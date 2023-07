Automobilka z Mnichova nezapomíná na řidičské stroje pro fajnšmekry. Na polygon mosteckého okruhu přivezla pro české novináře k vyzkoušení hned dva, a nutno říct, že se jedná o nanejvýš vypilovaná auta, za jejichž volantem zaplesá srdce každého nadšeného řidiče. Zkusili jsme menší, ale o to dravější kupé M2, i sedan M3 v jeho nekompromisní podobě s přídomkem CS.

BMW M2 a M3 CS | Foto: Se svolením BMW ČR

I když se jedná o auta, která sdílí stejný základ motoru – tedy řadový přeplňovaný šestiválec S58 o objemu tří litrů – rozdíly v jejich jízdním projevu jsou ohromné.

Vezměme to ovšem od menší M2. Ta nabízí 460 koní výkonu, 550 Nm točivého momentu, zrychlení z nuly na sto za 4,1 sekundy a projev tak řidičsky hravý a přívětivý, jak jen může být. Ve standardním komfortním režimu se jedná o auto, které z vás nevytřese duši na delších cestách a dalo by se klidně používat na každý den. Sotva ale přepnete odezvu motoru a nastavení tlumičů do sportovního nastavení, auto se vmžiku promění na nesmírně zábavnou hračku, z níž se vám nebude chtít vystoupit.

Šestiválec pod kapotou má silné střední spektrum a minimální prodlevu turbodmychadla, zároveň mu ale nechybí ani chuť vytáčet se směrem k červenému poli, začínajícímu za sedmi tisíci za minutu. Touhu po otáčkách zdůrazňuje i naléhavým rykem, který se line ani ne tak z výfukových koncovek, jako ze sání. Asi netřeba zdůrazňovat, že malé a relativně lehké kupé jede v přímce jako střelené, současně se ale umí zakousnout do velkých brzdových kotoučů, a s perfektní dávkovatelností před nájezdem do zatáčky zase zkrotnout.

Zatáčky a chování v nich byly doménou eMkových BMW už od nepaměti a nová generace M2 na tom není jinak. Náklony karoserie na tuhých tlumičích nejsou přehnané, zároveň je ale M2 dostatečně poddajná na to, abych naprosto přesně vnímal pohyby vozu, mohl si citlivě hrát s řízením a přidáváním plynu i s přenosy hmotnosti. Když pak míjím apex a přidávám, prohrávají zadní pneumatiky navzdory svojí sportovní směsi boj s točivým momentem, a záď vozu se začíná přetáčet. I tuhle situaci ovšem M2 podává s nevzrušeným klidem a nechává proudit k řidiči všechny informace.

Právě v tom tkví kouzlo skutečného řidičského sporťáku – nejde o rychlost a hrubou sílu, ale o jemnost, s jakou se nechá auto řídit, a s jakou s vámi komunikuje. M2 funguje v této oblasti bravurně a jedná se o jednu z nejlepších řidičských zadokolek na trhu, navíc s akcentem na každodenní použití. A cena? Ta vlastně není s ohledem na schopnosti auta vůbec špatná. BMW si za svoje malé, ale o to vyladěnější kupé, říká v základu 1 864 200 korun. Drobným paradoxem je, že tato cena je za vůz s osmistupňovou automatickou převodovku. Manuální šestistupňová převodovka je v nabídce, ale vzhledem k zájmu zákazníků, kteří z drtivé většiny upřednostňují automat, je za ní příplatek slabě přes 13 000 korun.

Po prvotním nadšení z BMW M2 jdu přesednout do překvapení dnešní akce – o tom, že se budeme moci svézt s M3 CS, jsme dopředu nevěděli, ale to naše očekávání nijak nesnižuje. Jde přece jenom o nekompromisní M3. Sedan má výkon třílitru zvýšený na plných 551 koní, točivý moment činí 650 Nm a zrychlení probíhá za 3,4 sekundy. Tomu M3 CS vděčí jednak pneumatikám s lepivou směsí, jednak i sofistikovanému pohonu všech kol, který upřednostňuje pohon zadní nápravy a v případě potřeby umí pohon předních kol úplně odpojit – to samozřejmě ve jménu driftování.

Jestliže M2 v této dvojici představuje rychlý a řidičsky nesmírně odladěný sporťák, M3 CS je tady naprostou bestií. Ještě tužší tlumiče oproti standardu, hliníkové výztuhy podvozku a citelná odlehčení karbonovými díly znamenají posun auta k nekompromisnímu, soustředěnému supersportu.

Zátah motoru ve středních otáčkách je nyní naprosto mamutí, doplněný řevem a zlostným odpliváváním do rozpálených výfuků při řazení. Brzdy mají ohromující účinek a největší změna je v řízení. Na každý pohyb volantu reaguje vůz bez sebemenší prodlevy, náklony karoserie jsou prakticky neexistující a auto umí neuvěřitelně rychle měnit směry. I když je pak na výjezdech ze zatáček cítit vrozená přetáčivost, díky čtyřkolce umí auto vypálit na další rovinu s balistickou dynamikou a působí, jako by bylo přilepené k silnici.

Tohle už není auto na běžné denní použití. V Mnichově vzali sportovní sedan a udělali z něj nefalšovaný supersport, jehož pole působnosti začíná na závodním okruhu. Je to exkluzivní stroj pro exkluzivní příležitosti, samozřejmě dovybaven patřičně exkluzivní cenovkou. Konkrétně si BMW za M3 CS řekne 3 965 000 korun.