Že nevíte, že řidiči sanitek zdravotnické záchranné služby mají svůj republikový šampionát? Nevadí. My vám ho představíme. Na Autodromu Vysoké Mýto se totiž uskutečnil už jeho třetí ročník, organizovaný Autoklubem ČR. Nejúspěšnějším řidičem mezi třicítkou soutěžích se stal Jan Cablk ze ZZS Pardubického kraje. Pardubičtí vyhráli i soutěž družstev.

V areálu Autodromu Vysoké Mýto se uskutečnil 3. ročník mistrpvství ČR řidičů sanitek zdraotnické záchranné služby. Snímek je z jízda na přesnost. | Foto: Se svolením Radka Lavičky

Takhle probíhalo loňské mistrovství

Zdroj: Youtube

Letošního, v pořadí již třetího mistrovství České republiky řidičů sanitek zdravotnické záchranné služby, které organizoval Autoklub ČR a které se poprvé konalo jinde, než ve Zlínském kraji, se tentokrát zúčastnili soutěžící ze třinácti krajských záchranek, když se nakonec omluvili zástupci z Moravskoslezského kraje.

„Poprvé se ale soutěže v rámci samostatné klasifikace zúčastnili i zástupci ze Slovenska, kteří bojovali o Pohár prezidenta Autoklubu ČR,“ prozradil Bohumil Pácl, PR manager Autoklubu ČR. Žlutá fotila aut se tentokrát představila v areálu Autodromu Vysoké Mýto.

Nechyběl test znalosti zákonů a vyhlášek

Celkem třicet řidičů muselo ukázat své kvality v jízdě na přesnost se sanitkou, ve slalomu na čas s identickými vozidly Opel Corsa, v rychlostní zkoušce na motokárové dráze a dokázat své znalosti v testu ze znalostí zákonů a vyhlášek.

Jízda na přesnost se sanitkou.Zdroj: Se svolením Radka Lavičky

S vypnutými senzory a kamerami

Jízdu na přesnost absolvují řidiči se sanitkami, se kterými jezdí na výjezdy a musí zvládnout slalom vpřed a vzad. Navíc přesné parkování do garáže i podélné stání, to vše musí absolvovat s vypnutými parkovacími senzory a kamerami, pouze s pomocí pohledu do zpětných zrcátek.

Sedmá disciplína, kterou byla výměna kola na čas, podle vyjádření Pácla bohužel nebyla nakonec do výsledků započítána. „Speciálně připravený trenažér totiž nevydržel namáhání a v polovině startovního pole prostě odmítl fungovat,“ dodal Pácl.

Drama až do konce

Až do poslední disciplíny, když jízdu na přesnost a slalom na čas absolvoval každý dvakrát, nebylo o nejlepším z řidičů rozhodnuto. Nakonec se velmi překvapivě radoval z nejlepšího součtu časů zástupce společného týmu Zdravotnické záchranné služby Bratislava - Košice Lukáš Donoval, a to i přes skutečnost, že se musel v testu vypořádat s češtinou i mírně odlišnou legislativou.

Slalom s vozidlem Opel Corsa.Zdroj: Se svolením Radka Lavičky

Titul zamířil na Pardubicko

V hodnocení mistrovství ČR se z prvního místa radoval Jan Cablk z domácí ZZS Pardubického kraje, kterého na stupních vítězů doplnili Tomáš Kohout ze ZZS Plzeňského kraje a Jiří Mikiska ze ZZS Olomouckého kraje. I v hodnocení týmů se nejlépe dařilo domácím, když zvítězila dvojice ZZS Pardubického kraje před kolegy ze Zlínského a Plzeňského kraje.

„Jsem pyšná, že se Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje umístila na prvních místech. Dokazuje to tak kvalitu, bezpečnost a rychlost našich posádek. Velké poděkování však patří všem týmům z celé České republiky, ale i ze Slovenska, protože mnohdy soupeře dělilo od vítězství jen pár setin sekund,“ komentovala výsledek šampionátu náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Michaela Matoušková.

Na vítěze čekala také tato originální sanitka z perníku.Zdroj: Se svolením Radka Lavičky

Jako bonus celé akce lze hodnotit i odbornou konferenci, která proběhla jako součást celého programu, v letošním roce se zaměřením na školení a vzdělávání řidičů zdravotnických záchranných služeb.

Předchozí ročníky

Poprvé se mistrovství ČR řidičů sanitek zdravotnické záchranné služby uskutečnilo roce 2022. Podnik se konal v Otrokovicích. Podle portálu Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR soutěžilo dvacet osm řidičů ze všech čtrnácti zdravotnických záchranných služeb České republiky. Na řidiče čekaly čtyři náročné disciplíny a jak se brzy ukázalo, v závěru rozhodovala každá vteřina, každý sražený kužel, chyba v testu, dotek při couvání.

Výsledky byly do poslední chvíle vyrovnané. Žádná disciplína neměla suverénního vítěze. Konečné pořadí jednotlivců: 1. Lukáš Šťastný (ZZS Středočeského kraje), 2. Radek Nechuta (ZZS Ústeckého kraje), 3. Adami Nedbálek (ZZS Zlínského kraje). Konečné pořadí soutěže týmů: 1. Adam Nedbálek a Roman Straňák (ZZS Zlínského kraje), 2. Lukáš Šťastný a Pavel Novák (ZZS Středočeského kraje), 3. Radek Nechuta a Daniel Tomev (ZZS Ústeckého kraje.



Podruhé se mistrovství ČR řidičů sanitek zdravotnické záchranné služby uskutečnilo v roce 2023 opět v areálu Barum Otrokovicích. Znovu se soupeřilo ve čtyřech disciplínách. Podle webu Zdravotnické záchranné sližby Olomouckého kraje se při něm představilo dvacet sedm mistrů volantu.

Pořadí jednotlivců: 1. Jan Kojenecký (ZZS Zlínského kraje), 2. Ivan Horák (ZZS Olomouckého kraje), 3. Martin Hubálek (ZZS Moravskoslezského kraje). Pořadí soutěže týmů: 1. ZZS Olomouckého kraje, 2. ZZS Zlínského kraje, 3. ZZS Jihomoravského kraje.