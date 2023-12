Věřte nebo ne, ale letos už uplynulo čtyřicet let od okamžiku, kdy poprvé vyjela závodní auta na dráhu Autodromu Most. Okruh na severu Čech představuje jeden z nejvýznamnějších svatostánků pro příznivce motoristického sportu u nás.

Autodrom Most letos oslavil 40 let. | Foto: Deník/Edvard Beneš

Klaus Ludwig a jeho hořící Porsche 956 v roce 1986:

Zdroj: Youtube

Oficiální zahájení provozu závodního okruhu se odehrálo 14. srpna roku 1983. „Mám radost, že jsme v tomto roce mohli společně oslavit významné výročí Autodromu Most. Daří se nám pořádat velké světové závody, ať to jsou Superbiky, Trucky a NASCARy, nebo sraz veteránů. Máme zde i největší polygon v České republice. Odrazem dobré práce našeho týmu je pak neustále se zvedající návštěvnost. Věřím, že tento trend bude pokračovat i v nadcházející sezoně,“ řekl Josef Zajíček, předseda představenstva společnosti Autodrom Most.

První závody na nově vybudovaném Autodromu Most v červnu 1983.Zdroj: Se souhlasem Josefa Farského

Mezi gratulanty, kteří přáli k významnému výročí byl i prezident České republiky Petr Pavel. „Letos oslavil mostecký autodrom čtyřicáté narozeniny a je třeba říct, že se mu moc daří. Chtěl bych mu popřát, aby se mu do dalších let dařilo ještě lépe, aby sem přitáhl závody evropské i světové úrovně, hodně fanoušků a aby motorsport u nás nezanikl, ale vzkvétal,“ popřál okruhu prezident Petr Pavel, a to přímo na startovním roštu mosteckého závodního okruhu, během srpnového ESET Cupu, který osobně navštívil.

V místě bývalého lomu Vrbenský

Autodrom začali dělníci stavět na ploše o rozloze 140 hektarů v místě bývalého povrchového hnědouhelného lomu Vrbenský v roce 1978, závodní okruh měl být součástí tzv. branně - sportovního areálu. Studii okruhu vyhotovila o dva roky dříve skupina lidí vedená Václavem Paurem. V bulletinu Revue 93 k 10. výročí autodromu o tom psal Josef Farský.

Největší taháky sezony 2024: Superbiky, tahače, NASCAR a The Most Classic

Webové stránky Autodromu Most upozorňují na to, že návrh trati přitom vznikal bez možnosti důkladnější prohlídky projektu některého ze zahraničních okruhů. Autoři návrhu sice navštívili německé okruhy Hockenheim a Nürburgring, při projektování však měli k dispozici pouze předpisy mezinárodních federací FIA a FIM a poznatky získané z odborného motoristického tisku a televizních přenosů. Přesto v projektu neopomenuli žádný detail.

Vše odstartovala Interserie

Před startem.Zdroj: Se svolením Josefa FarskéhoOficiální zahájení provozu na novém Autodromu Most se odehrálo 14. srpna roku 1983, i když zkušební automobilové závody zde úspěšně proběhly již koncem června stejného roku.

„Snad nejnáročnější trať v Evropě,“ svěřovali se podle Farského bezprostředně po skončení závodů někteří jezdci.

V 80. letech minulého století patřily závody Interserie, jichž se účastnily atraktivní vozy skupiny C, vytvořené pro mistrovství světa ve vytrvalostních závodech, a vozy CanAm, což byly tehdy monoposty různých formulí překarosované tak, aby měly krytá kola, k nejpopulárnějším.

Interserie na Autodromu Most:

Polygon pomáhá

Vedle samotných závodů automobilů a motocyklů se hned od počátku počítalo s využitím autodromu i pro jiné účely. Brzy tak ožil také testováním závodních i nově vyvíjených vozů, výcvikem řidičů speciálních vozidel sanitních, hasičských nebo policejních či kurzy bezpečné a sportovní jízdy pro zájemce z řad veřejnosti.

Momentka ze závodu Formule Student na Polygonu.Zdroj: Deník/Edvard Beneš

„Tuto úlohu převzal později polygon, vybudovaný v areálu závodního okruhu v roce 2005. Polygon je stále největším a nejkomplexnějším zařízením svého druhu v České republice,“ píše na webu Autodromu Most jeho mluvčí Radek Laube. Svou dispozicí, instalovanými technologiemi a dalšími navazujícími aktivitami nabízí na ploše 13 hektarů jedinečné podmínky pro výuku a výcvik řidičů ve všech oblastech problematiky řízení vozidel veškerých druhů a tonáží.

Czech Truck Prix 2023.Zdroj: Deník/Edvard Beneš

Trucky v Mostě jezdí už přes 30 let

Devadesátá léta přinesla zcela nové hvězdy závodních tratí, když Autodrom Most v roce 1992 poprvé hostil závody tahačů. Tehdy zde v rámci evropského mistrovství československé barvy reprezentovaly závodní tahače domácí značky LIAZ.

Mezi hlavní hvězdy se s nimi i díky svým výkonům a výsledkům řadil František Vojtíšek, a vedle něj i populární Karel Patočka, který tehdy v jednom ze závodů zvítězil. Z českých truckerů se v dalších letech do startovního pole významným způsobem zařadili Martin Koloc, Stanislav Matějovský, David Vršecký nebo Adam Lacko. Po více než třiceti letech jsou závodní tahače tradičními návštěvníky mosteckého autodromu.

Czech Truck Prix a NASCAR 2023:

Zdroj: Edvard D. Beneš

GT3 nebo NASCAR

Evropská série NASCAR 2023.Zdroj: Deník/Edvard BenešVedle závodních tahačů ovšem Autodrom Most hostil a hostí i další špičkové šampionáty všech možných kategorií. Z nich lze vyzdvihnout například ADAC GT Masters, mezinárodní seriál závodů upravených supersportovních vozů kategorie GT3 se základnou v Německu. Stále větší popularitu si získává NASCAR Whelen Euro Series, což je evropská varianta závodů vozů “stock car” s licencí amerického pořadatele NASCAR.

Vrcholem šampionát Superbiků

K vrcholům závodní sezóny pak od roku 2021 patří šampionát WorldSBK, což je mistrovství světa motocyklů kategorie Superbike, nejvyšší a nejrychlejší třídy závodů sériových silničních motocyklů.

Vrcholem sezony jsou od roku 2021 závody superbiků.Zdroj: Se souhlasem Autodromu Most

Osobnosti na autodromu

V průběhu čtyř desítek let se na mosteckém závodním okruhu představila hned celá řada osobností našeho i světového motorsportu. Kromě toho, že zde závodila řada mladých motocyklových jezdců, kteří se později prosadili v celosvětovém měřítku, autodrom navštívily třeba hvězdy seriálu Formule 1.

V srpnu 1998 sem dokonce zavítal celý závodní tým F1 West McLaren, aby předvedl v jízdě dvousedadlovou formuli. Pilot David Coulthard se dokonce v roce 1999 stal patronem okruhu.

Promoakce týmu F1 West McLaren v srpnu 1998.Zdroj: Deník/Edvard Beneš

Několikrát dorazil Tomáš Enge, první Čech ve Formuli 1, hokejista Jaromír Jágr se svezl v okruhové octavii, hokejový kouč Slavomír Lener se přijel podívat na historické F1. Mistr světa Emerson Fittipaldi se zde svezl v trucku Buggyra.

Nejen závody, ale i další akce

Autodrom Most, ale nežije pouze závody a nabízí i řadu zajímavých akcí, k nimž patří například běh po závodní dráze The Most Run, automobilový festival The Most CLASSIC, nebo Autoshow a Den bezpečnosti, jejichž cílem je zábavnou formou zvýšit všeobecné povědomí o bezpečnosti na silnicích.