Výstava Bond in Motion věnovaná vozidlům a technice z filmů o Jamesi Bondovi se z belgické metropole Bruselu, kde přilákala přes 100 000 návštěvníků, přesouvá do pražských Holešovic. Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční 7. prosince 2023.

Výstava Bond in Motion slibuje návštěvníkům pohled na více než pětatřicet vozidel. | Foto: Deník/Dan Pecák

Výstava Bond in Motion slibuje návštěvníkům pohled na více než pětatřicet vozidel, která se objevila v Bondových filmech v průběhu šedesáti let trvání této filmové série. Standardní vstupenky budou k dispozici za cenu od 95 korun, v předprodeji je můžete zakoupit od 18. října. Navíc budou jednotlivá čísla vstupenek zařazena do slosování, kde můžete vyhrát zájezd s Aston Martinem na Velkou cenu Rakouska Formule 1 nebo motocykl Triumph z limitované edice spojený s oblíbeným agentem.

Jak vypadá jedno z vystavovaných aut Jamese Bonda můžete vidět na tomto videu:

Zdroj: Deník/Dan Pecák

V Křižíkových pavilonech budete moci obdivovat více než pětasedmdesát výstavních exponátů, zahrnujícími automobily, motocykly, lodě, letadla, vrtulníky nebo pouzdro na violoncello, které sloužilo v podobě saní k úprku s Maryam d’Abo.

Expozice na ploše téměř 3 000 m2 bude rozdělena do čtyř světů inspirovanými přírodními živly: ohněm, zemí, vodou a vzduchem.

Návštěvníci budou moci obdivovat mnoho slavných vozů z filmů o britském tajném agentovi. K vidění bude třeba Lotus Esprit Turbo z filmu Jen pro tvé oči z roku 1981, Aston Martin V8 z filmu Dech života z roku 1987, BMW Z8 z filmu Jeden svět nestačí z roku 1999 či Aston Martin DB10 z filmu Spectre z roku 2015. Nepřehlédnutelný bude také skutečný Aston Martin DBS, který se představil ve filmu Casino Royale, který se natáčel také v České Republice.

„Bond. James Bond – těmito slovy, která v roce 1962 pronesl Sean Connery, se světu představila nejdéle hraná a snad nejoblíbenější filmová postava všech dob. I když se charakter v čase proměňoval, vozidla zůstala klíčovou součástí půvabu této série. A nyní si je návštěvníci pražského Výstaviště budou moci do detailu prohlédnout z první ruky,“ říká Nicolas Borenstein, pořadatel pražské výstavy Bond in Motion.

Jak vypadala výstava Bond in Motion v Bruselu můžete vidět na tomto videu:

Zdroj: Youtube

„Bond in Motion je zážitek, který osloví všechny diváky – od těch nejmladších až po zaryté fanoušky, od obdivovatelů kinematografie až po milovníky techniky a dobrodružství. Každý si zde najde něco pro sebe,“ dodává Nicolas Borenstein.

Výstava bude trvat od 7. prosince až do 28. ledna 2024 a v prostorách bude také bar ve stylu agenta 007.