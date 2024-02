Rally Bohemia slaví padesátku. Letos bude kompaktnější a plná vzrušujících akcí

Letošní Rally Bohemia Mladá Boleslav 2024 bude jiná. Podle slov ředitele soutěže Petra Pavláta by měla mít kompaktnější charakter a měla by být zkrácena o jeden soutěžní den. Navíc pořadatelé chystají na víkend 13. až 14. července řadu doprovodných akcí, kterými připomenou 50 let trvání tohoto významného automobilového podniku.

