Automobilka BMW slavnostně zahájila ve čtvrtek 27. července provoz zkušebního centra nedaleko Sokolova. Areál, který od roku 2020 vznikal na bývalé výsypce Sokolovské uhelné, bude sloužit pro testování nových technologií aut. V rámci BMW Group jde o největší testovací polygon na světě, řekl novinářům mluvčí BMW Group ČR David Haidinger. Výstavba stála přes sedm miliard korun. Celý areál funguje v režimu velmi přísného zabezpečení.

BMW otevřelo u Sokolova své největší testovací centrum na světě | Foto: bmwgroup.com

Vývojové centrum Future Mobility Development Center (FMDC) v České republice se rozkládá na ploše 600 hektarů. Nachází se zhruba 280 km od Výzkumného a inovačního centra (FIZ) v Mnichově a zaměstnává více než 100 lidí.

„Cílem testování tady je auta naučit co nejlépe autonomní jízdě, aby se na něj mohl člověk, řidič v provozu maximálně spoléhat. Nejvíce nehod vzniká nepozorností řidiče a tyto autonomní systémy výrazně pomáhají, aby se nehodám předcházelo. Stále ale bude možné si to vypnout a pokud bude chtít řidič jet sám, bude moci,“ popsal Haidinger.

Testovací centrum je tvořeno šesti tratěmi o celkové délce 25 kilometrů, z jihu na sever se vyznačuje převýšením 80 metrů. Kromě šestikilometrového dálničního okruhu je jeho součástí několik sekcí, jako například moduly pro venkovské silnice a městský provoz pro testování a zdokonalování různých technologií a systémů pro vysoce automatizovanou jízdu.

Když spěchat je tak krásné a snadné... Test BMW M3 Touring

Podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka (za STAN) je otevření centra milníkem pro kraj. „Začíná tady něco na nevyšší technologické úrovni. Je to jedna z mála lokalit na světě, která disponuje takovou infrastrukturou. A je to velké očekávání i pro budoucnost, a to nejen pro příliv mozků do Karlovarského kraje, ale i možného rozšiřování areálu,“ řekl dnes ČTK Kulhánek.

Na tom chce pracovat i Sokolovská uhelná, na jejichž pozemcích areál vzniká. Podle předsedy dozorčí rady společnosti Pavla Tomka chce Sokolovská uhelná a sesterská SUAS Group nejen spolupracovat s BMW na možném rozvoji svých aktivit, ale například i využít zbylých pozemků výsypky kolem areálu. Na západním okraji by tak mohla vzniknout průmyslová zóna, která by v několika úrovních nabídla až 60 hektarů.

Celý areál, kde se zkouší nejrůznější technologie včetně autonomního řízení, má velmi silné zabezpečení. I dnes na slavnostním zahájení provozu byly všem hostům zalepeny kamery na mobilních telefonech a média neměla možnost pořídit záběry z areálu. Slavnostní ceremonie odpovídala účelu testovacího polygonu, v čele průvodu s vlajkami Česka, Německa, Bavorska a Karlovarského kraje jela dvě auta BMW bez řidiče.

BMW našlo novou cestu k vodíkovým autům. Plyn uskladní v prostoru pro baterie

První jízdy se začaly v areálu testovat loni. Areál dnes ještě není v konečné podobě. Nicméně na ploše okolo 600 hektarů vznikly dopravní stavby nejrůznějšího typu, jsou tam úzké i široké silnice, mosty, malé i komplikované křižovatky se semafory. Figuríny lidí, dětí, cyklistů, ale i zvířat představují a simulují skutečné situace a umožňují testovat například bezpečnostní systémy aut, které umožňují v případě nebezpečí rychle zastavit a zabránit střetu.

FMDC v Sokolově poskytuje mimo jiné infrastrukturu pro rozsáhlé testování plně automatických parkovacích technologií. BMW společně se svým dodavatelem Valeo pracuje na řešeních automatického parkování bez řidiče.

Německý výrobce luxusních aut BMW za první letošní pololetí zvýšil prodej aut celosvětově o 4,7 procenta na 1,215 milionu aut. Loni odbyt automobilky klesl téměř o pět procent na 2,4 milionu vozů. Hrubý zisk firma loni zvýšila téměř o polovinu na rekordních 23,5 miliardy eur (zhruba 564 miliard korun).