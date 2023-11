Snad každý kluk chtěl být alespoň jednou automobilovým nebo motocyklovým závodníkem a měl chuť svézt se po závodním okruhu. Autodromy v Česku možnost splnit si tento sen, za určitých podmínek a samozřejmě za poplatek, nabízejí. V České republice máme dva velké závodní okruhy, a sice v severočeském Mostě a v Brně. Mezi sportovními příznivci pak jsou v oblibě ještě další, menší tratě, které se nacházejí v Sosnové, v jihočeském Písku a ve Vysokém Mýtě. Autodrom v Hradci Králové je bohužel uzavřený.

Závod mistrovství světa Superbike v Mostě. | Foto: Se souhlasem Autodromu Most

Autodrom Most. Podívejte se na parádní letecké záběry:

Zdroj: Youtube

Nejstarším naším závodním okruhem se může pyšnit severočeský Most. Nejstarším ovšem v přeneseném slova smyslu, protože samotná dráha i zázemí pro týmy byly v průběhu let několikrát výrazně modernizovány. Autodrom Most se nachází na západním okraji města, na výjezdu směrem na Chomutov u vodní nádrže Matylda.

Okruh vznikal takzvaně na zelené louce, a to díky rekultivaci důlní výsypky povrchového lomu Vrbenský, v letech 1978 – 1983. První podnik autodrom hostil 14. srpna 1983.

Web Autodrom Most uvádí, že autodrom dělníci začali stavět na ploše o rozloze 140 hektarů v roce 1978, závodní okruh měl být součástí tzv. Branně - sportovního areálu. Studii okruhu vyhotovila o dva roky dříve skupina vedená Václavem Paurem. Návrh trati přitom vznikal bez možnosti důkladnější prohlídky projektu některého ze zahraničních okruhů.



„Autoři návrhu trati sice navštívili německé okruhy Hockenheim a Nürburgring, při projektování však měli k dispozici pouze předpisy mezinárodních federací FIA a FIM a poznatky získané z odborného motoristického tisku a televizních přenosů. Přesto v projektu neopomenuli žádný detail,“ píše se na webových stránkách mosteckého závodního okruhu.

Asfaltobetonový okruh má délku 4,2 kilometru. Dlouhodobým stěžejním podnikem okruhu jsou evropské závody tahačů Czech Truck Prix. V minulosti to byly závody historických Formulí 1 nebo domácí Octavia Cup. V současné době na okruhu ještě hrají prim motocyklové mistrovství světa Superbiků, evropská série NASCAR nebo historické formule.

Speciální polygon v Mostě

Důvodem výstavby Autodromu Most byla snaha ukončit dlouholetou praxi pořádání závodů automobilů a motocyklů na tratích v ulicích města a přemístit je na uzavřenou speciální dráhu. Hned od počátku se přitom počítalo s využitím nového okruhu i pro jiné účely. Autodrom tak brzy ožil třeba testováním závodních i nově vyvíjených vozů, výcvikem řidičů speciálních vozidel sanitních, hasičských nebo policejních, závodnickými školami či kurzy bezpečné jízdy.

Evropská série NASCAR v Mostě.Zdroj: Deník/Edvard Beneš

Tuto úlohu později převzal speciální polygon, vybudovaný v areálu závodního okruhu v roce 2005. Ten je největším a nejkomplexnějším zařízením svého druhu v republice, které svou dispozicí, instalovanými technologiemi a dalšími navazujícími aktivitami nabízí na ploše 13 hektarů jedinečné podmínky pro výuku a výcvik řidičů. A to ve všech oblastech problematiky řízení vozidel veškerých druhů a tonáží.

Technické parametry Autodromu Most

Délka: 4,219 kilometru.

Šířka: 12 – 14 metrů.

Počet zatáček: 21 (9 levých a 12 pravých).

Převýšení: 12,04 metru.

Automotodrom Brno jako moravská výzva

Nynější okruh byl vybudován v letech 1985 – 1987 v Podkomorských lesích na rozhraní katastrálních území městyse Ostrovačice a městské části Brno-Žebětín, přičemž start a většina blízkého zázemí leží na katastru Ostrovačic.

Masarykův okruh je náhradou za původní příměstský brněnský okruh vedený po běžných silnicích, na kterém se závodilo již od třicátých let 20. století.

Projekční vývoj Masarykova okruhu je pevně spjat se jménem inženýra Jaroslava Suchého. V sobotu 18. července 1987 se uskutečnil první závod, kterým byl motocyklový přebor Moravy.

Automotodrom Brno.Zdroj: Se souhlasem Lukáše Stona, Automotodrom Brno

V roce 1996 byl okruh lehce upraven, přičemž jeho délka se zvýšila z původních 5, 394 kilometru na 5,403 kilometru. Povrch trati byl kompletně vyměněn v letech 2007 a 2008. Hostil množství významných evropských závodů aut i motocyklů. Do roku 2020 se zde jezdily závody mistrovství světa silničních motocyklů. Pro další ročník Brno z kalendáře mistrovství světa silničních motocyklů vypadlo.

Technické parametry Automotodromu Brno

Délka: 5,403 kilometru.

Šířka: 15 metrů.

Počet zatáček: 14 (6 levých, 8 pravých).

Převýšení: 73,75 metru.

Autodrom Sosnová je univerzální

Motoristický areál se nachází u obce Sosnová, jižně asi 2 kilometry od České Lípy, při silnici na Prahu. Určený je pro pořádání motoristických akcí. Je nyní pojmenovaný Driving Camp.

Webové stránky Driving Campu uvádí, že multifunkční motoristický areál vznikl v roce 1977. Je určený nejen pro vzdělávací kurzy bezpečné jízdy, ale také pro sportovní či zážitkové jízdy. Díky své koncepci umožňuje široké spektrum závodů, akcí a soutěží všech sportovních vozů, přes formule, motokáry, historické speciály až po motocykly. Předností areálu je jeho kompaktnost a přehlednost.

Autodrom Sosnová.Zdroj: Se souhlasem Jindřicha Lasíka

Zpočátku jej využívali hlavně motorkáři, později se zde provozoval rallycross, supermoto, liftink a závody motokár. V současnosti není rezervován pouze pro závodní jezdce, ale i k pořádání akcí pro amatéry a širokou veřejnost, například velmi oblíbená je Škola bezpečné jízdy nebo Policejní den. Absolvováním kurzů bezpečné jízdy lze odmazat trestné body za přestupky. Autodrom pro tyto účely vytvořil Centrum kurzů bezpečné jízdy.

Technické parametry Autodromu Sosnová

Délka: 1,6 kilometru.

Šířka: 12 metrů.

Počet zatáček: 12 (5 levých a 7 pravých).

Autodrom CzechRing

Závodní dráha vedle letiště v Hradci Králové byla otevřena v září 2011. Jednalo se o třetí největší autodrom v České republice. Návrh projektu a chod autodromu zajišťoval automobilový závodník Karel Pohner.

Kvíz: Znáte původ slavných automobilových značek? Bezchybně je zvládne málokdo

Autodrom CzechRing měl v nabídce dva základní okruhy A a B, sjízdné v obou směrech s možností dalšího prodloužení o plochu C. Součástí CzechRingu je mimoúrovňové křížení, které pokrývá stejně jako oba okruhy asfaltový povrch. Kromě více variant okruhů s různými povrchy disponuje areál oploceným pozemkem s parkovou úpravou, parkovištěm až pro 10 tisíc aut, velkým servisním depem, koncertním pódiem nebo prodejními stánky. Stěžejním podnikem zde bývala Rally Show. V současné době je však pro širokou veřejnost uzavřen, což potvrzuje informace na webu CzechRing v rubrice kontakt.

Technické parametry Autodromu CzechRing

Základní asfaltový okruh (délka od 1 do 1,3 km), vhodný pro provoz všech druhů vozů do max. hmotnosti 2 tuny, veřejnost, testování. Kombinovaný okruh pro Dual race (délka od 1,7 km) pouze pro soutěžní speciály s ochranným rámem a licencované jezdce.

Autodrom Vysoké Mýto stavěli i sovětští vojáci

Podle webu i60 vznikl zdejší autodrom na bývalém cvičišti sokolů a zemědělské půdě. „Bylo to v době, kdy se ve Vysokém Mýtě usídlili okupační sovětští vojáci a měli už na svědomí řadu dopravních nehod na silnicích ve městě. Místní politici potřebovali, aby se jejich pověst v očích obyvatel trochu zlepšila,“ píše autor Pavel Broulík na i60.cz.

Co dělat, aby dítě v autě neblinkalo. Některé rady jsou nad zlato

Výstavba autodromu trvala asi tři roky a při stavbě pomohli místní brigádníci a sovětští vojáci. Soutěže motokár se začaly jezdit na novém autodromu v roce 1974. Předtím se třináct let jezdily na vysokomýtském hlavním náměstí pod názvem Vysokomýtský čtverec. Kromě motokár se na okruhu jezdí také závody terénní kategorie supermoto, minimoto nebo autoslalom.

Technické parametry Autodromu Vysoké Mýto

Délka: 1,122 až 1,142 kilometru.

Šířka: 8 až 12 metrů.

Převýšení: 11 metrů.

Autodrom Písek hlavně pro motokáry

Již dlouhých třicet let se jezdí na autodromu v Písku na Hradišti motoristické závody. Okruh je od svého počátku určen pro motokáry, ale jezdí zde i motocykly nebo auta. Poprvé se zde uskutečnil 13. června 1992 pohárový závod motokár.

Autodrom v Písku.Zdroj: Se souhlasem Autoklubu Písek

Technické parametry Autodromu Písek

Délka: 1,25 kilometru.

Délka: 1,25 kilometru. Šířka: 7 až 12 metrů.

Převýšení: 4 metry.

Jezdí se v protisměru hodinových ručiček.

Kde a za kolik se svezete

České závodní okruhy samozřejmě nabízejí kromě skvělé motoristické podívané při jednotlivých podnicích sezony také svezení pro motoristické fandy. Většinou organizovaným skupinám nebo pod vlastní pořadatelskou režií.

Autodrom Most

Má v nabídce nejen koučink a testy bezpečné jízdy po polygonu, které lze dohledat na portálu Autodrom Most, ale i volné jízdy pro veřejnost.

Volnými jízdami, též známými jako testovací jízdy nebo track day, se rozumějí jízdy na velkém závodním okruhu pro řidiče automobilů a motocyklů. Volná jízda trvá 25 minut, přičemž organizátor vyhlašuje termíny pro automobily, motocykly nebo kombinované jízdy.

K jízdě řidiče opravňuje kupón, kterých je možno zakoupit více. Maximální počet na jednu osobu určuje pořadatel. Kupón je možné zakoupit on-line v e-shopu autodromu, vzhledem ke kapacitě okruhu se doporučuje včasný nákup!

Ani délka přes pět metrů v zatáčkách nevadí. První svezení s novým BMW 5

Volné jízdy, jež bývají součástí amatérské soutěže The Most Challenge, jsou určeny výhradně pro řidiče automobilů. Volné jízdy v zimním období pod názvem Zimní jízdy jsou také určeny výhradně pro řidiče automobilů. Ceny se dají dohledat na webu autodromu a pohybují od 1 300 korun za automobil na 25 minut, nebo 400 korun za automobil na 10 minut při The Most Challenge a Zimní jízdě a 900 korun za motocykl na 25 minut.

V nabídce je například i zážitek z jízdy po dráze umocněný za volantem závodního okruhového speciálu OCR - Škoda Octavia III RS. V Mostě je také možné absolvovat školení s následným odpočtem bodů. To vyjde na 5 985 korun včetně DPH.

Automotodrom Brno

Tento autodrom také nabízí veřejnosti zážitek ze svezení po závodní dráze. V nabídce má pro zájemce 25 minut zábavy za volantem vlastního auta. „Volné jízdy jsou vypisovány pro veřejnost a platí pro ně jiné podmínky než pro standardní závodní provoz. Jízdy veřejnosti je možné absolvovat v běžném voze s platnou registrační značkou. Registrační značka musí být na voze připevněna po celou dobu konání jízdy,“ uvádí web Automotodrom Brno.

Zapomenuté low cost české auto Vaja. S cyclecarem chtěl Pražák dobýt Česko

Jízdy veřejnosti se standardně konají v čase od 18 až do 20 hodin. Výjimku tvoří celodenní jízdy veřejnosti, které pořadatel vypisuje mimořádně. Cena dárkového poukazu s platností na jeden rok je 800 korun. Termíny, které bývají na webu automotodromu, jsou na sezonu vypsány na začátku kalendářního roku.

Autodrom Sosnová

Pokud si někdo chce vyzkoušet, co jeho auto nebo motorka na trati v Sosnové dokáže, testovat závodní techniku, trénovat nebo si jen tak zajezdit má zde také možnost. Musí si ale pronajmout okruh. Asfaltový vyjde na 6 000 korun bez DPH na hodinu, celý den vyjde na 55 000 korun bez DPH. Offroadový okruh stojí 1 900 korun bez DPH na hodinu a celodenní pronájem vyjde na 15 750 korun Bez DPH. Podle informací z recepce okruhu se výjimečně a pokud není zrovna v termínu žádná akce vypisují na webu Autodromu Sosnová volné jízdy. Kapacita je maximálně 15 vozů, jezdí se v 10 minutových blocích s maximálním počtem šesti aut na trati. Platí zákaz driftování.

Autodrom Vysoké Mýto

Závodní okruh ve Vysokém Mýtě nabízí možnost tréninkových, testovacích a kondičních jízd s vlastní technikou za dobu pobytu v rámci vypsaných tréninkových dnů. Lze se o tom dočíst na webu okruhu.

Za motokáru se platí 300 korun na hodinu, 700 korun za dopoledne, 900 za odpoledne nebo 1 300 korun za celý den. Ve stejných cenových relacích je i motocykl. Za automobil se platí 700 korun na hodinu, ale vyžaduje to individuální dohodu. Výhradní pronájem areálu na víkend (pátek – neděle) a o svátcích vyjde na 59 900 korun. Ve všední den je pronájem levnější. Výhradní pronájem samotného okruhu na víkend vyjde na 35 990 korun.

Na okruhu se pořádají také kurzy pro seniory Jedu s dobou, což je bezplatný vzdělávací program pro seniory v centrech bezpečné jízdy po celé České republice. Nebo projekt Start Driving pro mladé začínající řidiče realizovaný Asociací autoškol ČR ve spolupráci s Asociací center bezpečných jízd.

Autodrom Písek

Má také nabídku pro volné jízdy po okruhu, hlavně ale pro motorky. Bývají to jízdy v organizovaných skupinách za poplatek.

Co platí pro jízdy po závodním okruhu

Brno uvádí, že jakékoli zákonné pojištění z provozu vozidla, či havarijní pojištění ztrácí v uzavřeném areálu závodního okruhu platnost. Proto například pořadatelé v Brně doporučují možnost si vůz připojistit. Připojištění se ale nevztahuje na závodní speciály, sjednává se výhradně pro vozidla určená pro provoz na běžných komunikacích a opatřená platnou českou registrační značkou, která se zúčastní volných jízd pro veřejnost na dráze Masarykova okruhu. Účastník jízd musí vlastnit platný řidičský průkaz.

Terénní modely aut závodily na speciální dráze. Řidiči se loučili se sezonou

Na okruhu v Mostě musí být motocykly vybaveny účinnou ucpávkou výfuku, výjimkou jsou výfuky montované při výrobě motocyklu, V takovém případě musí mít jakákoliv část výfukového potrubí viditelně označenou homologaci. Pokud jsou na motocyklu zrcátka, musí být přelepena páskou.

V automobilu je povinné použití helmy, kterou je možné si na místě zapůjčit.

Jízdu s elektromobilem je třeba nahlásit pořadatelům před zahájením jízdy. Vozy se zatahovací střechou musí mít při jízdě po dráze střechu vytaženou.

Jízdy jsou určeny pouze pro osoby starší 18 let.