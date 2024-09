Podle pořadatelů je Rallye Elbflorenz hlavně jízdou za poznáním. „Prozkoumejte saské silnice zcela jiným způsobem, projeďte 250 kilometrů pomocí itineráře a staňte se součástí naší bohaté automobilové historie,“ píše se na webu Rallye Elbflorenz.

„Spolu s mnoha dalšími účastníky se vy a váš spolujezdec vydáte na celodenní výlet, kde poznáte další fanoušky klasických vozů. Součástí jízdy, která je soutěžní, jsou rychlostní zkoušky, průjezdy a časové kontroly. Se silnými nervy, dobrými instinkty a konzistentním stylem jízdy má každý tým šanci být v čele tabulky a bojovat o vítězství,“ doplňuje web.

Takhle vypadala loňská 11. Rallye Elflorenz:

| Video: Youtube

Zastávky v Česku

Vozy vyrazí na trasu v 8.30 hodin z Drážďan a každá z letošních jízd má v itineráři zastávky na českém území. Tentokrát se účastníci 12. Rallye Elbflorenz představí v severozápadních Čechách. První den jízdy, tedy v pátek 13. září, si posádky po přejezdu ze Saska do Ústeckého kraje zpestří na dvou místech.

close info Zdroj: Deník/Edvard D. Beneš zoom_in První zastávkou páteční jízdy na našem území bude Litvínov a zdejší auto retro muzeum Veteráni.

Nejdříve konvoj dorazí do Litvínova

První zastávkou letošní jízdy na našem území bude auto retro muzeum Veteráni Litvínov. Sem budou vozy postupně přijíždět od zámku z Reichstädtu podle zveřejněného jízdního plánu na webu rallye od 11.15 do 13.15 hodin. Šéf muzea Tomáš Urban upozorňuje případné zájemce, kteří chtějí vidět na vlastní oči legendární auta z let 1930 až 1980, aby přišli o něco dříve.

„Myslím si, že účastníci 12. Rallye Elbflorenz k nám začnou přijíždět o něco dříve. Motorističtí fanoušci by měli přijít už na 10.30 hodin. Poslední vozy by měly odjíždět by měli kolem půl druhé,“ říká v pozvánce na jedinečnou motoristickou akci Tomáš Urban s tím, že přijedou auta, které nejsou jen tak k vidění.

close info Zdroj: Deník/Edvard D. Beneš zoom_in Druhá česká zastávka bude v areálu Autodromu Most na zdejším polygonu.

Následuje polygon v Mostě

Druhou zastávkou první jízdy 12. Rallye Elbflorenz bude polygon v areálu Autodromu Most. Sem by měli první účastníci rallye přijíždět z Litvínova, podle původního plánu od 11.30 hodin a poslední by měli odjíždět kolem 14.30 hodin. Z Mostu se posádky se svými vozy vydají do krušnohorského Sieffenu, dále je na trase Olbernhau, Annaberg – Buchholz, Schlettau a cíl je v Oberwiesenthalu.

Zastávky při druhé jízdě

Litvínov a Most ale nebudou jediné zastávky, které účastníci jízdy absolvují. Druhý den, kdy rallye startuje z Oberwiesenthalu se pojede do Loučné pod Klínovcem a dále do Karlových Varů, kde je v čase 10.35 až 12.30 hodin naplánována zastávka u hotelu Imperial. Následovat bude přesun na Divadelní náměstí v Karlových Varech.

Odtud účastníci vyrazí do Lokte, tady je naplánován čas u nákupního centra na zastávku od 11.10 do 14.05 hodin. Následuje přejezd na zámek Kamenný Dvůr (12.40 – 14.20 hodin), a jízda do Chebu. Tady u marketu budou vozy postupně přijíždět a odjíždět v čase od 12.45 do 14.30 hodin.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Raffi, CC BY-SA 4.0 zoom_in Jednou ze zastávek v Karlovarském kraji bude hotel Tři Lilie ve Františkových Lázních.

Zpět do cíle v Oberwiesenthalu

Následovat bude zastávka ve Františkových Lázních před hotelem Tři Lilie (13.15 až 15.55 hodin). Poslední zastávka druhé jízdy na našem území bude v obci Dolní Nivy na největším zdejším testovacím centru BMW, které vzniklo na výsypce Sokolovské uhelné a slouží pro vývoj nových technologií. Tady by měli účastníci strávit čas mezi 14.50 až 16.45 hodin. Odtud potom trasa vede zpět do Saska přes Johanngeorgenstadt a Breutenbrunn do cíle v Oberwiesenthalu.

close info Zdroj: Se svolením bmwgroup.com zoom_in Poslední zastávkou sobotní jízdy na našem území bude testovací centrum BMW v Dolních Nivách na Sokolovsku.

Startovní pole 12. Rallye Elbflorenz

Podívejme se, jaké skvosty se ve startovním poli objeví. S číslem 2 pojede Citroën Type C Trefle z roku 1926, Rolls Royce Phantom II z roku 1930 bude mít startovní číslo 4, s pětkou se představí Ford V8 z roku 1935, startovní číslo 6 bude mít Adler 2,5 typ 10 z roku 1937. Dalšími nablýskanými veterány budou Hiker W52, Eagle Trump Junior, RileyRMA, ale i Škoda Rudor nebo Jaguar XK120.

Své zastoupení v ekypě, která čítá 200 vozů, bude mít také Volkswagen Brouk, vozy značky Mercedes Benz, IFA, Framo, Chevrolet, BMW, Cadillac, Ford, Morgan, Lancia, Alfa Romeo, celá řada korábů Ameriky, Ferrari, Opel a další. V široké plejádě samozřejmě nemůžou chybět ikonocké vozy Porsche, nejvíce zastoupené modelem 911.

Vítězové berou jedinečné hodinky

Každý z vítězné posádky obdrží hodinky Mühle Glashütte, model Teutonia II Sport Racing Green. Pořadatelé uvádí o této renomované značce, že je tomu již téměř století, co společnost Mühle-Glashütte dodávala automobilové hodiny a rychloměry slavným automobilkám. Hodinky jsou v hodnotě 2 443,11 Eur. U nás se prodávají za více jak 60 tisíc korun.

Ve 20. letech minulého století Mühle-Glashütte ještě vyráběla hodiny pro saské automobilky. Dnes s větší pravděpodobností najdete hodinky Mühle na rukách lidí, kteří oceňují a uchovávají automobily minulosti. Nezávislý rodinný podnik Glashütte vyrábí od roku 1996 také vysoce kvalitní mechanické náramkové hodinky. Historie rodinného podniku Glashütte začíná v roce 1869.

Robert Mühle v té době zpočátku vyráběl vysoce přesné měřicí přístroje pro místní hodinářský průmysl. Zakladatel tradice společnosti byl již brzy uznáván pro přesnost a kvalitu svých měřicích přístrojů. Na výstavě v Drážďanech například Robert Mühle obdržel od města Zlatou medaili v roce 1896. Mühle-Glashütte GmbH v současnosti vyvíjí a vyrábí vysoce kvalitní mechanické náramkové hodinky, lodní hodinové systémy a námořní chronometry. Společnost se sídlem v Glashütte klade velký důraz na velmi dobrou čitelnost a přesnost svých hodinek.

Druhý tým pořadí má víkend s Neunelferem

Posádka na druhém místě dostane jako cenu dva kufry Porsche Design (černý a červený) a víkend s Porsche 911. Vicemistři se tak budou radovat z kufrů Roadster Hardcase 4W Business Trolley S a prožijí celý víkend s legendárním Neunelferem - Porsche 911.



Pro bronzový stupínek originální slza z rotoru

V pořadí bronzová posádka pak obdrží originální designový, jedinečný a ručně vyráběný venkovní kousek nábytku, sedací soupravu ve tvaru slzy, s názvem San Francisco od Wings for Living. Jedná se o venkovní nábytek vyrobený z vyřazených listů rotoru větrných turbín. Téměř nezničitelný materiál je zpracován a zušlechtěn sedadly z modřínového dřeva v přírodním nebo flamovaném vzhledu.

Loni se Rallye Elbflorenz jela ve dnech 15. až 16. září a trasy vedly také přes české území, a to v Libereckém kraji.