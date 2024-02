Celkem 620 vystavovatelů a tisícovka vozidel na ploše 73 tisíc metrů čtverečních. To byla výstava Rétromobile, která se uskutečnila od středy 31. ledna do neděle 4. února na výstavišti Porte de Versailles v Paříži. Mezi velkým množstvím vystavených exponátů nechyběly ani naše Škodovky.

Na výstavě Rétromobile se představilo i SUV Škoda Vision 7S, kterým dává Škoda Auto nahlédnout do nového designového jazyka značky. | Foto: Wikimedia Commons, Y.Leclercq, CC BY-SA 4.0

K vidění byly na výstavě v Paříži nejen novinky, ale i výjimečné a nečekané exponáty. Letos se veletrh uskutečnil ve třech pavilonech. Svět klasických automobilů je plný někdy zapomenutých samorostů a výstava Rétromobile (https://www.retromobile.com/) bývá příležitostí, jak tato vzácná vozidla objevit nebo znovu objevit. Podle wikipedie (https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9tromobile#Historique) se jedná o druhou největší evropskou výstavu věnovanou klasickým automobilům a jejich příslušenství po Techno Classica Essen v Německu.

Dvě stoletá výročí

Letošní, již 48. ročník, kromě množství zajímavostí a hostů také připomenul dvě stá výročí, a to 100 let anglického výrobce MG Motors založeného v roce 1924 v Oxfordu, a 100 let od autodromu Linas-Montlhéry postaveného v roce 1924 a zakoupeného v roce 1973 společností UTAC .

Veletrh měl slavné hosty

Mezi zajímavými hosty byli pilot Formule 1 a šestinásobný vítěz závodu 24 hodin Le Mans Jacky Ickx (https://cs.wikipedia.org/wiki/Jacky_Ickx) nebo motocyklový závodník Philippe Monneret (https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Monneret), zástupce slavné ságy doslova motocyklové rodiny Monneret.

Sekce s vozy devítinásobného mistra světa v rallye Sebastiana Loeba.Zdroj: Wikimedia Commons, Y.Leclercq, CC BY-SA 4.0

Nechyběl Sebastian Loeb (https://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9bastien_Loeb), devítinásobný mistr světa rallye, slavný britský módní návrhář a vyhlášený sběratel automobilů Magnus Walker (https://en.wikipedia.org/wiki/Magnus_Walker), hlavně vozů Porsche 911, dobrodruh na dvou kolech Ben Blake (https://www.facebook.com/ben.blake.79827) nebo influencer LucasParleF1 (https://www.facebook.com/lucasparlef1/),specializující se na motorsport a anekdoty.

Historie výstavy Rétromobile

Výstava se koná již tradičně v únoru nebo na přelomu ledna a února, jako tomu bylo letos. Vše začalo podle portálu wikipedia (https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9tromobile#Historique) 14. února 1976, kdy se Marc Nicolosi a Jean-Pierre Jouët rozhodl uspořádat a zahájit první show Rétromobile na nepoužívaném místě vlakového nádraží Paříž - Bastille. Tehdejší přehlídka trvala devět dní, do 22. února a představila se na ní poměrně velká řada aut. První výstavu zhlédly tři tisíce návštěvníků. V následujícím roce se k Nicolosimu připojil François Melcion a vzhledem k úspěchu, který zaznamenal první výstavy, nachystali druhý veletrh více orientovaný na klasické automobily.

Stěhování do Porte de Versailles

Po pěti ročnících se vzhledem k pokračujícímu růstu akce a nedostatku místa v Bastille výstava přesunula na výstaviště Porte de Versailles, kde se koná dodnes.

Každý rok výstava Rétromobile zdůrazňuje nějaké téma, které je zde prezentováno. Může se jednat o prestižní značku, sportovní událost, historické místo nebo specifický obor, jako je karosérie francouzských automobilů. Jak se akce vyvíjí, v pavilonech a stáncích přehlídky se ukazují veškeré aktivity související s automobilovou sférou, ať už přímé či vedlejší.

Nechyběly Škodovky

Portál wikipedie uvádí, že v roce 2011, kdy se konal 36. ročník, který byl zaměřen na motocykly a na tzv. Youngtimery, tedy vozidla ze 70. a 80. let, se s šesti vozy se na tomto ročníku představila i Škoda Auto.

Vůz z unikátního projektu Škoda Voltavia.Zdroj: Wikimedia Commons, Y.Leclercq, CC BY-SA 4.0

Škodovky byly na Rétromobile k vidění i letos. Podle portálu Life4you.cz (https://life4you.cz/auto-moto/znacka-skoda-slavi-na-vystave-retromobile-90-let-modelu-superb/) zdejší prezentace automobilky akcentovala 90. výročí zahájení výroby modelu Superb. Vedle čtveřice vozů s tímto jménem byly součástí expozice také sportovní vůz Škoda 1100 OHC Coupé (1959), prestižní automobil Škoda Hispano - Suiza (1928), unikátní projekt Voltavia (1969/2023) a Škoda Vision 7S. Sedmimístné SUV, kterým dává Škoda Auto (https://www.skoda-auto.cz/o-spolecnosti/vision-7s) konkrétně nahlédnout do nového designového jazyka značky. Vyznačuje se robustním vzhledem, funkčností a autentičností. Vision 7S je také prvním vozem Škoda s matnou barvou karoserie.

Zájem je vždycky obrovský

Od otevření výstavy do pavilonů každoročně proudí davy fanoušků motorismu a sběratelů vozidel, kteří zkrátka chtějí být u toho. Od ročníku 2015 se návštěvnost během pěti dnů výstavy udržela nad 100 000 návštěvníky s rekordem 132 000 návštěvníků v roce 2019. Letos se podle portálu Capital (https://www.capital.fr/auto/salon-retromobile-ce-que-vous-ne-devez-pas-rater-cette-annee-1491577) očekávalo, že si tuto skvělou akci nenechá ujít na 130 000 návštěvníků. V podobném duchu se vyjádřil také web Carfans (https://carfans.fr/retromobile-2024-cest-maintenant/).

Hranice 130 tisíc návštěvníků letos padla

Clothilde Mannarino z agentury Yucatan, která zajišťovala novinářský servis pro Rétromobile, Deníku potvrdila, že letošní návštěva výstavy Rétromobile dosáhla cíle 130 000 příznivců motorismu. „Největší návštěvnický nápor výstava zažila tradičně v sobotu a neděli,“ dodala Clothilde Mannarino.