Vytrvalostní jízda českých veteránů s názvem Oldtimer Express je minulostí. Ekipa historických automobilů, která absolvovala pět náročných etap a ujela při tom vzdálenost 2 500 kilometrů, úspěšně zakončila cestu před antickým stadionem Panathinaikos v centru řeckého hlavního města Atény. Dva vozy do cíle nedojely.

Všichni účastníci s vozy v cíli druhého ročníku Oldtimer Expressu, který mířil z Prahy do řeckých Atén. | Foto: Se svolením Autodromu Most

Video z etapy vedoucí z chorvatského Dubrovniku do Ionanniny v Řecku:

Zdroj: Youtube

Jízda vedla účastníky rakouskými a slovinskými Alpami, chorvatským pobřežím, přes Černou Horu, Albánii a Řecko představovala výzvu nejen pro zúčastněné posádky, ale i jejich auta.

Etapa přes Černou Horu a Albánii dala zabrat

„Jízda byla náročná a zejména etapa přes Černou Horu a Albánii nám všem dala zabrat. Viděli jsme ale krásnou přírodu a skvěle jsme si zařídili a celkově si užili perfektní čas strávený ve společnosti stejně naladěných lidí, takže považuji druhý ročník Oldtimer Expressu za velmi vydařený,“ komentoval v cíli celou jízdu Josef Zajíček, zakladatel a hlavní organizátor akce.

„Jsem moc rád, že jsme všichni v pořádku v cíli a děkuju všem účastníkům i partnerům, kteří nás podporují a díky kterým jsme mohli posunout úroveň celé akce zase o kousek dál,“ dodal na půdě řeckého velkoměsta Zajíček.

Druhá jízda Oldtimer Expressu mířila z Prahy do řeckých Atén. Jízda pravidelnosti.Zdroj: Se svolením Autodromu Most

Výzvy během cesty

Během cesty čekalo na posádky několik výzev, včetně soutěžních jízd pravidelnosti na okruhu Grobnik nedaleko chorvatské Rijeky. Vítězem se stal tým Betonpres s posádkou Jakub a Eduard Poncovi s vozem Mini Cooper. Mezi dalšími oceněnými vozy bylo BMW 3.0 CSI z roku 1974 manželů Bulířových, kteří získali Cenu BMW Česká republika za jízdu pravidelnosti.

Ferrari získalo Cenu elegenace

Cenu elegance mezi vozy se stářím 30 - 50 let získalo Ferrari 512 Testarossa, ve kterém jízdu do Atén absolvovali manželé Karasovi. V kategorii nad 50 let pak zvítězil půvabný Volkswagen T1 Bus Františka Piškanina a jeho manželky Lenky.

Nejpřipravenějším vozem se stal vůz Škoda 1102 Roadster z roku 1951, který řídili Alois Krejčí a Alois Krejčí junior. Cenu uděloval servisní tým Tomáše Tochtara, který se tradičně perfektně a velmi obětavě staral o všechny vozy účastníků.

Cena elegance patřila posádce číslo 16, kterou tvořili manželé Karasovi.Zdroj: Se svolením Autodromu Most

Dvě posádky jízdu nedokončily

Z celkových 43 posádek dvě jízdu nedokončily. Jedna pro poruchu motoru a druhá pro nezaviněnou nehodu, která se naštěstí obešla bez zranění, ale bohužel nedovolila zúčastněné dvojici pokračovat v jízdě. Obě posádky pak dokončily jízdu do Atén v náhradním voze.

Galavečer v hotelu President

Na slavnostním galavečeru byly v aténském hotelu President posádkám předány originální trofeje vyrobené českým sklářským mistrem Jiřím Pačinkem. Cenu pořadatele - hodinky české značky ROBOT, z rukou Josefa Zajíčka převzal Ivo Tůma, který se svým Renaultem R8 z roku 1963 i přes počáteční nemalé komplikace, jízdu nevzdal a zvládl celou cestu až do Atén.



„Moc mě těší, že se opět sešla skvělá parta lidí, kterou i přes její různorodost spojuje láska a nadšení ke starým autům, vzájemně si skvěle rozumí a podporují se. Podařilo se nám společně vytvořit unikátní atmosféru celé akce, která charakterizovala už první ročník Oldtimer Expressu,“ ohlédl se za akcí na slavnostním závěrečném galavečeru Josef Zajíček.

Organizátor akce Oldtimer Express, majitel Autodromu Most a hodinářské manufaktury ROBOT Josef Zajíček.Zdroj: Se svolením Autodromu Most

Cíl třetí jízdy bude zveřejněn v druhé půlce léta

Kam se Oldtimer Express vydá příští rok, plánuje Josef Zajíček oznámit v až druhé půlce léta. Oldtimer Expressu bude také věnována zvláštní část na automobilovém festivalu The Most CLASSIC, který se uskuteční 27. – 29. září na Autodromu Most a pro fanoušky zde budou k vidění posádky a jejich vozy.

Oceněné vozy a posádky: Cena pořadatele:

Renault R8 (1963) - tým: BADGER, posádka: Ivo Tůma. Ceny věnoval ROBOT, české hodinky. Nejpřipravenější vůz:

Škoda 1102 Roadster (1951) - tým: ITAREG, posádka: Alois Krejčí a Alois Krejčí junior. Ceny věnovaly ORLEN a Autodrom Most. Jízda pravidelnosti, Autodrom Grobnik:

Mini Cooper (1997) - tým: Betonpres, posádka: Jakub Ponec, Eduard Ponec. Ceny věnovalo Nespresso. Cena BMW Česká republika jízda pravidelnosti:

BMW 3.0 CSI (1974) - tým: Auto Kelly, posádka: Martin Bulíř, Eva Bulířová. Ceny věnovalo BMW Česká republika. Cena elegance v kategorii 30 - 50 let:

Ferrari 512 Testarossa (1992) - tým: Pirelli, posádka: Ladislav Karas, Naďa Karasová. Ceny věnovala Vila Čapek. Cena elegance nad 50 let:

Volkswagen T1 Bus (1965) - tým: HOPI, posádka: František Piškanin, Lenka Piškaninová. Ceny věnoval Grandhotel Pupp Karlovy Vary.

Oldtimer Express je jedinečná vytrvalostní jízda českých veteránů, která spojuje vášeň pro klasická auta a cestování. V prvním ročníku se 23 posádek vydalo po stopách ikonického Orient Expressu z Prahy do Istanbulu. Letos se zúčastnilo už 43 posádek a v olympijském roce zamířily s veterány do Atén.

Start se uskutečnil 4. května od Národního technického muzea v Praze. Bezmála 2 500 kilometrů dlouhá trasa vedla české veterány přes Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Černou Horu, Albánii a Řecko. Do cíle dorazil Oldtimer Express po pěti etapách ve středu 8. května. Cílem vytrvalostní jízdy není být nejrychlejší, ale dojet do cíle. Hlavním organizátorem akce je Josef Zajíček, majitel Autodromu Most a hodinářské manufaktury ROBOT.