Byl to revoluční auťák, ale bohužel na automobilovém trhu o svých kvalitách nepřesvědčil. Renault Fuego se ve Francii vyráběl pět let a přinesl do automobilového průmyslu několik zajímavých novinek, které jsou v dnešní době považovány za samozřejmost. Přesto se ale nedočkal prodejního úspěchu. Několik desítek kusů se dovezlo i do tehdejšího Československa.