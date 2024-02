Pořadatelé letošního ročníku prestižního vytrvalostního závodu 24 hodin Le Mans zveřejnili předběžnou startovní listinu pro všechny tři kategorie, tedy Hypercar, LMP3 a LMGT3, včetně sedmi náhradníků. Letos se v závodě dočkáme i dlouho očekávaného startu devítinásobného mistra světa silničních motocyklů, Itala Valentina Rossiho. A další zajímavostí letošního Le Mans je i jedna ryze ženská posádka ve startovním poli.

Vítěz 24 hodin Le Mans 2023, Ferrari stáje AF Corse, při triumfální jízdě. | Foto: Wikimedia Commons, crash71100 CC0

To nejlepší ze závodu 24 hodin Le Mans 2023:

Startovní rošt má kapacitu 62 vozů ve třech třídách, z toho je 23 Hypercarů, 16 vozů kategorie LMP2 a 23 v kategorii LMGT3. Dalších sedm vozů pak pořadatelé zařadili jako rezervu.

„V nejvyšší třídě se k 19 celosezonním FIA WEC Hypercarům na start 24h Le Mans přidávají další čtyři vozy, což je největší pole nejvyšší třídy v tomto století,“ uvádí web dailysportcars.com. O jeden vůz se také rozšířilo startovní pole kategorie LMP2, takže namísto patnácti jich pojede šestnáct.

Na startu bude Valentino Rossi

Letošní ročník tak nabídne rekordní počet hyperaut a dlouho očekávaný start devítinásobného mistra světa silničních motocyklů, Itala Valentina Rossiho.

Valentino Rossi ještě jako motocyklový závodník.Zdroj: Wikimedia Commons, RaúlBlancoRueda, CC BY-SA 4.0Rossi, pětačtyřicetiletý rodák z Urbina, podle wikipedie celkem sedmkrát zvítězil v takzvané královské kubatuře třídy MotoGP, jednou se stal světovým šampionem v kubatuře do 125 kubických centimetrů a jednou v kubatuře do 250 kubických centimetrů. Obecně je považován za jednoho z nejlepších motocyklových jezdců všech dob. Rossi od začátku kariéry nosil startovní číslo 46. Zvolil si jej proto, že s ním závodil jeho otec Graziano. Ten působil v seriálu mistrovství světa v letech 1977–1982 a vyhrál celkem čtyři závody v kubatuře do 250 kubických centimetrů.

Valentino Rossi debutoval při Velké ceně Malajsie v Shah Alamu, 31. března 1996. Prvního vítězství dosáhl při Velké ceně České republiky v Brně 18. srpna 1996. Dne 5. srpna 2021 Rossi na tiskové konferenci ohlásil konec své úspěšné kariéry v MotoGP. Ten nastal 14. listopadu 2021, kdy legenda naposledy projela cílovou páskou. Po skončení kariéry mezi motocykly Rossi uvedl, že se bude nadále věnovat závodům automobilů.

Známá jména ze seriálu F1

Ve startovním poli je také celá řada známých jmen ze seriálu mistrovství světa Formule 1. Za Lamborghini Iron Lynx například pojede Francouz Romain Grosjean, za AF Corse Polák Robert Kubica, barvy týmu Peugeot Totalenergies bude hájit Jean – Eric Vergne. Za Toyota Gazoo Racing pojede Kamui Kobayashi, za Alpine Endurance Team zase Mick Schumacher, syn legendárního Michaela Schumachera.

Železné dámy budou krotit Huracana

Belgická závodnice Sarah Bovy.Zdroj: Wikimedia Commons, KVYTICAL, CC BY-SA 4.0Ve startovním poli je také ryze ženská posádka, která bude hájit barvy týmu Iron Dames s vozem Lamborghini Huracan ve třídě LMGT3. Tu tvoří Belgičanka Sarah Bovy, Dánka Michelle Gatting a Doriane Pin z Francie.

I když zatím není na prozatímní vstupní listině uveden, měl by se na okruhu letos představit i dvojnásobný šampion IndyCar Alex Palou, který byl podle portálu dailysportcars.com potvrzen Cadillacem.

Prvenství obhajuje Ferrari AF Corse

Prvenství z loňska bude obhajovat tým Ferrari AF Corse. Na loňském triumfu se podílela posádka James Calado z Velké Británie a dvojice Italů Antonio Giovinazzi a Alessandro Pier Guidi, která se pokusí svůj úspěch zopakovat.

Jejich týmoví kolegové Antonio Fuocco – Miguel Molina – Nicklas Nielsen obsadili loni pátou příčku a letos se chtějí rozhodně umístit výše.

Start závodu 24 hodin Le Mans 2023.Zdroj: Wikimedia Commons, BrokenGearbox, CC BY 4.0

Seznam týmů, vozů a jejich posádek pro 24 hodin Le Mans 2024

Hypercar

2 Cadillac Racing – Cadillac V-series R (Earl Bamber/NZL, Alex Lynn/GBR)

3 Cadillac Racing - Cadillac V-series R (Sébastien Burdais/FR, Renger van der Zande/NL, Scott Dixon/NZL)

4 Porsche Penske Motorsport – Porsche 963 (Mathieu Jaminet/FR, ?)

5 Porsche Penske Motorsport – Porsche 963 (Matt Campbell/AUS, Michael Christensen/DEN, Frédéric Makowiecki/FRA)

6 Porsche Penske Motorsport – Porsche 963 (Kévin Estre/FRA, André Lotterer/GER, Laurens Vathoor/BEL)

7 Toyota Gazoo Racing – Toyota GR010 Hybrid (Mike Conway/GBR, Kamiu Kobayshi/JAP, Nyck De Vries/NL)

8 Toyota Gazoo Racing – Toyota GR010 Hybrid (Sébastien Buemi/SWI, Brendon Hartley/NZL, Rio Hirakawa/JAP)

11 Isotta Franschini – Isotta Franschini TIPO6-C (Carl Watana Bennett/THA, Jean Karl Vernay/FRA, Antonio Serravalle/KAN)

12 Herz Team Jota – Porsche 963 (William Stevens/GBR, Norman Nato/FRA, Callum Illot/GBR)

15 BMW M Team WRT – BMW M Hybrid V8 (Dries Vatnhoor/BEL, Raffaelle Marciello/SWI, Marco Wittmann/GER)

19 Lamborghini Iron Lynx – Lamborghini SC63 (Romain Grosjean/FRA, Andrea Caldarelli/ITA, Mateo Cairolli/ITA)

20 BMW M Team WRT – BMW M Hybrid 8 (Sheldon van der Linde/JAR, Robin Frijns/NL, René Rast/GER)

35 Alpine Endurance Team – Alpine A 424 (Paul - Loup Chatin/FRA, Ferdinand Habsburg – Lothringen/AUT, Charles Milesi/FRA)

36 Alpine Endurance Team – Alpine A 424 (Nicolas Lapaire/FRA, Mick Schumacher/GER, Matthieu Vaxiviere/FRA)

38 Herz Team Jota – Porsche 963 (Olivier Rasmussen/DAN, Philip Hanson/GBR, Jenson Button/GBR)

50 Ferrari AF Corse – Ferrari 499P (Antonio Fuoco/ITA, Miguel Molina/ESP, Nicklas Nielsen/DEN)

51 Ferrari AF Corse – Ferrari 499P (Alessandro Pier Guidi/ITA, James Calado/GBR, Antonio Giovinazzi/ITA)

63 Lamborghini Iron Lynx – Lamborghini SC63 (Mirko Bortolotti/ITA, Danil Kvyat, Edoardo Mortarra/ITA)

83 AF Corse – Ferrari 499P (Robert Kubica/PL, Robert Schwarzman/ISR, Yifei Ye/CHN)

93 Peugeot Totalenergies – Peugeot 9X8 (Jean Eric Vergne/FRA, ?)

94 Peugeot Totalenergies – Peugeot 9X8 (Stoffel Vandoorne/BEL, ?)

99 Proton Competition – Porsche 963 (Nell Jani/SWI, Harry Tincknel/GBR, Julien Anlauer/FRA)

311 Whelen Cadillac Racing – Cadillac V-Series.R (Louis Felipe Derani/BRA, Jack Aitken/GBR)



LMP2

9 Proton Competition – Oreca 07 Gibson (Jonas Ried/GER, ?)

10 Vector Sport – Oreca 07 Gibson (Ryan Cullen/GBR, Gabriel Aury/FRA, Stéphane Richelmi/MON)

14 AO BY TF – Oreca 07 Gibson (PJ Hyett/USA, Louis Délatraz/SWI)

22 United Autosports – Oreca 07 Gibson (Filipe Albouquerque/POR)

23 United Autosports – Oreca 07 Gibson (Ben Keating/USA, Nicolas Pino/CHL, Ben Hanley/GBR)

24 Nielsen Racing – Oreca 07 Gibson (Albert Costa Balboa/ESP, ?)

25 Algarve PRO Racing – Oreca 07 Gibson (Mathias Kaiser/LICH, Olli Caldwell/GBR)

28 Idec Sport – Oreca 07 Gibson (Paul Lafargue/FRA, Job van Uitert/NL, Reshaud De Gérus/FRA)

30 Duqueine Team – Oreca 07 Gibson (Jean – Baptiste Simmenauer/FRA, James Allen/AUS)

33 DKR Engeneering – Oreca 07 Gibson (Alexander Mattschull/GER, ?)

34 Inter Europol Competition – Oreca 07 Gibson (Jakub Smiechowski/POL, Tom Dillmann/FRA)

37 Cool Racing – Oreca 07 Gibson (Lorenzo Fluxa/ESP, Malthe Jacobsen/DEN, Ritomo Miyata/JAP)

45 Crowdstrike Racing APR – Oreca 07 Gibson (George Kurtz/USA, Colin Braun/USA)

47 Cool Racing – Oreca 07 Gibson (Naveen Rao/USA, Mathew Bell/GBR, Frederik Vesti/DEN)

65 Panis Racing – Oreca 07 Gibson (Manuel Maldonado/GBR, ?)

183 AF Force – Oreca 07 Gibson (Frabcois Perrodo/FRA, Ben Barnicoat/GBR, Nicolas Varone/ARG)

Vůz týmu Inter Europol Compettion Oreca 07 Gibson, kategorie LMP2, při hzávodě v roce 2023.Zdroj: Wikimedia Commons, Wolkenjaeger, CC BY-SA 4.0

LMGT3

27 Heart of Racing Team – Aston Martin Vantage AMR (Ian James/USA, Daniel Mancinelli/ITA, Alex Riberas/ESP)

31 Team WRT – BMW M4 (Darren Leung/GBR, Sean Galael/IDN, Augusto Farfus/BRA)

44 Proton Competition – Ford Mustang (Christian Ried/GER, ?)

46 Team WRT – BMW M4 (Ahmad Al Harthy/OMN, Valentino Rossi/ITA, Maxime Martin/BEL)

54 Vista AF Corse – Ferrari 296 (Thomas Floher/SWI, Francesco Castellacci/ITA, Davide Rigon/ITA)

55 Vista AF Corse – Ferrari 296 (Francois Heriau/FRA, Simon Mann/USA, Alesio Rovera/ITA)

59 United Autosports – McLaren 720S (James Cottingham/GBR, Nicolas Costa/BRA, Gregoire Suacy/SWI)

60 Iron Lynx – Lamborghini Huracan (Claudio Schiavoni/ITA, Mateo Cressoni/ITA, Franck Perera/FRA)

66 JMW Motorsports – Ferrari 296 (Giacomo Petrobelli/ITA, ?)

70 Inception Racing – McLaren 720S (Brendan Iribe/USA, Ollie Millroy/GBR, Frederik Schandorf/DEN)

77 Proton Competition – Ford Mustang (Ryan Hardwick/USA, Zacharie Robichon/KAN, Benjamin Barker/GBR)

78 Akkodis ASP Team – Lexus RC F (Arnold Robin/FRA, Timur Boguslavskij, Kelvin van der Linde/JAR)

81 TF Sport – Corvette Z06 (Tom van Rumpoy/BEL, Rui Andrade/POR, Charlie Eastwood/IRL)

82 TF Sport – Corvetta Z06 (Hiroshi Koizumi/JAP, Sébastien Baud/FRA, Daniel Juncadella/ESP)

85 Iron Dames – Lamborghini Huracan (Sarah Bovy/BEL, Michelle Gatting/DEN, Doriena Pinn/FRA)

86 GR Racing – Ferrari 296 (Micheal Wainwright/GBR, ?)

87 Akkodis ASP Team – Lexus RC F (Takeshi Kimura/JAP, Esteban Masson/FRA, Jose Matia Lopez/ARG)

88 Proton Competition – Ford Mustang (Giorgio Roda/ITA, Mikkel Pedersen/DEN, Dennis Olsen/NOR)

91 Manthey Ema – Porsche 911 GT3 (Yasser Shahin/AUS, Moris Schuring/NL, Richard Lietz/AUT)

92 Mathei Purerxcing – Porsche 911 GT3 (Aliksandr Malikhin/KNA, Joel Sturm/GER, Klaus Bachler/AUT)

95 United Autosports – McLaren 720S (Hiroshi Hamaguchi/JAP, Marino Sato/JAP)

155 Spirit of Race – Ferrari 296 (Duncan Cameron/GBR, Mathew Griffin/IRL, David Perel/JAR)

777 D´station Racing – Aston Martin Vantage AMR (Satoshi Hoshino/JAP, Erwan Bastard/FRA, Marco Sorensen/DEN)

Náhradníci

79 Proton Competition – Porsche 963 (Gianmaria Bruni/ITA, ?)

43 Inter Europol Competition – Oreca 07 Gibson (Clémente Novalak/FRA, Vladislav Lomko)

72 Racing Spirit of Leman – Aston Martin Vantage AMR (Derek Deboer/USA, Valentin Hasse – Clot/FRA)

74 Kessel Racing – Ferrari 296 (John Hartshorne/GBR, Ben Tuck/GBR)

52 Formula Racing – Ferrari 296 (Johny Laursen/DEN, Conrad Laursen/DEN)

29 Richard Mille BY TDS – Oreca 07 Gibson (Rodrigo Sales/USA, Mathias Beche/SWI)

41 Staysail Motorsport – Oreca 07 Gibson (Michael Dinan/USA, ?)