Typické „Ameriky“ své doby. Robustní, luxusní a hlavně drahé. To byly vozy Pierce-Arrow. Kdo v Hollywoodu nejezdil tímto vozem, jako by ani nebyl. Za volant této značky usedali proslulí herci Charlie Chaplin, Fatty Arbuckle, Richard Dix Spencer Tracy nebo Harold Lloyd. Ale také známé herečky, jako například Patsy Ruth Millerová nebo Ginger Rogersová. Jezdili s ním prezidenti Spojených států, bossové významných firem nebo členové královské rodiny.

S vozy Pierce-Arrow jezdily hvězdy Hollywoodu, američtí prezidenti, prezidenti významných firem nebo královské rodiny po celém světě. Na snímku je vůz Pierce-Arrow 845 Silver Arrow z roku 1935. | Foto: Wikimedia Commons, Graig Howell, CC BY 2.0

Takhle jezdí Pierce-Arrow Model 66 z roku 1918:

Zdroj: Youtube

Společnost Pierce-Arrow Motor Car Company vznikla v roce 1901 v Buffalu ve státě New York. Ačkoli je Pierce-Arrow nejvíce známý jako výrobce drahých luxusních vozů, vyráběl podle portálu wikipedia také užitkové vozy, hasičské vozy, čluny, táborové přívěsy, motocykly a jízdní kola.

Předchůdce Pierce-Arrow se proslavil zlatými klecemi

Předchůdce Pierce-Arrow byl založen v roce 1865 jako firma Heinz, Pierce a Munschauer. Společnost byla známá jako výrobce domácí potřeb. Nejvíce ji podle článku s titulkem My Piece-Arrow: A Class Act v časopisu Autoweek, jehož autorem je Jay Leno, ale proslavily luxusní výrobky, kterými byly jemné, zlacené ptačí klece.

Vůz Pierce z roku 1903.Zdroj: Wikimedia Commons, Buch-t, GFDL

První pokusy s motorovými vozidly

V roce 1872 George Norman Pierce koupil další dva podíly svých společníků a změnil název firmy na George N. Pierce Company. V roce 1896 pak přidal do produktové řady jízdní kola. Společnost zkoušela postavit i automobil poháněný párou. Stalo se tak v roce 1900 na základě licence od Overmana, ale pokus nevyšel. Až v následujícím roce 1901 firma vyrobila svou první jednoválcovou, dvourychlostní motoretu bez zpětného chodu a v roce 1903 vyrobila dvouválcový vůz Pierce.

Na scénu přichází Great Arrow

V roce 1904 se Pierce rozhodl soustředit se na výrobu většího a luxusnějšího vozu pro luxusní trh, Great Arrow. To se ukázalo jako správný tah a vůz se stal nejúspěšnějším produktem společnosti.

Pevně ​​postavený čtyřválcový automobil vyhrál v roce 1905 Glidden Tour, vytrvalostní jízdu s cílem určit a oslavit nejspolehlivější vůz. Třiatřicet vozů se zúčastnilo závodu na 350 mil z New Yorku do Bretton Woods v New Hampshire. Závod vyhrál Percy Pierce s Great Arrow.

Vůz Pierce z roku 1904 při Regent Street Motor Show v roce 2011.Zdroj: Wikimedia Commons, Buch-t, GFDL

Známý průmyslový architekt Albert Kahn navrhl pro Pierce Arrow Factory Complex na Elmwood Avenue a název ulice Great Arrow Avenue asi v roce 1906.

Vídeň hostí výstavu formule 1: Představí ikonické vozy i příběhy slavných pilotů

George Pierce prodal všechna práva ve společnosti v roce 1907 a o tři roky později, v roce 1910, zemřel. V roce 1908 byla Pierce Motor Company přejmenována na Pierce-Arrow Motor Car Company.

Směr Bílý dům V roce 1909 přišlo významné ocenění pro vozy značky Pierce-Arrow. Americký prezident William Howard Taft si vybral dva vozy Pierce-Arrow, aby byly použity pro státní příležitosti. Spolu se dvěma vozy značky White Model M Tourer se tak staly prvními oficiálními vozy Bílého domu.

Stylovým znakem byly světlomety

V roce 1912 se k firmě Pierce-Arrow přidal Herbert M. Dawley, později broadwayský herec a režisér, a až do roku 1938 podle knihy Cars: Early and Vintage, 1886–1930 (nakladatelství Grange-Universal London, 1985) autora G. N. Georgana, navrhoval téměř každý model. Do roku 1914 vyráběl Pierce-Arrow také řadu motocyklů, včetně Pierce Four.

Prezident USA Taft v automobilu Pierce-Arrow.Zdroj: Wikimedia Commons, Bain News Service, volné dílo

V roce 1914 Pierce-Arrow přijal svůj nejtrvalejší stylový znak, kterým byly jeho světlomety přesunuty z tradičního umístění po stranách chladiče do rozšířených krytů vlisovaných do předních blatníků vozu. To dalo vozu viditelné odlišení v předních nebo bočních pohledech.

„V noci se zdálo, že auto má širší postoj. Pierce patentoval toto umístění, které vydrželo až do konečného modelu z roku 1938. Je pravdou, že Pierce-Arrow dával svým zákazníkům možnost konvenčních světlometů, jenže této nabídky využila jen menšina těch, co si vůz této značky koupila,“ píše se na wikipedii.

Za volantem Charlie Chaplin a další hvězdy Hollywoodu

Vůz Pierce-Arrow se stal postupem času symbolem společenského postavení. Vlastnilo jej množství hollywoodských hvězd, jako například Charlie Chaplin, Fatty Arbuckle, Richard Dix, Spencer Tracy, Harold Lloyd, Patsy Ruth Millerová nebo Ginger Rogersová.

Pierce-Arrow Model 143 z roku 1929, který vlastnil Charlie Chaplin

Zdroj: Youtube

V garážích jej měla celá řada magnátů a většina členů královských rodin z celého světa měla ve své sbírce alespoň jeden Pierce-Arrow. Velmi oblíbeným byl model Pierce-Arrow Town Car.

Z dnešních známých hvězd Hollywoodu je majitelem vozu Pierce-Arrow Model 52 Sedan z roku 1932 herec Dan Aykroyd. Seznam majitelů vozů této značky najdete na webu Pierce-Arrow Society. V něm uvedená jména byla sestavena z množství zdrojů, včetně The Blue Book of Pierce-Arrow, tovární publikace z roku 1930.

Tři P motordomu

Někteří popisovali Pierce a dva jeho dobové rivaly, kterými byly americké luxusními vozy Peerless a Packard, jako Tři P motordomu. Expert na průmyslovou efektivitu Frank Gilbreth, otec autorů knihy Cheaper By The Dozen (https://en.wikipedia.org/wiki/Cheaper_by_the_Dozen) vychvaloval přednosti Pierce-Arrowa jak v kvalitě, tak v jeho schopnosti bezpečně přepravit jeho velkou rodinu.

Vůz Pierce-Arrow Model B z roku 1930.Zdroj: Wikimedia Commons, Jagvar, volné dílo

Pozlacený Pierce-Arrow

Herec Sessue Hayakawa, proslulý rolí ve filmu Most přes řeku Kwai, řídil na zakázku objednaný pozlacený Pierce-Arrow. Obnovený vůz z roku 1919 je vystaven v prezidentské knihovně Woodrowa Wilsona. Otevřený Pierce-Arrow vezl Woodrowa Wilsona a Warrena G. Hardinga při Hardingově inauguraci v roce 1921 a jeden byl použit prominentně ve filmu z roku 1950 Cheaper by the Dozen.

Tatra ukázala novou generaci typu Phoenix. I ta se už může obejít bez zrcátek

Na auta neobvyklé reklamy

Reklamy na vozy Pierce-Arrow byly umělecké a tak trochu nenápadné. Neobvyklé pro reklamu na auta, obrázek auta byl podle wikiedie spíše v pozadí než v popředí obrázku. Obvykle byla vidět jen část auta. Pierce-Arrow byl typicky zobrazován v elegantním a módním prostředí. Některé reklamy představovaly vůz na místech, kam by se auto normálně nedostalo, jako je třeba Západ a další venkovské prostředí, což svědčí o robustnosti a kvalitě vozu.

Propagační snímek vozu Pierce-Arrow z roku 1906.Zdroj: Wikimedia Commons, PPOC, Library of Congress, volné dílo

Základ pro hasičské vozy

Kvůli ohromné velikosti většiny modelů bylo několik ojetých vozů Pierce-Arrow koupeno hasičskými sbory, odstrojeno až na podvozek a motor. Rozvor kol prodloužen a zabudován do hasičských vozů. Některé z těchto hasičských vozů byly podle autora knihy Fire Engines & Fire Fighting (Octopus Books Ltd, 1977) David Burgess-Wise v provozu až 20 let.

Pohled do prostoru řidiče vozu Pierce-Arrow z roku 1930.Zdroj: Wikimedia Commons, David Berry, CC BY 2.0

Společně se Studebakerem

V roce 1928 získala kontrolu nad Pierce-Arrow společnost Studebaker Corporation of South Bend ze státu Indiana, když koupila jeho akcie v hodnotě 5,7 milionu dolarů. Sdružení obou firem mělo trvat pět let s mírnými přínosy pro inženýrská oddělení obou společností, která nadále fungovala jako samostatné subjekty. Pierce-Arrow tak získal dealerskou síť, protože vozy byly prodávány prostřednictvím společnosti Studebaker. Pod Studebakerovým vlastnictvím Pierce-Arrow v roce 1929 představil nový řadový osmiválcový motor.

Silver Arrow byl v době krize drahý

V roce 1933 představil Pierce-Arrow radikálně optimalizovaný vůz Silver Arrow, jako jeden z posledních pokusů oslovit bohaté zákazníky na autosalonu v New Yorku. Vůz byl dobře přijat veřejností i motoristickým tiskem, byl ohlašován sloganem - Najednou je rok 1940! Pierce ale prodal pouze pět exemplářů. Vzhledem k tomu, že jeho cena byla v době nejhorší hospodářské krize 10 000 dolarů, což je dnes asi 235 373 dolarů, tak dokonce i ti nejbohatší váhali, zda za auto utratit tolik.

Tesla Cybertruck naživo v Česku: sci-fi design a gigantické rozměry šokují

Karoserie byly vyrobeny ve Studebakeru, který následně pomohl s uvedením levnějšího produkčního modelu. Tomu však chybělo mnoho luxusních prvků předváděcího vozu a proto nedokázal vygenerovat dostatečné prodeje.

Obytné přívěsy

Počínaje rokem 1936 Pierce-Arrow vyráběl řadu obytných přívěsů Pierce-Arrow Travelodge. Vyrobili také nový sedan V12, který byl přepracován a považován za nejbezpečnější a nejluxusnější sedan své doby.

Železniční autobusy aneb Cválající husy

Jižní železnice Rio Grande přeměnila pět automobilů Pierce-Arrow a několik Buicků na motorizované železniční vozy. Ve skutečnosti se jednalo o autobusy a kamiony na železničních kolech. Brzy se těmto vozidlům začalo přezdívat Cválající husa - Galloping Goose. Údajně na základě jejich kolébavého pohybu a troubení. Tři jsou zachovány v Coloradském železničním muzeu v Golden.



Nahrává se anketa ...

Neodvratný konec v roce 1938

Pierce-Arrow byla jedinou luxusní značkou, která nepostavila vůz s nižší cenou, jako například Packard 120, aby si zajistila dostatečný peněžní tok, a bez většího prodeje nebo prostředků na další vývoj společnost v roce 1938 vyhlásila platební neschopnost a jak píše portál wikipedia definitivně zavřela své dveře.

Poslední sestrojený Pierce-Arrow postavil Karl Wise, hlavní inženýr firmy, z dílů zajištěných ze zbývajících dílů. Majetek Pierce-Arrow byl prodán v aukci v pátek 13. května 1938.Tovární vybavení používané k výrobě motorů Pierce-Arrow V12 koupila společnost Seagrave Fire Apparatus, která jej používala k výrobě motorů pro hasičské vozy.

Pokus švýcarských nadšenců o oživení

V roce 2006 se pokusila skupina nadšenců klasických automobilů ze Švýcarska použila tento název Pierce-Arriow na 10litrový 24válcový vůz navržený Luigim Colanim. Podle jejich, dnes již zaniklého webu měla společnost v úmyslu oživit vůz Pierce-Arrow v podobě Pierce Silver Arrow II.