Vyvolávací cena: 1 Kč. Raritní Octavia Combi jde do dobročinné aukce Retro Garáž

Ani letos nezůstane Autodrom Most stranou od veteránského dění. Vedle podzimního automobilového festivalu The Most CLASSIC, nebo vytrvalostní jízdy Oldtimer Express se stejně jako loni zapojí do největší české aukce historických vozidel Retro Garáž, která proběhne 27. dubna na výstavišti v Lysé nad Labem. Tento rok však Autodrom Most na aukci představí ještě raritnější vůz, než tomu bylo loni, a to Camera Car Octavia Combi první generace.

Do dobročinné Jarní aukce Retro Garáže posílá Autodrom Most raritní Octavii Combi. | Foto: Se svolením Autodromu Most