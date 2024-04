Byl prvním z pozdější dlouhé řady vozů, který se dočkal nového továrního označení, sestaveného ze tří číslic s nulou uprostřed. Peugeot 201 spatřil světlo světa před 95 lety a trojčíslí s dominující nulou se pak stalo registrovanou obchodní známkou Peugeotu.

Automobil Peugeot 201 vyráběný v letech 1929 až 1937. | Foto: Wikimedia Commons, Garitan, CC BY-SA 3.0

Takhle jezdí Peugeot 201 z roku 1930:

Nový Peugeot 201 byl představen, jak se lze dočíst na webu Peugeot v roce 1929 na pařížském autosalonu. Byl prvním takto pojmenovaným vozem této značky, tedy třemi čísly s dominující nulou uprostřed a stal se zároveň prvním hromadně vyráběným vozem s nezávislým zavěšením přední nápravy.

Portál wikipedia také uvádí, že automobil je považován za první sériově vyráběný vůz továrny ze Sochaux poblíž francouzsko – švýcarských hranic.

Peugeot 201 C.Zdroj: Wikimedia Commons, AlfvanBeem, CC0

Během třicátých let Peugeot nabízel několik variant 201 s postupně se zvyšujícím objemem motoru. Vůz byl zpočátku poháněn motorem o objemu 1122 kubických centimetrů s výkonem 23 koní a dosahoval nejvyšší rychlosti 80 kilometrů v hodině. Poté následovala podle wikipedie montáž motoru o objemu 1307 kubických centimetrů a nakonec jednotky o objemu 1465 kubických centimetrů o výkonu 35 koní.

Nový aerodynamický styl

Brzy však přišla hospodářská krize, kterou nepřestála řada továren, ale Peugeot ji naštěstí přežil, aby dál pokračoval v modernizaci vozu 201.

V roce 1933 byl ve snaze o obnovení úspěchu nastoupen nový aerodynamický styl a v následujícím roce byl na trh uveden automobil se skládací tuhou střechou. Tato koncepce byla podle wikipedie později v 50. letech minulého století znovu použita například Fordem u Skylinerum a v poslední době i Mercedesem.

Pohled na zadní část Peugeotu 201.Zdroj: Wikimedia Commons, AlfvanBeem, CC0

Model Peugeot 201 se vyráběl až do roku 1937, kdy jej na automobilovém trhu vystřídal Peugeot 202. Za osm let bylo celkem vyrobeno 142 309 vozů.

Zakladatel firmy Armand Peugeot.Zdroj: Wikimedia Commons, volné díloTovárnu založil Armand Peugeot

(narozen 26. března 1849, Hérimoncourt) V roce 1810 jeho rodina nechala přestavět svůj obilný mlýn ve vesnici Vandoncourt na malou továrnu vyrábějící válcovanou ocel a velké množství dalších ocelových výrobků. V roce 1850 začala továrna používat typický znak lva. Prvním vyrobeným dopravním prostředkem firmy Peugeot Fréres bylo v roce 1882 jízdní kolo Le Grand Bi. Armand Peugeot se brzy začal zajímat o automobily a po setkání s Gottliebem Daimlerem a jemu podobnými byl přesvědčen o jejich životaschopnosti. První Peugeotův automobil byla parní tříkolka vyrobená v roce 1889 ve spolupráci s Léonem Serpolletem. Od parního pohonu bylo brzy upuštěno ve prospěch benzínového spalovacího motoru. Pneumatiky s gumovými obručemi V roce 1890 byl vyroben první čtyřkolový automobil poháněný Daimlerovým benzinovým motorem. Dalších 29 automobilů se vyrobilo v roce 1892. Peugeot v tomto roce jako první použil u benzinem poháněného automobilu celogumové obruče kol. Pneumatiky plněné vzduchem přišly až v roce 1895. Vozy prozatím vypadaly spíš jako kočáry bez koní a řídily se pomocí páky. V roce 1896 Peugeot vyrobil první vlastní motory. V roce 1903 Peugeot začal s výrobou motocyklů, které jsou pod touto značkou vyráběny dodnes. Vítězství v 500 mil Indianapolis V roce 1913 se podařilo Peugeotu řízenému Julesem Gouxem zvítězit v závodu 500 mil Indianapolis. Vůz byl vybaven motorem Straight-4 navrženým Ernestem Henrym. Jeho návrh, který poprvé přinesl použití DOHC a 4 ventily na válec, měl velký vliv na budoucí vývoj závodních motorů. V této době Peugeotovi podle portálu wikipedia patřila polovina veškeré produkce automobilů ve Francii. Vítězství v Indianopolis se opakovala v letech 1916 a 1919. Válečná výroba Během let 1914–1918 se Peugeot zaměřil na zbrojní výrobu a stal se hlavním dodavatelem zbraní a vojenských dopravních prostředků od jízdních kol a tanků až po nábojnice. Po I. světové válce se opět vrátil k výrobě automobilů. Během II. světové války byl Peugeot zabrán Němci a vyráběl nákladní automobily a dodávky. Továrny byly těžce bombardovány. Po II. světové válce následovaly další typy, mnohé elegantně navržené italskou firmou Pininfarina. Armand Peugeot zemřel 2. ledna 1915 v Neuilly-sur-Seine. Pohřben je na hřbitově Père-Lachaise v rodinné hrobce. V roce 1999 byl uveden do Automotive Hall of Fame. Armand Peugeot byl také důstojníkem Řádu čestné legie.

Nejpopulárnějším Peugeot 205

Následovala výroba celé řady modelů označená trojčíslím s nulou. Z nichž asi nejpopulárnějším se stal Peugeot 205, kterého bylo v letech 1983 až 1998 vyrobeno 5 278 300 kusů. Vyráběl se nejen ve Francii, ale také ve Španělsku, Anglii, Indonésii, Chile, na Tchaj-wanu nebo v Íránu.

Na naší nulu nesahat!

Když se v 60. letech minulého století chystalo Porsche uvést na trh nové kupé s typovým označením 901, Peugeot zasáhl a pohrozil trestním oznámením pro porušení ochranné známky. Němci se problému vyhnuli přejmenováním na legendární 911. Na druhou stranu, v případě výroby Ferrari 308 nebyly námitky.

„Asi takový nevlastní sourozenec Francouzům zalichotil,“ komentuje v tomto případě nečinnost společnosti web Oldtimeranonce.cz.

Dnes už se dvěma nulami

Jenže osmdesátiletá tradice začala lva ze Sochaux svazovat, a tak jsme se dočkali „tisícové“ řady s se dvěma nulami připomínající ležatou osmičku, čili nekonečné možnosti využití. V současné době se automobilka soustřeďuje na městské SUV. Peugeot 3008 se stal Evropským autem roku pro rok 2017.

Stopa Peugeotu na Mostecku

Jean Janssens se dvěma dalšími dvěma francouzskými válečnými zajatci za II. světové války v Mostě.Zdroj: Se svolením Severočeského leteckého archivu MostV období II. světové války byli v obrovském množství nasazeni váleční zajatci na Mostecko, tehdy do Sudet, na práci pro německou válečnou mašinérii. Díky badatelům ze spolku Severočeský letecký archiv Most, který se zabývá historií II. světové války na Mostecku a stará se o chod expozice v Mezinárodním památníku obětem II. světové války v Mostě, víme o malé stopě Peugeotu na Mostecku.

V tomto regionu se za II. světové války nacházel také francouzský válečný zajatec Jean Janssens, který byl včleněn do pracovního komanda číslo 38 Most, tehdy Brüx. Jemu a dvěma jeho kamarádům z lágru pomohli zaměstnanci prádelny v Mostě v samotném závěru války k útěku.

Janssens se po skončení války dostal ve zdraví domů do města Montbéliard, aby nastoupil do nedaleké továrny Peugeot v Sachaux. V 60. letech zde byl ředitelem slévárny. Poté podle svědectví André Branda z Montbéliard odešel do Nigérie, aby v této zemi založil továrnu Peugeot.



Unikátní fotografie z výroby Peugeotu

V roce 1964 se Jean Janssens do Mostu vrátil, aby navštívil ty, kteří mu byli velmi nápomocni při útěku ze zajateckého lágru. Přivezl s sebou album fotografií, které v Mostě nechal. Díky spolku Severočeský letecký archiv Mostě si naši čtenáři mohou prohlédnout fotogalerii se záběry z továrna v Sochaux a výroby vozů Peugeot 404.

Fotogalerie z továrny Peugeot v 60. letech minulého století

Před válkou se Janssens zabýval s kamarádem právníkem Pierrem Weittem jeskyňářstvím. Na sklonku života byl klientem domu pro seniory v Alpách. S manželkou měli jedinou dceru Jeannine.

„Bohužel o té se nám už nepodařilo získat žádné informace,“ prozradil Karel Otto Novák, předseda spolku Severočeský letecký archiv Most.