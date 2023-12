Zcela nový závodní speciál připravuje tým závodníka v autokrosu Václava Fejfara. Pětinásobný mistr Evropy má nyní závodní pauzu, ovšem jeho chystaný speciál by měl být konkurenceschopný s evropskou špičkou. Pokud vše dobře dopadne objeví se Václav Fejfar se svým týmem a s novým vozem již při prvním závodě mistrovství Evropy v následující sezóně. Svůj rozhovor s hvězdou nejen regionálního autokrosu poskytl Deníku jeho kamarád, novinář a znalec motoristického sportu Pavel Vydra.

Autokrosař Václav Fejfar nezávodí, ale určitě nezahálí | Foto: archiv týmu

Kdy jsi vlastně naposledy usedl do buginy a vyrazil na trať?

No, je to už více než rok, přesně na podzim 2022 v italské Maggioře. Dostal jsem se do semifinále, ale sestřelil mě Grencis. Po vyčtení dat po sezóně jsme došli k závěru, že auto zcela nevyhovuje mému jezdeckému stylu, a tak jsme se pustili do vývoje nového speciálu.

Nechybí ti „horký volant“ a souboje o čas i s kolegy závodníky?

Určitě, svrbí mě ruce a abych se přiznal, tak se moc na závody ani nejezdím dívat. Mrzelo by mě, že jsem tam jen jako divák.

Jak daleko jsou přípravy nového závodního speciálu?

Auto je prakticky před dokončením, kompletuje se. Nyní usazujeme novou kapotáž. Nezdá se to, ale je to časově velice náročná práce. Základ tvoří homologovaná ochranná klec od firmy Peters, většinu dalších komponentů si vyrábíme sami, podle nasbíraných dat. Buginu pohání motor Ford 2,3 turbo z dílny Mika Callaghana. Jeho výkon je nastavitelný zhruba od 600 do 900 koní. Důležitý je tady optimální přenos výkonu.

Postavit špičkový závodní monopost znamená i výraznou pomoc sponzorů a členů týmu.

To bezpochyby. Tady bych chtěl poděkovat firmám, které pomáhají. Kostru našeho týmu tvoří Lukáš Šrajer, Mirek Pittner, Jiří Vojtíšek a David Kareš. Ale je tady řada dalších spolupracovníků, jak na dílně, tak i mimo ni.

V lužanské dílně se objevují zájemci nejen z řad závodníků, kteří potřebují vůz odzkoušet na motorové brzdě nebo vyrobit speciální díly.

Musíme se především uživit, takže poskytujeme služby druhým a teprve ve zbylém čase pracujeme na naší technice. Našich služeb využívají závodníci napříč automobilovými disciplínami – rally, autokrosu, rallykrosu, vrchů, profíci i hobíci. Pokud bych měl jmenovat, tak například Filip Hartman, David Horák nebo Tomáš Enge. Samozřejmě spolupracujeme s Petrem Šimurdou a radujeme se z jeho letošního úspěchu v podobě vítězství v zóně střední Evropy. Dále Co se týče dílů tak vyrábíme především diferenciály, převodovky a poloosy.

Sledoval jsi během své závodní nečinnosti průběh evropského a domácího šampionátu?

Určitě, ale víceméně na dálku, hlavně jsem se snažil registrovat technické novinky. Je to důležité pro to, aby z toho člověk úplně nevypadl.

Do seriálu ME přibyly nové tratě v Holandsku a ve Španělsku. Co o nich víš?

Tak podle posledních informací se v Holandsku nepojede, ale měl by se vrátit do kalendáře maďarský Nyirád, který patřil mezi mé oblíbené. Informace, které jsem získal o španělské trati říkají, že je rychlá, s minimálním převýšením a pořádně klouzavá. Tak trochu podobná té v italské Maggioře.

S jakými ambicemi se vrátíš do závodů mistrovství Evropy?

První závody budou určitě testem toho, zda jsme se vydali správným směrem. Chceme si závody a atmosféru kolem nich hlavně užít, vyzkoušet techniku, ne už závodit za každou cenu.“