Víkend plný adrenalinu. Autodrom Most se proměnil v Mekku pro milovníky Porsche

Poslední březnovou sobotu se v areálu Autodromu Most uskutečnil podruhé Porsche Day, největší sraz fanoušků vozů této značky ve střední Evropě. Do města pod hradem Hněvín se jich sjelo opravdu požehnaně a bylo se na co dívat. Nechybělo ani stylové občerstvení v podobě hamburgerů pojmenovaných podle jednotlivých modelů Porsche.

Porsche Day 2024 na Autodromu Most. | Video: Edvard D. Beneš