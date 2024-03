Žádná navigace, žádné dálnice a 7 500 kilometrů dlouhá trasa, vedoucí přes devět zemí. To je Rallye The Baltic Sea Circle – Winter Edition, která účastníkům nabízí nejen dobrodružné cestování, ale pomáhá i potřebným. Letos v podniku startuje také česká posádka.

Letošní ročník Rallye The Baltic Sea Circle – Winter Edition jede i česká posádka z Teplicka. Na cestě ji doprovází pohádková postavička populárního krtečka. | Foto: Se svolením Erzgebirge Redneks

Start rallye v Hamburku

Zdroj: Se svolením Erzgebirge Redneks

Trasa první poloviny letošního ročníku vede z německého Hamburku směrem k severnímu pólu a návratová cesta vede přes pobaltské státy zpět do Hamburku. Soutěžící vyjeli 24. února a jízda skončí po šestnácti dnech závěrečným vyhodnocením v neděli 10. března s tím, že všichni dorazí do cíle už v sobotu.

Česká posádka z Teplicka

Ve startovním poli letos jede také česká posádka, a to Patrik Odvárka a Michal Málek z Teplicka, která si říká Erzgebirge Redneks. Je to podle Spolku krušnohorských vidláků z Újezdečku na Teplicku, který posádka se startovním čísle 42 při akci reprezentuje. Posádka jede v Subaru Forester z roku 1999, který měl při startu najeto 325 000 kilometrů.

Motto posádky Erzgebirge Redneks z Teplicka: „Není důležité, abyste vyhráli, ale aby všichni ostatní prohráli.“

Talismanem pohádkový Krteček

Na North Cape.Zdroj: Se svolením Erzgebirge RedneksSpolečnost posádce z Teplicka dělá uháčkovaná postavička Krtečka z oblíbeného českého animovaného seriálu. Oba muži tak připomínají že plyšovou pohádkovou postavičku českého Krtečka si v roce 2011 vzal americký astronaut Adrew Feustel, kde Mezinárodní vesmírné stanici spolu prožili 16 dnů. S českými borci zase krteček dojel k nejsevernějšímu místu Evropy, kam se dá dojet po silnici - North Cape.

Rallye The Baltic Sea Circle – Winter Edition má i charitativní cíle. Trasa vede přes Dánsko, Švédsko, Norsko, Finsko a zpět do Německa, přes pobaltské státy a Polsko. Účastníci překročili polární kruh, cestují mystickým Laponskem a nakonec se dostanou na majestátní North Cape. Cestou narazí na severské metropole Malmö, Stockholm, Tromsø, Helsinky, Tallinn, Rigu a Gdaňsk.

Plnění úkolů podle roadbooku

Za jízdy posádky, kterým cestu určuje takzvaný roadbook, musí plnit různé úkoly, za které získávají body. Ty se potom započítávají do konečného pořadí. Úkoly zimního dobrodružství musí být vyřešeny nejlepším možným způsobem dokud tým nedorazí do cíle. Klíčem je kreativita a talent pro improvizaci. Pořadatelé však všechny účastníky upozorňují, že úkoly roadbooku nejsou povinné!

Úkoly z roadbooku.Zdroj: Se svolením Erzgebirge Redneks„Vždy podle hesla - Všechno je možné, ale nic není potřeba!“ píše se na webu Superlative Adventure Clubu, který The Baltic Sea Circle pořádá.

Tým, který nasbírá nejvíce roadbookových bodů se všemi misemi a výzvami, vyhrává trofej Roadbook Competition a jako vítěz získá nejen potlesk ve stoje, ale také voucher na dobrodružnou rallye SAC dle vlastního výběru při slavnostním předávání cen během závěrečné akce.

„V Hamburku všichni účastníci v neděli 10. března oslaví úspěšné zakončení Baltic Sea Circle Winter Edition 2024 (BSC) velkou závěrečnou akcí a samozřejmě předáním cen. V cíli obdrží každý dobrodruh BSC Winter svůj finišerský certifikát a medaili,“ informují pořadatelé akce. Celkový vítěz soutěže Baltic Rally Winter Edition Roadbook Competition vyhrává startovní místo na další rally SAC dle vlastního výběru.

Vozidla, která mohou rallye jet

Auta mohou být moderní klasická nebo veteránská, ale podmínkou je, že musí být stará nejméně 10 let a starší, včetně data výroby z prosince 2014.

Mohou startovat i motocykly, opět moderní klasické nebo vintage a opět deset let a více staré. Motocyklový tým mohou tvořit maximálně dva motocykly.

Foto jednoho z účastníků na památku.Zdroj: Se svolením Erzgebirge Redneks

Dodávky a nákladní automobily mohou být moderní klasické nebo vintage starší 10 let, ať už VW Bulli, hasičský vůz Magirus Deutz nebo A-Team Bus GMC Vandura – na rally je také dovoleno vše, co je velké a hlasité.

Ovšem obytné vozy a karavany, prostě vozidla vyrobená výhradně jako obytná auta, například s výklenky a podobně, povoleny nejsou.

Jízda podporuje charitativní program Movember

„Zažít dobrodružství, na které nikdy nezapomenete, je jedna věc. Ale pomáhat druhým, to je věc další. To je místo, kam vstupujeme my. Ve skutečnosti je to myšlenka, která stojí za všemi rallye Superlative Adventure Clubu,“ informují pořadatelé na webu rallye.



V rámci cesty se pořadatelský tým rozhodl rozvíjet charitativní program spoluprací s Movember Foundation, a to jako jediným charitativním partnerem pro všechny akce. „Důvodem je to, že chceme sjednotit naší komunitu pro jedinou kauzou, která rezonuje téměř se všemi z nás, abychom společně zajistili její větší dopad,“ doplňují pořadatelé ze Super Adventure Clubu.

Vybrané prostředky budou použity na pomoc v boji proti rakovině prostaty, varlat, duševnímu zdraví a prevenci sebevražd. Pořadatelé a účastníci rallye tak chtějí pomoci Movemberu dosáhnout snížení počtu předčasně umírající mužů o 25 procent do roku 2030. Navíc přispět mohou účastníci jízdy také individuálně s vlastním projektem.