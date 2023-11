Nejznámějším autobusem v Česku byla Škoda RTO, první do světa vyjel Benz

Do práce, do školy, za nákupem, na výlet nebo na dovolenou už lidé jezdí autobusem pěknou řádku let. Napadla vás někdy otázka, jak dlouho vlastně autobusy jezdí? Nebo jak vznikl název autobus či jaké druhy autobusů existují? Pokud ano, tak se s námi vydejte na krátkou exkurzi do historie tohoto druhu přepravy.

Autobus Škoda 706 RTO. | Foto: Wikimedia Commons, Ladin, CC BY-SA 4.0