Své vůbec první auto značka BMW vyrobila mnohem později než řada jiných, dnes známých automobilek. Stalo se tak v roce 1929 a od té doby uplynulo 95 let.

Následující řádky však patří jinému typu s typickým modro bílým logem než byl poněkud krabicovitý malý osobní vůz 3/15 PS. Mezi auty BMW, které letos slaví nějaké výročí, je totiž sportovní dvoumístný automobil 315/1.

Vzhledem k tomu, že se jich v letech 1934-36 vyrobilo jen 230, jedná se dnes o poměrně sběratelsky ceněný vůz.

Stejně jako BMW 303, které je o rok starší a z něhož model 351/1 technicky vycházel, byl pod přední kapotou vodou historicky první řadový šestiválec automobilka se sídlem v Mnichově. Ovšem, oba tyto jmenované automobily se vyráběly jinde - v Eisenachu na území pozdější NDR.

A také se jednalo o první typy vozů, které šly zdálky poznat na silnic díky dodnes používané masce chladiče ve tvaru ledvinek.

Další výročí BMW v roce 2024:

- 1959 65 let. BMW 700

- 1984 40 let. První mistrovský titul pro BMW v DTM (BMW 635 CSi)

- 1989 35 let BMW řady 8 (E31)

- 1994 30 let BMW řady 3 Compact (E36)

- 1999 25 let. První generace BMW X5 vstupuje na trh

- 1999 25 let. První celkové vítězství BMW v závodě 24 hodin Le Mans (BMW V12 LMR)