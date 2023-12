Vánočně ozdobená hasičská Avie křižující ulice o adventních nedělích se stala oblíbenou tradicí ve Slavičíně. Na svítící a blikající auto, které z reproduktorů pouští koledy, už čekají hloučky lidí. V pravidelných zastávkách si zájemci kupují svařák a čaj. Dobrovolný příspěvek nápoje přispěje mladým hasičům.

Vánoční Avia po roce brázdí ulice Slavičína. Vozí čaj, svařák a dobrou náladu | Foto: SDH Slavičín

Akci pořádají místní dobrovolní hasiči. "Před šesti lety dostal nápad s ozdobenou Avií můj manžel Martin,“ vzpomíná Zuzana Lutonská, starostka místních hasičů. Původně auto jen projíždělo městem a hrálo koledy. Postupně přibyly i zastávky s nabídkou horkých nápojů.

Vánoční Avie rozdává radost a dobrou náladu:

Zdroj: Iva Nedavašková

Avie nezahálí ani při Mikulášské nadílce. "S nadílkou jezdíme už třetím rokem. Za básničku, písničku nebo statečnost rozdáváme dětem sladkosti. Jezdíme i do domu dětí a mládeže a soukromé školky Elánek,“ pokračuje Lutonská.

Velitel sboru dobrovolných hasičů Martin Lutonský letos prohrál svůj boj se zákeřnou nemocí a post starosty po něm převzala právě jeho žena.

„Martin byl starosta hasičů a on vymýšlel všechny naše akce pro lidi. Teď jsem starostkou já a chci pokračovat v tom, co dělal, co tu zanechal,“ dodává Zuzana Lutonská.