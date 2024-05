Konec milénia byl ve znamení všemožných anket, v kterých se sestavovaly žebříčky určující kdo nebo co bylo nejlepší v právě končícím 20. století. Anketa samozřejmě nemohla minout ani auta, a tak došlo na vyhlášení Car of the Century. Stalo se tak před 25 lety. Cesta k vozu století ale nebyla jednoduchá, nicméně určila vítěze. Tím se stal Ford Model T. Pojďte s námi zavzpomínat na to, jak hledání auta století probíhalo.

Před 25 lety se uskutečnila anketa Car of the Century - Auto století. Vítězem se stal americký Ford Model T. | Foto: Wikimedia Commons, Hajotthu, CC BY 3.0

Patnáct milionů vyrobených vozů Ford Model T:

Car of the Century, ve zkratce COTC, je mezinárodní ocenění, které bylo uděleno nejvlivnějšímu autu světa 20. století. Podle portálu wikipedia na průběh voleb dohlížela Global Automotive Elections Foundation. Vítěz, kterým se stal Ford Model T, byl vyhlášen na slavnostním předávání cen 18. prosince 1999 v americkém Las Vegas.

Čtvrtý v anketě skončil Volkswagen Brouk. Zdroj: Wikimedia Commons, Sven Storbeck,

S nápadem hledat s koncem 20. století jeho nejoblíbenější auto přišel už v roce 1989 Holanďan Dick Holzhaus. Podle článku na webu Automotive News Europe pak soutěž, která určila vůz století, navrhl Fred van der Vlugt, nizozemský novinář, který byl v té době již více než 30 let prezidentem poroty European Car of the Year - Evropské auto roku. Ceny, která se udílí už šedesát let, tedy od roku 1964, několika evropskými automobilovými magazíny.

Organizace začala v říjnu 1996

Byl vymyšlen propracovaný a formální proces pro rozhodování o Autu století. Vše se začalo organizovat už v říjnu 1996, kdy organizační výbor COTC nabídl seznam kandidátů na ocenění, které vybrali experti na doporučení v rámci automobilového průmyslu a autoklubů. Jak uvádí web Autofestcity seznam obsahoval 716 aut z prvotního výběru, v kterém jich byly na začátku podle portálu Auto123.com čtyři tisíce.

Jako třetí se umístil Citroën DS.Zdroj: Wikimedia Commons, Lothar Spurzem, CC BY-SA 2.0

V Amsterdamu byl oznámen seznam 200 vozů

V únoru 1997 byl na autosalonu AutoRAI v Amsterdamu se seznam zúžil, oznámen byl počet 200 vozů, které vybrala komise, v níž byli nezávislí, vysoce uznávaní a zkušení automobiloví odborníci. Podle portálu Automotive News Europe z toho bylo 52 aut z Velké Británie, 39 z USA, 34 z Itálie, 28 z Francie, 26 z Německa, 13 z Japonska a čtyři ze Švédska. Ferrari byla vedoucí značkou s devíti nominovanými modely, následoval Mercedes s osmi a Ford a Jaguar se sedmi vozy.

Bylo zde také určeno, že mezinárodní auto století bude zvoleno v prosinci 1999, a to hlasováním 118 automobilových novinářů z 32 zemí.

„Vítěz má symbolizovat automobilový průmysl 20. století,“ zaznělo v Amsterdamu.

Ve Frankfurtu už jenom stovka

Dalším krokem bylo, aby porota složená z automobilových novinářů pod předsednictvím barona Montagu z Beaulieu zredukovala seznam na 100 a výsledek byl vyhlášen na zářijovém autosalonu ve Frankfurtu 1997.

Vůz AC Cobra.Zdroj: Wikimedia Commons, Bull-Doser, volné dílo

Veřejnost si hlasováním vynutila auto navíc

Vylučovací proces pokračoval internetovým hlasováním veřejnosti, aby vybrala 9 vozů a k nim do počtu konečného 25 vozů měl být žebříček sestaven odbornou porotou. A protože veřejnost svým hlasování donutila organizátory zařadit do seznamu ještě britsko – americký roadster AC Cobra,bylo na ženevském autosalonu v březnu 1999 bylo celkem oznámeno 26 nominantů do dalšího kola.

Druhé místo v anketě patřilo vozu Moriss/Austin Mini.Zdroj: Wikimedia Commons, DeFacto, CC BY-SA 2.5

Před finále mělo nejvíce nominovaných Německo

V předposledním žebříčku mělo nejvíce nominovaných Německo, a to 8. Velká Británie a Francií měly shodně po 5 vozech, USA mělo 4 a Itálie 3. Jeden vůz byl britsko-americký.

Přehled nominovaných aut: Audi Qauttro (vyráběné 1980 - 1991), BMW 328 (1936 – 1940) , Mercedes Benz S/SS/SSK (1927 - 1932), Mercedes Benz 300 SL Coupé (1954 - 1957), NSU Ro 80 (1967 - 1976), Porsche 911 (1964 do současnosti), Volkswagen Brouk (1938 - 2003), Volkswagen Golf (1974 – do současnosti), Austin Seven (1922 - 1939), Jaguar XK120 (1948 - 1954), Jaguar E-Type (1961 - 1975), Land Rover – Range Rover (1970 – do současnosti), Moriss/Austin Mini (1959 - 2000), Rolls Royce Silver Ghost (1907 – 1925), Jeep Willys (1941 - 1945), Ford Mustang (1964 - 1968), Ford Model T (1908 - 1927), Chevrolet Corvette Stingray (1963 - 1967), Bugatti T35 (1926 - 1930), Citroën Traction Avant (1934 - 1957), Citroën 2CV (1948 - 1990), Citroën DS19 (1955 - 1975), Renault Espace (1984 – do současnosti), Alfa Romeo Giulietta Sport Coupé (1954 - 1968), Ferrari 250 GT SWB Berlinetta (1959 - 1962), Fiat 500 Topolino (1936 - 1948) a AC Cobra (1965 - 1967).

Z těchto 26 aut potom měla porota podle portálu wikipedia nominovat pět finalistů, kteří postoupí do posledního kola s hlasováním bodovým systémem. Konečné kandidáty porotci oznámili na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem, který se konal v září 1999.

Pátou příčku v anketě obsadilo Porsche 911.Zdroj: Wikimedia Commons, Lothar Spurzem, CC BY-SA 2.0

Vítěze, kterým se stal Ford Model T, určil bodový systém

Posledních pět vozů a jejich konečné pořadí určil bodový systém. V něm byl nejlépe hodnocen Ford Model T, který získal 742 bodů. Druhá příčka patřila vozu Moriss/Austin Mini, který obdržel 617 bodů. Na bronzový stupínek dosáhl Citroën DS s 567 body, čtvrtý byl Volkswagen Brouk s 521 body a páté místo zaujalo Porsche 911, které si připsalo 303 body. Závěrečný slavnostní ceremoniál hostilo, jak už bylo psáno, americké Las Vegas.



Konečné pořadí ankety Car of the Century - Auto století:

1. Ford Model T

2. Moriss/Austin Mini

3. Citroën DS

4. Volkswagen Brouk

5. Porsche 911.