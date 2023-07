Zážitek na celý život. Tak mluví o letošním podniku 24 hodin Le Mans automobiloví modeláři z Mostu, kteří se do dějiště proslulého vytrvalostního závodu vydali. Někteří dokonce přivezli své malé modely prohánějící se po autodráze, a měli tak srovnání s velkými superrychlými auty.

Zážitek na celý život si z jubilejního závodu 24 hodin Le Mans odvezli automodeláři z Mostu. Malé a velké Porsche podruhé. | Foto: se svolením Tomáše Antoška

Závod století, tak byl nazván letošní v pořadí 91. ročník závodu 24 hodin Le Mans, který byl zároveň oslavou 100. výročí založení tohoto světově proslulého podniku. Pro mnohé motoristické fanoušky představoval nedávný podnik víc než jen vytrvalostní závod. Na automobilovém svátku samozřejmě nemohli chybět Češi. Vyrazili na něj i modeláři z RC klubu v Mostě, kteří zmenšeniny vozů z Le Mans prohánějí pro autodráze.

„Užili jsme si to. Bylo to luxusní, zážitek na celý život,“ svěřil se Deníku Stanislav Zelený. Sám se na světoznámou čtyřiadvacetihodinovku do Francie vydal hlavně kvůli stáji Ferrari, které fandí, a která se sem po padesáti letech vrátila. Připomněl, že někteří kolegové z klubu jeli do Le Mans poprvé, ale někteří už poněkolikáté. Na závody z Mostu vyrazilo celkem osmnáct lidí. „Pro mě to byl vlastně sen už od dětství,“ dodal Stanislav Zelený.

Rekordních 325 tisíc diváků

Le Mans je místo, kde se od roku 1923 prohánějí mýty, legendy, vzpomínky, osobnosti a automobily, které přitahují statisíce diváků, nabízejí vzrušení i sny a zanechávají nesmazatelnou stopu v análech historie motorsportu, píše se na webu cysnews.cz. Trať je dlouhá 13,6 kilometru. Letošní jubilejní ročník si přímo na okruhu Cirquit de la Sarthe podle serveru ouest-france.fr nenechalo ujít rekordních 325 tisíc diváků.

„Lidí tam bylo opravdu neskutečně,“ prozradil Jaroslav Tolar, kterému se vryl do paměti jeden opravdu nevšední zážitek: „Když jsme šli na tribunu, procházeli jsme kolem svodidel, já šel poslední a najednou bum! Obrovská rána a za mnou vletělo do ochranné bariéry před svodidly Porsche… Dělila nás od sebe jen ta bariéra z pneumatik.“

Mezi jeho další zážitky patří momenty, kdy se chodil v noci dívat na závod k zatáčce Porsche, kde vozy jedou z kopce. „To jsou nezapomenutelné chvíle, když se proti vám valí nějakých šedesát auťáků s rozsvícenými světly. To je pro automobilového fanouška opravdu zážitek,“ vyprávěl s nadšením.

Našlapaný program

Ne všichni v klubu jsou Mostečané. Působí v něm i členové z Ústí nad Labem, Teplic, Bíliny, od Karlových Varů nebo ze středočeské obce Luštěnice. V hledišti modeláři z Mostu potkali i další Čechy. Hodně diváků podle nich přijelo z Dánska nebo Velké Británie.

Čekalo se, že jubilejní závod ke 100. výročí vzniku podniku bude mnohem bohatší i na další program. Očekávání se podle slov Tomáše Antoška naplnilo vrchovatě. „Můžu to srovnat s rokem 2017 a letos to bylo mnohem našlapanější,“ svěřil se Antoško. „Organizace byla skvělá. Bylo vidět, že to Francouzi mají opravdu zmáknuté,“ doplnil kolegu Stanislav Zelený.

Box vítězného Ferrari.Zdroj: se svolením Jaroslava Tolara

Skutečně ostré káry zblízka

Podle Antoška bylo skvělé, když se mohl z blízka podívat na skutečné závodní vozy, jejichž zmenšeniny staví a vyrábí pro závody na autodráze. „Vidíte ta ostrá auta ve skutečnosti zblízka, a když se zrovna nikdo nedívá, můžete si na ně třeba i sáhnout. To je něco,“ řekl. Podle Stanislava Zeleného je to také impuls pro stavbu dalších modelů. „Už při cestě zpátky někteří přemýšleli, jaký auťák postavíme,“ doplnil.

Podél celé trati skvěle fungovala autobusová doprava pro návštěvníky, všude byly informační tabule ve francouzštině a v angličtině, barevně odlišené. Automodeláři z Mostu měli základnu na tribuně v zatáčce Porsche s poměrně širokým výhledem na část trati. Šli se podívat také na start.

„Byli jsme tam čtyři hodiny předtím, než auta vyrazila na trať - a už bylo pozdě. Nebylo tam k hnutí, bylo tam prostě narváno,“ přidal další z příhod Tomáš Antoško. Přiznal, že se dokázal dívat na závod čtyři hodiny. „Od šestnácti, kdy byl start, do dvaceti. Pak jsem prostě odpadl. Musel jsem odejít, prospal jsem se ve stanu a zase se vrátil,“ prozradil. Fandil prý hlavně vozům značky Porsche.

Ti nejzarytější fandové jsou na místě klidně už týden před samotným závodem, protože se na trati i mimo ni pořád něco děje. Mohou lsedovat tréninkové jízdy a před velkým víkendem se jely například challengové závody Ferrari a Porsche.

Všichni z klubu se shodli, že jejich letošní návštěva v Mekce vytrvalostních automobilových závodů nebyla rozhodně poslední. „Když jsem z areálu okruhu odcházel, už jsem věděl, že sem pojedu znova,“ řekl závěrem Tomáš Antoško. „Je jenom škoda, že je to tak daleko,“ povzdechl si Stanislav Zelený.

V Mostě se také jezdí Le Mans

Mostečtí automodeláři mají k vytrvalostnímu závodu 24 hodin Le Mans zvláštní vztah, protože na jejich šestiproudé autodráze, mimochodem s délkou 62 metrů nejdelší na světě, pořádají autodráhové závody s názvem Le Mans. Trvají dvanáct hodin a jejich simulace je blízká populárnímu vytrvalostnímu podniku ve Francii. Jezdí se jak za světla, tak i za tmy.

Le Mans ve Francii je legendárním vytrvalostním závodem, který každoročně přitahuje pozornost motoristických fanoušků z celého světa. Letos se jel 100. ročník tohoto prestižního závodu, který nabídl nekompromisní akci a vzrušení na okruhu Circuit de la Sarthe, který měří 13,6 kilometru a využívá i běžné veřejné silnice. Startují v něm tři hlavní kategorie vozů, a to LMH (Le Mans Hypercar), LMP2 (Le Mans Prototype 2) a LMGTE Am (Le Mans Grand Touring Endurance). Letos bylo na startu celkem 62 posádek.

Mezi hosty byly i známé tváře z Formule 1, například Jenson Button, Robert Kubica a Daniil Kvyat.

Rekordy z Le Mans:

- Alexandru Wurzovi bylo pouhých 22 let, když v roce 1996 vyhrál při svém prvním pokusu 24 hodin Le Mans

- v Guinnessově knize rekordů je zapsán rekord na kolo v hodnotě 3 minuty 17,297 sekundy. Dosáhl ho Mike Conway za volantem Toyoty TS050 Hybrid v roce 2019

- jezdec Henri Pescarolo se závodu zúčastnil 33krát v letech 1966-2009, zvítězil v letech 1972 - 1974 za Matru a v roce 1984 za Porsche.

