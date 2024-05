Přechod na elektrické pohony vyvolává u některých značek větší či menší zmatení v názvech. Jde zpravidla o prémiové automobilky, které využívají alfanumerické označení řad a motorizací. Jednou z takových je i BMW, které pro internetový portál BMW Blog potvrdilo, že odstraní písmeno „i“ z označení vozů s benzínovými motory. Písmeno už bude nadále používáno jen ve spojení s elektrickými vozy.

Aktuální značení modelů BMW | Foto: Se svolením BMW

Poprvé se písmeno „i“ v označení BMW objevilo proto, aby odlišilo motorizace se vstřikováním od těch s karburátory. Poté, co přešla na vstřikování kompletní modelová paleta, pak zůstalo jako označení pro benzínový motor, zatímco písmeno „d“ se používá pro označení naftových motorizací. Vozy BMW jsou tedy běžně pojmenovány třeba „530i“, kdy pětka značí modelovou řadu, číslovka 30 označení motorizace, a „i“ na konci, že se jedná o benzínový motor. Před lety přibylo také písmeno „e“, které označuje plug-in hybridní pohony.

Vidle do této logiky ovšem hodil příchod čistě elektrických modelů, který odstartoval modelem i3, a v současnosti jsou používána značení i4, i5 a i7. Přestože tady je písmeno „i“ na začátku, jeho použití u elektrických i spalovacích modelů může být do jisté míry zmatečné. BMW se proto odhodlalo k radikálnímu řezu – v brzké době začne platit použití písmena pouze ve spojitosti s elektrickými modely.

První vlaštovkou této změny je chystaná nová generace modelu X3. Kompaktní SUV značky se zatím nepředstavilo celé, ovšem v prvních informacích, které doprovázely obrázky maskovaných prototypů, se objevilo označení motorizace „X3 M50“, nahrazující stávající „X3 M40i“. Redaktoři serveru BMW Blog tedy vznesli na BMW dotaz, jak to s novým značením je, a dostali potvrzující odpověď. Bernd Körber ve své odpovědi zmiňuje, že „i“ v názvu vozů má znamenat v první řadě inovace, a že chce automobilka písmeno přenést i do budoucnosti.

Bude to právě X3, na které bude změna vidět jako první – ta by se měla představit v říjnu letošního roku. Následovat budou i další představované nové generace a obměny. Zatím to vypadá, že benzínové motorizace zůstanou bez písmene, zatímco naftové si svoje „d“ s největší pravděpodobností zachovají nadále.