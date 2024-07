Samozřejmě, že ne všechny závodní tratě jsou stejně dobré. Po celém světě je ale několik extra speciálních okruhů, které nadchnou každého nadšence, ať už jde o historii motoristického sportu, zálibu v závodních dnech nebo prostě jen pro to, být tam na místě a sledovat dění kolem. Zde je TOP 10, o kterých si britský automobilový magazín Carthrottle myslí, že jsou nejlepší na planetě.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Planet Labs Inc, CC BY-SA 4.0 zoom_in Autódromo José Carlos Pace v Brazílii.

Závodní okruh, který nese jméno bývalého brazilského jezdce F1 Carlose Paceho je známější pod svým dřívějším názvem Interlagos. Nachází se ve městě Sao Paulo. Je známý především díky pořádání Velké ceny Brazílie Formule 1. Je také domovem silné motoristické kultury v zemi. Délka okruhu je 4,390 metru.

Podle webu autodromu byla původní trať, kterou slavnostně otevřeli 12. května 1940, dlouhá 7,96 kilometru. Postupem času se délka zkrátila na současný rozměr. Trať je technicky náročná díky převýšení a táhlým zatáčkám. Počasí zde může být často také velkým faktorem.

V roce 1985 byl okruh přejmenován na počest jezdce F1 José Carlose Paceho, který zemřel při letecké havárii v roce 1977. K jeho zařízením je připojen motokárový okruh pojmenovaný od roku 1996 po Ayrtonu Sennovi. Okruh se 17 zatáčkami se jezdí proti směru hodinových ručiček.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, John Winder, CC BY-SA 2.0 zoom_in Okruh Silverstone ve Velké Británii. Trať Silverstone Cirquit se zrodila z popela letiště z období II. světové války a stejně, jako mnoho britských závodních okruhů, se stala korunním klenotem motoristického sportu ve Velké Británii. Je to velmi rovinatý okruh definovaný svými vysokorychlostními zatáčkami. Okruh se nachází poblíž vesnic Silverstone a Whittlebury v hrabství Northamptonshire. Na okruhu v Silverstone se jel vůbec první závod nově vytvořeného mistrovství světa F1 jako Velká cena Británie v roce 1950. Okruh je dlouhý 5,89 kilometru a má 18 zatáček.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Ank Kumar, CC BY-SA 4.0 zoom_in Autodromo Nazionale Monza.

Pověst „chrámu rychlosti“ nezískáte jen tak, píše se na stránkách Car Throttle. Italská trať Monza je jedním z nich. Patří k nejrychlejší závodním okruhům na planetě. V podstatě sejedná o spoustu rovinek spojených vysokorychlostními zatáčkami a několika šikanami.

Autodromo Nazionale Monza leží severně od Milána a jeho okruh je dlouhý 5,79 kilometru. Zatáček je na trati celkem 11. Postaven byl v roce 1922 a jednalo se o historicky třetí okruh určený k automobilovému závodění a první závodní okruh postavený na území Evropy. Hlavním závodem pořádaným na okruhu je Grand Prix Itálie, která se zde koná od roku 1949. Součástí okruhu je několik populárních zatáček, zejména Curva Grande, Curva di Lesmo, Variante Ascari a Curva Alboreto, dříve Curva Parabolica.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Matthew Lamb, CC BY-SA 2.0 zoom_in Grand Prix Monaka v roce 2016. Městská trať v Monaku se od svého debutu v kalendáři F1 v roce 1950 změnila jen velmi málo a stále je dost obtížné ji zvládnout. Rychlé zatáčky, jako je Piscine, se mísí s úzkými vlásenkami a bariérami obklopujícími okruh, kde prostě není prostor pro chyby. I když předjíždění může být obtížné, Velká cena na okruhu v Monaku je považována za klenot F1 a trať nadále zůstává mezi jezdci oblíbená. Okruh Grand Prix Monaka v ulicích města měří 3,33 kilometru a má 19 zatáček.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Figure8, CC BY-SA 3.0 zoom_in Okruh Laguna Seca a zatáčka Vývrtka - Corkscrew.

Trať WeatherTech Raceway Laguna Seca je vcelku jednoduchá trať, pokud se na ni člověk dívá na mapě, ale její nadmořská výška je to, co ji dělá skutečně výjimečnou. Nachází se v v centrální Kalifornii. Postavena byla v roce 1957 poblíž Salinas a Monterey ve Spojených státech. Jezdí se zde závody aut i motocyklů.

Závodní dráha je 3,60 kilometru dlouhá, s rozdílem nadmořské výšky 55 metrů. Jeho jedenáct zatáček je zvýrazněno charakteristickou zatáčkou okruhu, takzvanou „Vývrtkou – Corkscrew“ klesající s kopce.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Mr Bungle, volné dílo zoom_in Parkoviště závodních strojů na okruhu Mount Panorama v Austrálii. Závodní okruh Mount Panorama Motor Racing Cirquit se nachází u protinožců, tedy v Austrálii, na okraji města Bathurst v Novém Jižním Walesu. Hostí kultovní vytrvalostní závody 12 hodin a 1 000 kilometrů. Technicky vzato je to městský okruh, 6,21 kilometru dlouhý s 23 zatáčkami. Trať má neobvyklý design podle moderních standardů, s vertikálním rozdílem 174 metrů mezi jejími nejvyššími a nejnižšími body. Historicky byla dráha používána pro širokou škálu motoristických závodních kategorií

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Mike Roberts, CC BY-SA 2.0 zoom_in Okruh Cirquit da le Sarthe.

Jednou za rok se předměstí ospalého francouzského městečka Le Mans stává okruhem Circuit de la Sarthe. Část trati je zde stálá, ale je propojena místními silnicemi od Tetre Rouge k zatáčkám Porsche, čímž se z ní stává legendární trať.

Jezdí se zde prestižní vytrvalostní závod 24 hodin Le Mans. Současná konfigurace trati je dlouhá 13 626 kilometru, což z ní činí jeden z nejdelších okruhů na světě. Na trati je 38 zatáček a nejznámější, 6 kilometrů dlouhá rovinka, nazvaná Ligne Droite des Hunaudières. Areál kolem trati pojme až 100 tisíc diváků.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, shiraga, CC BY 2.0 zoom_in Pohled na japonský okruh Suzuka. Závodní okruh Suzuka International Racing Course, byl původně otevřen jako testovací dráha pro Hondu, ale brzy si vybudoval pověst jednoho z nejzajímavějších okruhů světa. Nejikoničtějším místem trati ve tvaru osmičky je nechvalně proslulý 130R, neuvěřitelně rychlá levotočivá zatáčka, i když zatáčky „S“, Degner a Spoon jsou stejně fascinující. „Asi nejznámější okamžikem, který se na okruhu udál je souboj mezi Sennou a Prostem při vyvrcholení sezony Formule 1 v roce 1989,“ uvádí web magazínu Carthrottle. Trať je dlouhá 5,80 kilometru a má 18 zatáček.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Nathanael Majoros, CC BY-SA 2.0 zoom_in Okruh Spa-Francorschamps v Belgii.

Cirquit de Spa-Franchorchamps se sice nachází v krásné části Belgie, nicméně to ale nic neubírá na faktu, že se jedná o náročný okruh. Je to velmi rychlá trať, na které je jedna z nejslavnějších a zároveň nejnebezpečnějších částí ze všech tratí motoristického světa, a to pasáž Eau Rouge.



Nahrává se anketa ...

Okruh je dlouhý 7 kilometrů a je na něm dvacet zatáček. Otevřen byl v srpnu 1921 a areál pojme až 70 tisíc diváků. Často zde závody doprovází déšť.

Nürburgring a rekordní rychlostní jízda Timo Bernarda:

| Video: Youtube