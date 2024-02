Zdroj: Youtube

Vůz se vyráběl v letech 1947 až 1961 a kvůli obrovské popularitě mezi řidiči bylo vyrobeno více než milion kusů. Automobil měl podle wikipedie samonosnou karoserii a poháněl ho řadový čtyřválec o objemu 750 kubických centimetrů. Motor byl umístěn vzadu. Nabízel místo pro čtyři cestující.

V roce 1939 inicioval šéf automobilky Louis Renault vývoj malého lidového vozu s motorem umístěným vzadu. Podle portálu Renault Club byl zřejmě inspirován německým KdF z něhož později vznikl populární Volkswagen Brouk, který viděl při návštěvě v Německu.

Během války vyráběl Renault v okupované Francii nákladní vozy a opravoval německé tanky a náklaďáky. Jakýkoliv vlastní vývoj Němci firmě zakázali. Skupina nadšenců vedená Fernandem Picardem, Charlesem Serrem a Jean-Augustem Riolfem ale ve vývoji tajně pokračovala a v roce 1942 postavila a odzkoušela první prototyp s hliníkovou dvoudveřovou karoserií.

Renault 4CV v expozici Autostadt Wolfsburg.Zdroj: Wikimedia Commons, RalfR, GDFL 1.2

„Budoucí nový Renault se tvarově se dost podobal Broukovi, světlomety měl ale zabudované v přídi před kapotou,“ uvádí web Auto.cz. Druhý prototyp měl ještě dvoje dveře, ale jeho základní rysy už dostaly podobu pozdějšího sériového provedení. Teprve třetí prototyp, který vznikl až v listopadu 1945, měl čtyři dveře se závěsy ve sloupku B. Portál Auto.cz píše, že jej měl dokonce testovat sám Ferdinand Porsche a doporučit jeho sériovou výrobu.

Bombardováním za II. světové války značně poničené továrny Renaultu v Billancourtu a v Le Mans se po válce s obtížemi obnovovaly. Navíc šéf automobilky Louis Renault byl po osvobození Francie v září roku 1944 zatčen a obviněn z kolaborace s Němci. Nedlouho po zatčení ve vězení zemřel.

V lednu 1945 vydal generál Charles de Gaulle výnos o znárodnění automobilky Renault a šéfem se stal odbojář Pierre Lefaucheux. Ten dal dalšímu vývoji nového automobilu zelenou, a tak mohl být vůz poprvé veřejnosti představen na podzimním autosalonu v Paříži v roce 1946.

Louis Renault ve Washingtonu v roce 1940.Zdroj: Wikimedia Commons, volné díloLouis Renault byl francouzský průmyslník, spoluzakladatelem firmy Renault a jeden z předních průkopníků automobilismu. Narodil se 12. února 1877 v Boulogne-Billancourt. Byl nejmladším z pěti dětí. Jeho otec, Alfred Renault, byl úspěšným obchodníkem s textilem, matka Louise pocházela z bohaté rodiny. Již od dětství se Louis zajímal o mechaniku. V roce 1898 podle wikipedie postavil svůj první automobil na bázi De Dionovy čtyřkolky s dvoudobým motorem, v dílně na zadním dvoře domu svých rodičů. Na Vánoce, 24. prosince 1898, vyhrál sázku se svými přáteli. Vsadil se, že jím postavený vůz dokáže vyjet svah ulice Lepic na Montmartre. Jakmile toto dokázal, obdržel 12 závazných objednávek na tento automobil. Na základě objednávek i předpokladu komerčního úspěchu a rozvoje automobilismu se spojil se svými staršími bratry Marcelem (1872–1903) a Fernandem (1865–1909) a 25. února 1899 založil firmu Société Renault Frères. Ta už o dva roky později měla 347 objednávek a v továrně v Billancourtu zaměstnávala 110 pracovníků.

Louis Renault se také společně s bratrem Marcelem úspěšně účastnil motoristických závodů. Při závodě Paříž – Madrid v roce 1903 Marcel Renault zahynul a Louis kariéru závodníka ukončil, aby se věnoval jen firmě. Následujících čtyřicet let plně kontroloval chod rozvíjející se společnosti. Podílel se na jejím rychlém růstu a také na návrzích mnoha technických řešení používaných dodnes. Těmi jsou hydraulické tlumiče, bubnové brzdy, turbodmychadlo ale i taxametr. Po I. světové válce byl vyznamenán Řádem čestné legie za úspěšné návrhy vojenské techniky, zejména revolučního tanku Renault FT-17. V roce 1929 postavil podle Fordova vzoru novou továrnu s pásovou výrobou a moderními metodami montáže vozů. Světová hospodářská krize v 30. letech těžce postihla i firmu Renault. Po vpádu Němců do Francie v roce 1940 musela jeho firma, stejně jako všechny francouzské společnosti, spolupracovat s okupanty a zapojit se do válečné mašinérie.

Renault opravoval německé nákladní automobily a tanky. Spolupráce s okupanty, stejně jako podání ruky Adolfu Hitlerovi v roce 1939 v Berlíně, mu bylo později vyčítáno a považováno za kolaboraci. Po osvobození Paříže francouzskými a spojeneckými vojsky v srpnu 1944 byl v září Louis Renault jako kolaborant zatčen. Zemřel ve vězení Fresnes 24. října 1944. Přesná příčina smrti však nebyla nikdy řádně objasněna. Oficiální zpráva hovoří o smrti na následky urémie, existuje i podezření na špatné zacházení ze strany věznitelů. Portál Auto.cz uvádí, že zemřel ve věku 67 let, jen dva měsíce po osvobození Paříže, aniž by se jeho vinou zabýval soud.