Trabant sraz či Ameriky v pivovaru. O víkendu toho bude opět hodně k vidění

První prázdninový víkend je opět nabitý motoristickými akcemi. Jízda víc než sto let starých historických vozidel, setkání trabantů a wartburgů, spanilé jízdy motocyklů… Na co všechno se můžete od pátku 30. června do neděle 2. července podívat, pokud rádi obdivujete krásu aut a motorek, zjistíte v našem tradičním velkém přehledu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte