je plném běhu. Uskuteční se například srazy veteránů všech možných značek a po celé zemi, rally či závody do vrchu, motorkářské spanilé jízdy i soutěže. Kam se můžete od pátku 24. května do neděle 26. května vypravit, pokud obdivujete krásu aut a motorek, zjistíte v našem tradičním velkém přehledu. A nechybí opět ani tipy na dlouhodobější akce či burzy.

O minulém víkendu proběhl na lounském výstavišti již 26. ročník tradičního Autosalonu. Představilo se šestnáct automobilových vystavovatelů, v nabídce bylo vše od osobních až po nákladní auta. Deník byl při tom. Více o této akci si můžete přečíst v článku ZDE.

Níže už vám ale přinášíme přehled motoristických událostí, na které se můžete vypravit během posledního májového víkendu 2024.

Motoristické akce - poslední květnový víkend

Jarní rallye

Kdy: 23. až 26. 5.

Kde: Lipno

Co: 35. ročník Jarní Rallye na Lipensku se zázemím v hotelu BouCZECH.

Euro Bike Fest

Kdy: 23. a 26. 5.

Kde: Pasohlávky, ATC Merkur

Co: Čtyřdenní motofestival.

Wartburg sraz

Kdy: 24. až 26. 5.

Kde: Seč, Autokemp

Co: 11. sraz Wartburg veterán klubu.

Výstava historických motocyklů

Na Ogaru zemí českou

Kdy: 24. až 26. 5.

Kde: Praha, Velká Chuchle

Co: Výstava a sraz historických motocyklů značky Ogar k 90. výročí zahájení výroby této značky. Vyjížďka pro motocykly značky Ogar se uskuteční v souběhu s výstavou a povede údolím Vltavy se zajímavou návštěvou muzea.

Sraz socialistických vozů

Kdy: 24. a 25. 5.

Kde: Hnačov, kemp

Co: 10. Ročník srazu.

Škoda sraz

Kdy: 24. a 26. 5.

Kde: Doksy, kemp Klůček

Co: 41. tradiční sraz vozů Škoda všech typů a roků výroby.

Sraz Škoda historic fan klubu

Kdy: 24. a 26. 5.

Kde: Hradec Králové, Autokemp Stříbrný rybník

Co: 34. Sraz vozů Škoda klasické konstrukce s páteřovým rámem.

Merry Motosraz

Kdy: 24. a 26. 5.

Kde: Hradec Králové, Autokemp Stříbrný rybník

Co: Setkání motorkářů.

Sraz Mercedes-Benz Tachov

Kdy: 24. až 26. 5.

Kde: Konstantinovy Lázně, kemp LaRocca

Co: Spanilá jízda, soutěže, závody ve sprintu.

Víkendové setkání Moskvičů

Kdy: 24. a 26. 5.

Kde: Šternberk, autokemp, Dolní Žleb

Nippon Retro japonské moto

Kdy: 24. až 26. 5.

Kde: Rychlebské hory, Račí údolí

Co: 13. setkání majitelů klasických motocyklů (nejen) japonské provenience.

Závody do vrchu Šébr – Schöberbergrennen

Kdy: 24. a 26. 5.

Kde: Lužické hory, Stožecké sedlo - Šébr

Co: Závody veteránských vozidel do vrchu, Oslava 100 let od prvního vítězství československého jezdce na československém automobilu v historii mezinárodních závodů automobilů do vrchu.

Vysočina

Kdy: 24. a 25. 5.

Kde: 1. etapa - Rychnov nad Kněžnou, staré náměstí (start) – hotel Medlov (cíl), 2. etapa Medlov (start i cíl, jízda Žďárskými vrchy, 3. etapa – zpět do Rychnova nad Kněžnou na nádvoří Kolowratského zámku

Co: Orientační závod historických vozidel do roku výroby 1989.

Podorlická Rally

Kdy: 24. a 25. 5.

Kde: Opočno - Houdkovice

Co: V. ročník, Českomoravský pohár v rallye.

Air-Auto moto veteranfest

Kdy: 24. až 26. 5.

Kde: Drahotuše

Co: Tradiční mezinárodní setkání historických vozidel (auto, moto, letadla, zemědělská technika a vojenská technika, cyklo, pára.

Charitativní sraz amerických a sportovních vozů

Kdy: 25. 5. od 12 hodin

Kde: Písek, Výstaviště

Sraz veteránských vozidel

Kdy: 25. 5. Od 17 hodin

Kde: Písek, hotel Cade

Co: Prohlídka vozidel, spanilá jízda Písekem.

Po pašeráckých stezkách

Kdy: 25. 5.

Kde: Obec Rybník (11.30 hod.) - Hostouň (12 hodin) – Bělá nad Radbuzou (13 hodin)

Co: Jízda historických vozidel (do roku výroby 1987) krajinou Českého lesa.

Sraz veteránů

Kdy: 25. 5. od 9 hodin

Kde: Skalice u Znojma

Co: 12. ročník srazu a výstavy.

Jízda veteránů pod Ještědem

Kdy: 25. 5. od 8 hodin

Kde: Liberec, centrální parkoviště ve skiareálu Ještěd

Co: Jízda dovednosti. Výstava závodních historických i soudobých vozidel.

Motofest

Kdy: 25. 5.

Kde: Slatinice

Co: Vedle českých hvězd motorsportu a jejich závodních speciálů vás čekají také unikátní veteránská vozidla, obytné cestovní vozy, kaskadérská vystoupení, exhibice bikerů nebo driftování na návsi… a také dobrá hudba, lokální jídlo a pití v rámci „Hanáckého OktóbrFest stanu“. I se svou závodní Tatrou 815 DAKAR 2T0R45 do Slatinic slíbil přijet Tomáš Tomeček, pětinásobný vítěz závodu Africa Eco Race v kategorii kamionů, závodu vedoucího po stopách původní dakarské rallye. Mezi automobilovými celebritami slatinického svátku motorismu se objeví také Tomáš Enge, první a doposud jediný český pilot Formule 1. Organizátoři vyjednávají také s Erikem Caisem, jedním z nejúspěšnějších českých WRC jezdců. Na své si ale přijdou všichni, kdo více než rychlost obdivují eleganci a nadčasový design. Na mimořádné výstavě veteránů se počítá například s vozem Jaguár E Type nebo legendárním BMW E30 M3.

Studenecké míle

Kdy: 25. 5. od 8 hodin

Kde: Studenec, amfiteátr

Co: Setkání více než 200 historických motocyklů a vozidel a jejich příznivců.

Sraz veteránů na brandýském zámku

Kdy: 25. 5. od 10 hodin

Kde: Brandýs nad Labem, zámecká zahrada

Veterán Rallye Ostrava

Kdy: 25. 5. od 8 hodin

Kde: Ostrava, Masarykovo náměstí – Stará Ves nad Ondřejnicí, pod zámkem (10.45 hod.) – Richaltice, U Richarda (11.30 hod.) – Kopřivnice, muzeum Tatra (13 hodin – Štramberk, náměstí a koupaliště Libotín (14 hodin)

Co: XXIV. Ročník Memoriálu ing. Františka Procházky a X. Ročník Setkání přítel italských vozidel.

Veteráni Jindřichohradeckem

Kdy: 25. 5. od 8.30 hod.

Kde: Jindřichův Hradec, náměstí Míru

Co: Orientační soutěž (start ve 12 hodin), součást 9. ročníku Autosport Klasik Jihočeského poháru. Výstava vozidel (od 10 hodin).

Rasmussenovy Lažany

Kdy: 25. 5.

Kde: Lažany-Mezno

Co: 29. ročník tradičního srazu příznivců značky DKW a značek příbuzných.

Britská Rally Kokořín

Kdy: 25. 5. od 7.30 hod.

Kde: Všenory

Co: Celodenní orientační rally spojená se srazem vozů britské výroby. Posádky během své cesty po Čechách navštěvují historická místa kde plní všetečné úkoly. Účastnit se mohou vozy jakékoliv značky.

Po pašeráckých stezkách

Kdy: 25. 5. od 9 hodin

Kde: Rybník

Co: Jízda historických vozidel všech kategorií do roku výroby 1987.

Jízda historických vozidel okolím Plzně

Kdy: 25. 5. od 10 hodin

Kde: Plzeň-Bolevec, autocamp Ostende (start i cíl)

Co: 34. ročník jízdy.

Truck Trial – Velká cena Mohelnice

Kdy: 25. a 26. 5.

Kde: Mohelnice

Co: Část seriálu Mezinárodního mistrovství ČR v truck trialu.

Nisa Street Drift

Kdy: 25. a 26. 5.

Kde: Liberec, obchodní centrum NISA

Co: Čtvrtý exhibiční (nebodovaný) drift závod pro 40 jezdců kolem obchodního centra.

Socialistik Dragster

Kdy: 25. 5.

Kde: Částkovice u Pelhřimova, letiště

Co: Seriál závodů motocyklů Jawa, ČZ a MZ na vzdálenost 200 metrů s pevným startem.

Sraz příznivců motocyklů Jawa a ČZ

Kdy: 25. 5. od 9 hodin

Kde: Klobouky u Brna, náměstí

Co: Spanilá jízda a soutěže.

Jarní sraz motoveteránů

Kdy: 25. 5.

Kde: Benešov nad Ploučnicí, zámek

Co: 1Od 10 do 12 hodin bude možnost prohlédnout si moto-veteránské exempláře, jako například Dněpr, ČZ skútr, Pérák, Kývačku, Panelku, účast přislíbil i majitel Velorexu.

Moto-Jankov

Kdy: 25. 5. od 9 hodin

Kde: Jankov, náměstí

Co: Žehnání strojům, orientační jízda 100 mil podblanických.

City Extreme Enduro VALMEZ

Kdy: 25. 5. od 7 hodin

Kde: Valašské Meziříčí

Co: Závod jezdců na motocyklových speciálech, specifikace enduro.

Amatérské závody Wild Hogs

Kdy: 25. 5.

Kde: Unčovice

Co: 6. ročník závodů motocyklů Stadion, Babeta, Pionýr, Speciál a Simpson.

Jízda mopedů

Kdy: 25. 5. od 12 hodin

Kde: Žandov, Starý Šachov, areál hřiště TJ

Co: Měřená vyjížďka. Trasa : Starý Šachov - Žandov - Horní Police - Kravaře - Úštěk - Liběšice - Býčkovice - Lovečkovice - Verneřice - Valkeřice - Starý Šachov. Cca 60 km.

Fichtl Cup

Kdy: 25. 5.

Kde: Rudolfov/Adamov

Co: Terénní závod motocyklů Jawa 50 Pionýr.

Fichtl Cup

Kdy: 25. 5.

Kde: Telč, Dyjické mosty – České Budějovice

Co: Terénní závod motocyklů Jawa 50 Pionýr.

Sraz veteránů

Kdy: 26. 5. od 9 hodin

Kde: Hodice u Třeště

Co: 18. ročník srazu.

Zahájení sezóny – Společná vyjížďka

Kdy: 26. 5. od 10.15 hod.

Kde: Olomouc, Horní náměstí

Co: Společná vyjížďka na Ecce Homo.

Tuning Show

Kdy: 27. 5.

Kde: Kopřivnice, polygon Tatra

Burzy

Burza

Kde: 25. 5 od 6 hodin

Kde: Bohuňovice u Olomouce, letiště

Burza

Kdy: 25. 5.

Kde: Tchořovice

Burza

Kdy: 25. 5.

Kde: Sekeřice

Burza

Kdy: 26. 5.

Kde: Chrášťany u Českého Brodu

Burza

Kdy: 26. 5.

Kde: Sázava, koupaliště



Probíhající výstavy

Bezpečnost především. 50 let crash testů vozů Škoda

Kdy: do 26. 5.

Kde: Praha, Národní technické muzeum

Co: Výstava prezentuje tematiku zkušebních nárazových testů, které u nás byly poprvé uskutečněny v roce 1972 u vozů Škoda. Podrobně popisuje jejich historii, technická vybavení pracovišť i současnou podobu testování bezpečnosti vozů ŠKODA AUTO.

Udržitelnost

Kdy: do 16. 6.

Kde: Mladá Boleslav, Škoda Muzeum

Co: Výstava představuje závazky společnosti v oblasti udržitelnosti. Je také příležitostí k veřejné premiéře zcela nového modelu Kodiaq, který je nyní poprvé nabízen rovněž s plug-in hybridním pohonem.

Motocykly ČZ s příběhem + Tatra 77a – od zázraku k vraku a zpět

Kdy: do 28. 10.

Kde: Plasy, Centrum stavitelského dědictví NTM

Co: Výstava představuje dvě desítky motocyklů značky ČZ. S řadou z nich lze spojit zajímavé (někdy bohužel velmi smutné) lidské osudy a příběhy. Expozice Tatra 77a – od zázraku k vraku a zpět prezentuje čerstvě restaurovaný osobní automobil Tatra 77a ze sbírky Národního technického muzea i vývoj a historii vozů Tatra 77 a 77a.

Expozice historických automobilů

Kdy: do 15. 12.

Kde: Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské muzeum

Co: Nejucelenější sbírka 40 vozů Aero, včetně tří karoserií od firmy Sodomka.