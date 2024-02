Značka Citroën má v České republice svoji poměrně širokou základnu příznivců. V loňském roce se jí na našem trhu příliš nedařilo. Letošek ovšem má být postupným návratem k lepším časům, slibuje výkonný ředitel tuzemského zastoupení František Neuman. Ten brzy na tomto postu oslaví pět let svého působení.

František Neuman - muž v čele českého zastoupení značky Citroën | Foto: Se svolením Citroën

Panuje u vás spokojenost s minulým rokem?

Ne, nejsme spokojeni. V plné výši se bohužel projevilo, že výroba nebyla schopna plnit naše objednávky. Na loňský rok chceme nejrychleji zapomenout, protože byl nejhorší za posledních mnoho let. Nicméně plány na rok 2024 a další máme velmi ambiciózní.

Jaké jsou konkrétně?

Máme se Stellantisem dohodu, že na rok 2024 nám zajistí výrobu 5 500 aut, což by na našem trhu mohlo znamenat navýšení podílu na zhruba 2,5 procenta. To je skoro o procentní bod výše než byl výsledek roku 2023.

Jaká je vlastně pozice značky Citroën v plejádě log, která jsou nyní součástí koncernu Stellantis?

Citroën se bude profilovat jako lidovější značka. To neznamená laciná, ale dostupnější – zjednoduší se obchodní nabídka, přiblíží se cenami možnostem zákazníků, zejména těch privátních, a i modely se v tomto duchu promění. Zároveň zůstává hlavní deviza značky – typický komfort „made bycitroen“ a odvaha dělat věci trochu jinak. Je to strategie značky v Evropě, nejenom u nás.

Příklad nějakého takového modelu už můžete uvést?

Ano, bude jím určitě nová generace C3, která nepochybně bude nabízena za velmi dobrou cenu a přijde na český trh v létě tohoto roku.

A budou se v tomto směru také měnit ceníky stávajících vašich vozů?

Ano, postupně k tomu přistupujeme. Nebylo výjimkou, že oficiální ceník uváděl cenu vozu například půl milionu, ale v konečném důsledku zákazník mohl získat slevu třeba až sto tisíc. Jednak to nepůsobí dobře, klient může získat nerealistickou představu o výši marží dealerů, ale má to i negativní vliv na zůstatkové hodnoty, ceny ojetin atd. Postupně budeme snižovat oficiální ceníkové ceny, na druhou stranu ale pak už u dealerů nebude moci zájemce získat tak vysoké slevy, ale maximálně v řádu nižších desítek tisíc korun. Na důležitých západních trzích například v Německu či Rakousku Stellantis nastavil tzv „Fair Pricing Policy“ a získat slevu už není vůbec možné. Třeba si zákazník vymůže zdarma koberečky nebolepší financování, ale to je vše. My si myslíme, že v Česku by to nefungovalo úplně dobře, český zákazník je zvyklý při koupi auta tak trošku vyjednávat a my ho nechceme odradit.

U jakých modelů se tedy ceníky promění v tomto duchu nejdříve?

Například u C5 Aircross se tak již stalo, tam se plošně ceníkové ceny snížily o padesát tisíc. Vždy ale půjde o realistické nastavení tržních cen na českém trhu. V minulých dvou letech zvedali výrobci svoje ceny i několikrát za rok, nyní se vracíme do normálnějších časů, kdy je v centru pozornosti zákazník a jeho potřeby.

František Neuman pro značku Citroën pracuje nepřetržitě již od roku 1992. Nejdříve jako obchodní ředitel soukromého importéra Euroauto sro, od roku 2001 jako obchodní ředitel filiálky Citroen ČR. Po převzetí importních aktivit PSA švýcarskou skupinou Emil Frey v roce 2016 řídil obchodní aktivity a od roku 2018 je výkonným ředitelem a jednatelem C Automobil Import sro. Čerstvý šedesátník je aktivním sportovcem, rád tráví čas s rodinou na šumavské chalupě, a do důchodu se rozhodně nechytá.

Vy už máte v nabídce řadu výrazně elektrifikovaných nebo dokonce čistě elektrických modelů. Přitom u nás stále zákazníci o elektromobily moc zájem nemají. Nejste nyní tlačeni od dovozní společnosti nebo přímo z koncernu ke zvyšování jejich prodejů?

Zase tak špatně na tom v tomto směru v Česku Citroën není. Zatímco na celkovém trhu s novými auty jsme měli tržní podíl 1,6 procenta, tak na trhu s nízkoemisními vozy byl náš podíl o polovinu vyšší. Samozřejmě nabízíme elektrifikované verze, dealeři mají předváděcí i náhradní vozy k vyzkoušení, ale snažíme se k tématu přistupovat s chladnou hlavou. Pro některé účely se totiž elektromobil hodí skvěle, na jiné už méně. Do té první skupiny patří např. rozvážkové dodávkové automobily, také městská osobní auta jsou skvělá s elektrickým pohonem - pokud samozřejmě nestojí osm set tisíc a více. Do druhé kategorie patří klienti, kteří musí denně najíždět stovky kilometrů na dlouhých trasách. Obecně je klíčem úspěchu možnost domácího nabíjení a správnýúčel využití. Francouzi na nás zpočátku silně tlačili, ale nakonec uznali, že v České republice se třicet procent elektromobilů ještě dlouho prodávat nebude. Na druhou stranu vyhlášená Výzva – elektromobilita by mohla docela pomoci rozšíření elektromobilů mezi firmami.

Od jakého modelu si slibujete nejvyšší prodejní čísla?

Pokud ponecháme stranou užitkové vozy, kde jsme tradičně silní, tak určitě od C3. Do prázdnin budeme doprodávat současnou generaci, máme jich dostatek a potom přijde čas nové cé trojky, která dostane velmi dobrou cenu. Za vynikající peníze bude i plně elektrická verze, ohlášená evropská cena je 23.900€, tedy okolo 600 tisíc korun. Při využití dotace klesne pod 400 tisíc, tedy na cenu vozu se spalovacím motorem. Bohužel soukromé osoby z těchto cen nebudou moci profitovat..

A ta užitková auta?

I jejich prodeje letos porostou, v dubnu naběhne výroba zásadně modernizovaných verzí všech našich dodávek.

Tedy i Berlinga… Pojďme vůbec vysvětlit celé pozadí kauzy tohoto vozu, který byl léta vaší prodejní chloubou…

My ho prodáváme i nyní, jde ale o konverzi z užitkové na osobní verzi. Od dubna se nám ale s faceliftem vrátí čistokrevná osobní verze se spalovacími motory.

To je tedy změna oproti původním oznámením, že Berlingo už bude jen elektromobil…?

V lednu 2022 přišlo jako blesk z čistého nebe strohé oznámení, že se končí s prodejem spalovacích motorů u osobní verze Berlinga. Stovkám zákazníků jsme museli zrušit objednávky a způsobilo to radikální pokles prodejů. Byl to velký problém zejména pro dealery působící na menších městech. Bohužel trvalo celé dva roky, než si ve Stellantisu uvědomili, jaké dopady na tržní podíl ve střední Evropě způsobilo vyřazení osobního Berlinga.

Postupně jste ale pak našli řešení, jak přece jen toto auto zákazníkům s vašim logem nabídnout…

Ano, díky jednomu přestavbáři, který se uměl prokousat úskalími homologačních předpisů u vozů kategorie N1, tedy užitkových. U vozu, který přijde z továrny s namontovanou přepážkou, provede schválenou přestavbu nahrazující přepážku, další úpravy v interiéru a pak ho můžeme nabízet jako pětimístné auto. Je k dispozici jak v krátké, tak i v delší verzi. Technický průkaz je vystaven na N1, takže se nepočítá do evropských emisních limitů. Bohužel prodeje upravených N1 ani zdaleka nedosahují objemů, které bývaly před Covidem. Tehdyse osobních Berling prodávalo kolem 2,5 tisíce, vloni jsme jich zaregistrovali přibližně 550. Po příchodu nové verze M1 předpokládáme navýšení na nějakých 1500 kusů ročně. A to již letos.

Jak to má dnes Citroën obecně s definitivním příklonem k elektrifikaci? Už bylo stanovené nějaké datum, kdy skončí v našem regionu prodej aut se spalovacím motorem?

Ne. Tak striktně jako to mají některé další značky v koncernu – třeba Alfa Romeo nebo DS – to Citroën stanovené nemá. Jisté je, že si zákazníci ve všech modelových řadách budou moci koupit nízkoemisní elektrifikovaný pohon, což je důležité vzhledem k závazkům ČR v oblasti GreenDealu. Máme tak čas na případnou reakci a korekci. Třeba se jednou vývoj obrátí směrem k vodíku nebo se vymyslí ještě něco úplně jiného.

Pojďme se ještě vrátit do méně vzdálené budoucnosti. Co zákazníkům letos mimo zmíněné C3 začnete nabízet jako novinku?

Na konci roku to bude C3 Aircross, který se oproti současnému autu výrazně zvětší. Natáhne se do délky zhruba o pětadvacet centimetrů, čímž vznikne o dost prostornější rodinné auto, které umožní, byť spíše nouzově, převážet až sedm lidí. Představení bude na podzim, ale zákazníci se svých nových objednaných aut dočkají až na počátku roku 2025.

V případě užitkových vozů jde vždy o facelifty?

Ano, ale u Jumpera to bude poměrně zásadní modernizace. Opouštíme starou platformu PSA typu X250 a přecházíme na technologie od italských bratranců. Nabídneme tak širší paletu výkonnějších motorů, automatickou převodovku, vyšší nosnosti a řadu dalších věcí.

Koncern Stellantis nedávno oznámil, že začíná vyrábět vodíkové verze užitkových vozů.Budou k dostání také v Česku?

Ano, konkrétně se jedná o Jumpy, v případě dostatečného zájmu ze strany firem počítáme s dovozem. Nicméně investice do speciálního nářadí a dalších technologií jsou dost vysoké, je tedy potřeba najít tu správnou chvíli.

Jak se nedávné rány osudu – myslím tím Covid, nedostatek aut, zastavení dodávek Berling a tak dále projevily na stavu dealerské sítě?

Bylo to velmi těžké období, z více než 3% podílu na trhu jsme klesli na polovinu, mělo to významné ekonomické dopady na všechny. Někteří dealeři sice skončili, nicméně se nám podařilo skoro všechny udržet „naživu“ a do nové, růstové fáze vstupujeme se stabilizovanou prodejní a servisní sítí. Momentálně máme 31 prodejců, kteří provozují 38 prodejních míst, další 2 jsou v procesu zapojení. V servisní oblasti je 87% našich zákazníků v dojezdové vzdálenosti do 30 minut, takže všechny zákazníky bychom měli být schopni dobře a rychle obsloužit.