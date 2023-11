Největší taháky sezony 2024: Superbiky, tahače, NASCAR a The Most Classic

Motorističtí fanoušci se znovu mají na co těšit. Vrcholem sezony 2024 na Autodromu Most bude už počtvrté mistrovství světa superbiků, které se těší stále větší oblibě. V kalendáři příštího roku samozřejmě nechybí tradiční mistrovství Evropy okruhových tahačů Czech Truck Prix a mezi tři TOP akce ročníku se letos zařadil automobilový festival The Most CLASSIC, který tak nechybí v plánu pro příští rok.

