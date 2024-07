O operativním leasingu se obvykle hovoří v souvislosti s firemními flotilami. Tyto služby ale mohou využívat i jednotlivci. Jak se vyvíjí zájem Čechů o leasing?

Pokud bych měl stručně okomentovat zájem Čechů o leasing, rozdělil bych to na období před covidovou, energetickou nebo inflační krizí, a dobu poté. Než došlo k těmto výrazným výkyvům, které měly zásadní vliv na tržní prostředí, zájem o operativní leasing byl ve všech segmentech víceméně stabilní.

Finanční nejistota a ekonomické propady se ovšem zasadily o ochlazení poptávky zejména ze strany segmentu malých a středních podniků a fyzických osob, které byly turbulencemi nejvíce zasaženy. Zato velké korporace krize v drtivé většině přežily, a naopak z nich vyšly ještě silnější. Věřím, že s ozdravujícím se ekonomickým prostředím poroste poptávka i od menších společností a ze strany privátních klientů, kde je stále vysoký potenciál k růstu.

Projevují se zde nějaké nové trendy?

V posledních letech se tato oblast vyvíjí dvěma různými směry. Prvním je potřeba bezstarostné mobility s poskytnutím maximálního uživatelského komfortu. Druhým je okamžitá možnost flexibilního pronájmu vozu třeba i na kratší dobu. V prvním případě klientům už roky úspěšně nabízíme full service leasing, který je jakýmsi synonymem bezstarostnosti.

Jednoduše si vyberete vůz vhodný pro vaše účely a dál už s ním jen jezdíte. Nestaráte se o údržbu, servis, asistenci nebo pojištění. Pouze doplňujete provozní kapaliny. Pro ty, pro které není nové auto nutností, jsme připravili i leasing na naše ojetá vozidla, který přesvědčí atraktivními měsíčními splátkami.

Na druhou oblast zájmu jsme zareagovali nabídkou krátkodobého flexibilního leasingu, kdy jsou vozy k dispozici prakticky ihned s vybranou sadou nejvíce poptávaných služeb. Vůz je možné po třech měsících kdykoli vrátit, a to bez jakýchkoliv poplatků.

Proč by vlastně měli lidé o možnost leasingu uvažovat?

Každý má ryze vlastní důvody. Trochu jinak asi bude uvažovat živnostník, fleet manažer, nebo soukromá osoba. V obecné rovině se ale asi všichni shodnou na tom, že jde především o zajištění plné mobility bez nutnosti vysoké vstupní finanční investice nebo o provoz bez zbytečných problémů a nenadálých finančních výdajů.

Naši klienti oceňují, že se nemusí starat o pojištění, pojistné události nebo služby servisu. Že jednoduše jezdí a všechny potřebné informace získají v on-line aplikacích. A také mají pravidelnou obměnu a užívají si de facto stále nového auta. Když to tedy shrnu, operativní leasing určitě všem významně ušetří čas a peníze, což zároveň znamená větší prostor pro rozvoj podnikání, efektivnější finanční plánování nebo kvalitu života.

Své první vozy si dnes začínají pořizovat lidé z generace Z, kteří jsou na rozdíl od starších generací zvyklí si každý měsíc pravidelně platit i několik různých předplatných – třeba na streamingových službách. Promítá se to i do jejich zájmu o leasingové služby?

Generace Z bývá často nazývána generací „on-line“. Žije v rychlém tempu, je úzce propojena s digitálním světem, více se zajímá o sdílení. To potvrzují i naše zkušenosti. Mladá generace tvoří důležitou část v segmentu fyzických osob. Tito klienti nemají takovou potřebu auto vlastnit, chtějí si ho bez starostí užít a neřešit cokoliv dalšího. Tím, že více vnímají potřebu ochrany klimatu a udržitelného rozvoje, přirozeně také více tíhnou směrem k elektromobilitě.

Mobilita se pro ně navíc vůbec nemusí automaticky odehrávat pouze na čtyřech kolech. Některým stačí i dvě. I proto jsme navázali na novodobý celosvětový trend a uvedli na trh produkt operativního leasingu elektrokol.

O které značky je v rámci operativních leasingů největší zájem? Je nějaký konkrétní model, po kterém jdou Češi nejvíce?

Co se preference značek týče, situace zůstává roky prakticky stejná. Stále dominují téměř všechny modelové řady značky Škoda, za kterými následují některé modely značek Hyundai a Kia – hlavně Ceed a Sportage nebo i30 a Tucson. V posledních dvou nebo třech letech naši klienti také začali postupně projevovat zvýšený zájem i o značku Toyota, především o model Corolla. Důvodem mohou být nové požadavky na nižší firemní emise CO2, kdy je značka Toyota všeobecně vnímána jako nejvíce vyspělé řešení v oblasti full hybridních vozů.

Pokud se podíváme na věc z perspektivy elektromobility, jsou hlavním tahounem Škoda Enyaq a modely ID od Volkswagenu, dále určitě Tesla Model Y a 3. Významnou součást vozových parků tvoří rovněž užitkové vozy. Zde patří k těm nejžádanějším mezi malými dodávkami VW Caddy a dvojčata Citroen Berlingo/Peugeot Partner, mezi velkými pak nejvíce Ford Transit (i jako Custom) nebo opět sourozenci od Stellantis Jumper/Boxer. Nově je znatelná poptávka i po LUV s logem Toyoty, různé varianty modelů Proace.

Podle čeho si lidé nejčastěji vybírají auto? Je to výkon? Spotřeba? Výbava?

Velké korporace mají jasně nastavená pravidla, která přesně odpovídají potřebám firmy i konkrétnímu účelu, a zároveň se snaží skloubit enviromentální normy a maximální efektivitu. Opět zjednodušeně lze říct, že požadují tu nejlepší možnou službu za adekvátně vynaložené náklady. Firemní auta jsou pro ně prostředkem k realizaci vlastního byznysu a také reprezentaci společnosti. A protože jsou v každé firmě velkým tématem, jsou rovněž pro většinu zaměstnanců, o které na trhu všichni bojujeme, významným motivačním prvkem.

V retailovém sektoru se většinou klienti rozhodují podle aktuálních potřeb, kdy si vybírají vozy, které jsou aktuálně k dispozici nebo velmi často využívají finančně zajímavých akčních nabídek. Vzniká tak prostor i pro značky, které nepatří v oblasti operativního leasingu k mainstreamu.

Kolik aut máte nyní ve flotile?

V České republice se staráme o více než 27,5 tisíce vozidel. Drtivou většinu naší flotily tvoří vozy se spalovacími motory následované hybridy a elektrovozy.

Jsou Češi v otázce elektromobility stále skeptičtí, nebo už se tento spíše odmítavý postoj začíná měnit?

Podíváme-li se na elektromobilitu pohledem České republiky, i z veřejně dostupných dat je zřejmé, že v rámci ekologických pohonů jsme stále na chvostu startovního pole. V roce 2022 tvořily elektrovozy zhruba 2 % trhu, v roce 2023 se jejich podíl mírně zvedl na 3 %. I tak se ale pohybujeme daleko od 16% podílu Evropské unie, jejíž úspěchy na poli elektromobility jsou ovlivněny velkorysými dotačními programy.

Za pozvolným zvyšováním zájmu o ekologické pohony tak u nás stojí především firmy s velkými flotilami nebo mezinárodní společnosti, které mají v rámci globálního řízení striktně stanoveno, od kdy musí do svých flotil právě takováto vozidla pořizovat. V Ayvens jsme na elektromobilitu pochopitelně připraveni, a to v jejím celkovém pojetí. Elektromobilita totiž již dávno neznamená jen pořídit si nové, módní elektroauto. Vyžaduje komplexní řešení. Kromě financování tak třeba dokážeme nabídnout rozumná řešení pro veřejné nabíjení a nabíjení doma i v zaměstnání.

Vnímáte, že vám do byznysu zasahuje carsharing, který je stále častěji dostupný ve velkých městech?

Carsharing je jistě produkt, který si umí najít své klienty. Jde však o omezené řešení mobility, které se odehrává především ve velkých městech, kde si uživatel zapůjčí volně stojící vozidlo na krátkou přepravu. Dlouhodobější řešení mobility však nenahradí. Proto ho nevnímáme jako hrozbu. Jako mnohem zajímavější forma sdílení vozů, které se v Ayvens věnujeme, se nám jeví tzv. poolsharing, kdy nejsou jednotlivá auta v rámci firmy přiřazena konkrétním uživatelům.

Koncem dubna jste oznámili, že se ze společnosti ALD Automotive stává nová značka Ayvens. Jak dlouho jste rebranding připravovali?

Šlo to poměrně rychle. V květnu loňského roku jsme oficiálně oznámili, že na celosvětové úrovni došlo k úspěšnému dokončení akvizice společnosti LeasePlan společností ALD. V říjnu jsme pak představili novou globální značku mobility Ayvens, kterou jsme od 22. dubna letošního roku přivítali i tady v České republice. Na přípravu kompletního rebrandingu jsme tak měli zhruba půl roku.

Co vše taková zásadní změna pro firmu obnášela?

Rebranding rozhodně neznamenal jen prostou změnu jména a barev. Šlo o celkovou proměnu vnější i vnitřní prezentace firmy, o nastavení nové identity s ohledem na pozici značky Ayvens, její strategii, cíle a ambice. Úpravou postupně prošly všechny naše materiály, které používáme pro komunikaci s našimi klienty, dodavateli, byznys partnery nebo zaměstnanci. Změny se pochopitelně promítly i do vnitřního fungování firmy, včetně postupně realizovaných změn v organizační struktuře.

Čekají klienty nějaké významné změny?

Naši klienti, a nejen oni, ví, že žádnou dramatickou změnu v naší činnosti nebo formě spolupráce nemusí očekávat. Navazujeme na dlouhodobé zkušenosti a úspěchy získané pod značkou ALD Automotive, které jsou základem naší nové cesty. Beze změny zůstává i naše příslušnost ke skupině Société Générale. Jistě nás čeká mnoho výzev a s tím i mnoho příležitostí. Určitě je chceme naplnit jak v oblasti produktů a služeb, tak i v celkovém přístupu a komunikaci. S odkazem na naše motto “Better with every move” chceme přinášet uživatelsky přívětivá řešení a neustále pracovat na našem zdokonalování. Na prvním místě pro nás nadále budou stát naši zákazníci, o jejichž maximální spokojenost budeme permanentně usilovat.

Nyní pro vás tedy začíná nová kapitola. Jakých cílů chcete jako Ayvens dosáhnout?

Vzhledem k silné pozici Ayvens na globálním trhu máme teď jedinečnou příležitost změnit způsob, jakým se všichni díváme na mobilitu. Chceme ji posunout směrem k větší digitalizaci, elektrifikaci a flexibilnějším službám i produktům. Upřímně si přejeme, aby pro naše klienty mobilita znamenala víc, než jen dostat se pohodlně z bodu A do bodu B. Aby si užili cestu samotnou i to, co na ní zažijí. Zajímá nás pochopitelně i růst tržního podílu a flotily, ale je to až následný efekt. Nikdy to u nás nebude naopak: soutěžit o růst, který není z dlouhodobého pohledu udržitelný a nepřináší vyšší spokojenost klientů není v našem zájmu.