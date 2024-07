Na předměstí Litvínova dorazily například Škoda 110R, několik škodovek 1000MB, 100 a 105 či 120, přijely i nablýskané Felicie pick-up a také Favorit.

Nechyběl ani legendární vůz Škoda Spartak, který se vyráběl v letech 1955 až 1959 jako Škoda 440. Po několika úpravách nápravy a karosérie se jeho název změnil na Škodu Octavia.

Přijel i majitel vozu Škoda 100 L, který byl odlišný od běžně vyráběných škodovek 100.

„U tohoto modelu je totiž hrdlo nádrže umístěno o něco níže, a tak se stávalo, že při plné nádrži v zatáčkách docházelo k úniku paliva,“ měl napsáno na průvodním letáku umístěném na okně levých zadních dveří.

close info Zdroj: Deník/Edvard Beneš zoom_in Škodovka v úpravě pro rallye.

„Nakonec k nám v průběhu dne dorazilo celkem sedmnáct majitelů se svými auty,“ prozradila Deníku první místopředsedkyně spolku Veteráni Litvínov Romana Škopová s tím, že setkání majitelů škodovek není jedinou akcí, která se v muzeu o letních prázdninách udála.

Už na srpen se totiž v Auto retro muzeu Veteráni Litvínov chystá další. V sobotu 24. srpna k muzeu, které se nachází u vlakového a autobusového nádraží v podkrušnohorském Litvínově, dorazí traktory a další zemědělská technika. A stejně, jako sraz vozů značky Škoda, bude tento motoristický mítink probíhat od 10 do 17 hodin.

Auto retro muzeum Litvínov Veteráni Litvínov

Sezona v Auto retro muzeu spolku Veteráni Litvínov probíhá od konce března do přelomu října a listopadu. Otevřeno je v sobotu a v neděli od 10 do 17 hodin, pokud na sociální síti facebook není uvedeno jinak. Po telefonické domluvě je možné navštívit muzeum i v jiné dny. Tel. číslo: 774 085 015. Součástí muzea je selský dvoreček, kde je k vidění několik druhů zvířat, a to jak našich, tak i těch cizokrajných. Spolek každoročně pořádá sraz historických vozidel. Letos se uskutečnil již poosmé. Letošní setkání v amfiteátru Loučky proběhlo v duchu rallye. Tradičním patronem srazu je herec Pavel Nový a stálým hostem herec a imitátor Petr Jablonský.