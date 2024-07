Zdroj: Wikimedia Commons, Curt Smith, CC BY 2.0

Vůz s označení Porsche 935 vyvinula proslulá německá automobilka a představila jej v roce 1976 jako tovární závodní verzi Porsche 911 (930) Turbo připravenou podle pravidel FIA - skupiny 5.

Model se stal evolucí prototypu Carrera RSR 2.1 turbo, který si dojel s posádkou Guijs van Lennep – Herbert Müller pro celkově druhé místo ve vytrvalostní závodě 24 hodin Le Mans v roce 1974. Modely 935 v různých modifikacích Porsche vyrábělo v letech 1976 až 1981.

Třetí a zároveň poslední verze

Pro rok 1978 automobilka vyvinula okruhový speciál třetí a zároveň poslední verze 935, a to s označením 935/78. Ten byl stavěný a výhradně určený pro čtyřiadvacetihodinovku v Le Mans.

Legendární Moby Dick - nesrovnatelné Porsche 935/78:

Kvůli poruchám těsnění hlavy verze z roku 1977 se Porsche rozloučilo s tradicí vzduchem chlazeného motoru a pro rok 1978 zavedlo vodou chlazené hlavy válců a vybavilo je také čtyřmi ventily. Nakonec ale do kvalifikace a samotného závodu 24 hodin Le Mans 1978 FIA vůz s tímto motorem nepustila, a tak musel Moby Duck stejně nastoupit s motorem chlazeným vzduchem.

Sedačka řidiče se posunula vpravo

Hmotnost, která byla na rovinkách Le Mans méně důležitá, nyní musela být, jak uvádí portál wikipedia 1 030 kilogramů. „Vzhledem k tomu, že trať Cirquit de la Sarthe, kde se 24 hodin Le Mans jezdí, stejně jako většina závodních tratí, je vedena ve směru hodinových ručiček, bylo sedadlo řidiče posunuto na pravou stranu, pro lepší rozložení hmotnosti a výhled do pravých zatáček, jako jsou Dunlop, Tertre Rouge a Mulsanne. To byl další z charakteristických rysů modelu pro roku 1978,“ píše se na wikipedii.

Moby Dick podle bílé barvy a tvaru ocasu

Nový vůz plně využil mezery v pravidlech skupiny 5. Před ním ji využilo BMW, když nechalo oříznout podlahu svého vozu, aby namontovalo výfukový systém v přední části motoru.

S ohledem na tuto skutečnost pak byla celá podlahová deska modelu 935 odříznuta a tělo bylo sníženo o 10 centimetrů. Převodovka byla namontována obráceně, aby se zmenšil úhel hnacích hřídelí. Protože pravidla neomezovala přední prodloužení zadních aerodynamických zařízení, Porsche dokonce přidalo kapotáž dveří, čímž překlenulo mezeru mezi předními a zadními blatníky. Ty byly později zkráceny a pokrývaly pouze přední třetinu dveří.

Za tvarem vozu stál Norbert Singer, rodák z Chebu

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Upeter911, CC BY-SA 3.0 zoom_in Norbert Singer v rozhovoru s Jacky Ickxem. Kvůli své bílé barvě a dlouhému tvaru ocasu optimalizovanému pro nízký odpor, obdrželo Porsche 935/78 přezdívku Moby Dick – Bílá velryba, podle světoznámého románu amerického spisovatele Normana Melvilla (v originále Moby-Dick; or, The Whale), poprvé vydaného v roce 1851.

Za tvarem vozu stál Norbert Singer, rodák z českého Chebu (německy Eger), který chtěl být původně leteckým inženýrem a všechny svoje znalosti promítl právě do stavby nového závodního auta. Singer byl mužem, který hrál klíčovou roli v každém z 16 celkových vítězství Porsche v závodech 24 hodin Le Mans v letech 1970 až 1998.

První závodem šestihodinovka v Silverstone

S touto verzí vyhrála dvojice Jochen Mass – Jacky Ickx testovací závod, kterým byla 6 hodinovka na britském okruhu v Silverstone. Ta se jela 14. května 1978.

Vůz vyjížděl do závodu z pole position (kvalifikační čas byl 1:22,38 minuty) a zajel v závodě nejrychlejší kolo (1:23,98 minuty, když dosáhl rychlosti 202,519 kilometrů v hodině. Byl tak o pouhé 4 vteřiny pomalejší, než čas, kterého dosáhl Jamese Hunta při Grand Prix Velké Británie v roce 1977.

Vítězná posádka podle portálu Racing Sport Car odkroužila 236 kol při průměrné rychlosti 184,938 kilometrů v hodině najela 1 109,627 kilometrů. Na druhém místě dojela s vozem Porsche 935/77A posádka Bob Wollek – Henry Pescarolo. Třetí příčka patřila dvojici Eddy Joosen - Harald Grohs s BMW 320. Pro Moby Dick - Porsche 935/78, to bylo, jak se později ukázalo první a zároveň poslední vítězství.

Na 24 hodin Le Mans

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Lothar Spurzem, CC BY-SA 2.0 zoom_in Německý závodní jezdec Rolf Stommelen. Na vytrvalostní závod 24 hodin Le Mans v roce 1978 se Moby Dick 935 kvalifikoval jako třetí, když jej jen stěží porazil Jacky Ickx s Porsche 936, který mimochodem zajel nový senzační rekord na kolo časem 3:27,6 minuty, čímž překonal Artura Merzaria o více než sekundu a posunul vůz své posádky na pole position. Renault Alpine řízený Jean – Pierrem Jabouille (https://cs.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Jabouille) byl prvním z Renaultů na druhém místě, téměř o vteřinu zpět.

Rolf Stommelen, který nikdy předtím neřídil Porsche 935/78 dostal Moby Dick na 3. místo s časem 3:30,9 minuty. Vozy továrních týmů Porsche a Renault-Alpine obsadily prvních osm míst na startovním roštu.

Na rovince nejrychlejší

Porsche 935/78 s novým 3,2litrovým motorem zaznamenalo na rovince v Le Mans maximální rychlost 366 kilometrů v hodině, předjelo prototypy Renault Alpine, protože ty měly motory s nižším obsahem. Motor Porsche 935/78 však musel být kvůli takřka banální situaci těsně před závodem vyměněn.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Nicolas Serre, CC BY 2.0 zoom_in Porsche 935/78 Moby Dick z roku 1978 při Le Mans Classic v roce 2012.

Výměna motoru přinesla problémy

Závodní vůz s dvěma turbodmychadly absolvoval následující den po kvalifikaci reklamní akci značky Porsche a projel ulicemi města Le Mans. Bohužel, při pomalém tempu jízdy se přehřál motor a došlo k propálení pístu. To si vynutilo neočekávanou výměnu motoru. Jak se později ukázalo, výměna přinesla problémy.

Závod, to už nebyla žádná sláva

V samotném závodě už to potom žádná sláva nebyla. Moby Dick nesplnil očekávání. Problémy s vynecháváním zapalování, únikem oleje a časté zastávky v boxech nakonec posádku ve složení Rolf Stommelen – Manfred Schurti odsunuly až na osmé místo. Zatímco vítěz odjel 369 kol závodu, jezdci s Moby Dickem jich absolvovali jen 326.

Na třetí pokus se tak Renaultu konečně podařilo porazit Porsche, když vítěznou trofej 24 hodin Le Mans si odnesla posádka Didier Pironi – Jean-Pierre Jaussaud. Renault po vítězství oznámil konec a v dalších letech se soustředil hlavně na Formuli 1. Dvě ze tří Porsche 936 a další Alpine obsadily další tři místa.

Přihlášen ještě do dvou závodů

Před tím, něž byl dopraven do muzea byl Moby Dick ještě přihlášen do Vallelungy s posádkou Ickx – Schurti a na Norisring, každoroční vrchol série DRM. Ale klikatá trať kolem norimberského hlavního stánku Reichsparteitag se ukázala být pro něj velice obtížnou. První závod se mu nepodařilo dokončit a do druhého, kdy měl za volantem sedět Jacky Ickx, ani nenastoupil.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, DoomWarrior, CC BY-SA 3.0 zoom_in Porsche 935/78 s Ferrari 512 BB ve Spa v roce 2009.

Moderní Moby Dick

V roce 2018 se objevila malá série moderního Moby Dicku. Auto, které je určené pouze na okruh, má také dlouhý ocas. Podle portálu Garáž.cz má karoserii z karbonu a mechanický základ z děsivé silniční GT2 RS. Zadní křídlo je stavitelné ručně, jako u dobového originálu.

Zatímco původní závodní auto Porsche 935/78 Moby Dick skončilo jako exponátem v muzeu, jeho znovu vzkříšený model byl už v roce 2018 vyráběn a na prodej. Vyrobilo se ho podle textu na webu Road and track 77 kusů. Cena byla tehdy stanovena na 701 948 eur, což je zhruba 817 tisíc dolarů nebo v přepočtu 17 548 700 korun.

Jeden moderní se v současnosti prodává

V současnosti je jeden z těch nově vyrobených vozů na prodej v aukci RM Sotheby's. Jedná se o vůz z roku 2019, sériového čísla 10, prezentovaného v barvách sponzorů Carrera Toys a Revell. V The Tegernsee Auction je jeho očekávaná cena někde mezi 1 100 000 (v přepočtu 27,5 milionu korun) až 1 500 000 Eur (37,5 milionu korun). Aukce vyvrcholí v sobotu 27. července.



Už v minulosti se moderní Porsche Moby Dick na aukci RM Sotherby´s prodávalo. Loni proběhla aukce Moby Dicka z roku 2019, se sériovým číslem 50 v barvách Todd Blue Porsche Collection. Prodal se v Monterey za 1 600 000 dolarů (přibližně 38 400 000 korun).

Na RM Sotherby´s se ale prodával i starší model. V roce 2008 to byl vůz, sestavený pro tým Joest Racing z roku 1981, na aukci prodaný za 550 tisíc dolarů (přibližně 13 200 000 korun).