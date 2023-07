V automobilce Škoda nyní probíhá celozávodní dovolená. Po jejím skončení se naplno rozjede produkce aut. Problémy s dodávkami čipů i dalších dílů jsou totiž prakticky úplně zažehnány, takže linky pojedou na plnou kapacitu…

V komunistické zemi se dělají i jiné modely než v Evropě | Foto: Se svolením Škoda Auto

Návrat do starých kolejí ve výrobním procesu továren Mladá Boleslav, Kvasiny a Vrchlabí je jen jedna strana mince. Na té druhé je velká nejistota. Konec léta a vlastně celý podzim bude v duchu napjatého očekávání věcí příštích. Rozhodnout se totiž musí nejméně o čtyřech zásadních otázkách.

Které to jsou?

1) Budoucnost Škody v Číně

Na největší světový automobilový trh mladoboleslavská automobilka vstoupila v roce 2005 až do roku 2018 tu její prodeje rostly. Postupně se tato země stala pro Škodu nejdůležitějším teritoriem a ve zmiňovaném roce 2018 tu prodala přes 340 000 svých aut.

Jenže postupně zde zájem o její produkty klesal a letos v prvním čtvrtletí už si zákazníci v autosalonech převzali jen šest tisícovek Octavií, Kamiqů či Kodiaqů.

Škodě zde ublížilo mimo jiné i to, že Volkswagen zavedl specializovanou značku Jetta, která cílí na podobnou klientelu jako Škoda, možná je problémem skutečnost, že v komunistické zemi nenabízí žádný elektromobil.

Úplné stažení značky z tohoto regionu by například vzhledem k trvajícím smlouvám s obchodními partnery nebylo vůbec levné. Navíc je tu stále potenciál nových obchodních příležitostí v nově se rozvíjejících částech Číny….

2) Nové auto pro Indii

Indie je oproti Číně regionem, kde se její prodeje zvedají. Samozřejmě i díky tomu, že se zde vyvinuly a začaly prodávat specializované modely pro zdejší zákazníky. Sedan Slavia i SUV Kushaq se nepochybně trefily do vkusu zdejších motoristů a bodují i díky výborným výsledkům v testech bezpečnosti. Jenže, opravdu vysoká prodejní čísla by zde Škodě zajistil menší vůz než jsou zmíněné typy. Auta s délkou karosérie menší než čtyři metry jsou totiž daňově zvýhodněné. Posvěcení vývoje nového modelu od vedení koncernu VW je tedy vysoce žádoucí.

3) Gigafactory

Už zhruba dva roky se v Česku mluví o tom, že by zde koncern Volkswagen mohl vybudovat továrnu na bateriové články pro elektromobily. Jen určitá část z nich by se používala do modelů značky Škody, zbytek by se exportoval do zahraničních montážních závodů největší evropské automobilky, v nichž vznikají elektrická auta. Přesto Škoda o takovou investici velice usiluje, protože by to posílilo její roli v koncernu a současně usnadnilo její přechod k elektromobilitě.

Koncern Volkswagen rozhodnutí několikrát odložil. Naposledy se mluvilo o tom, že by verdikt měl padnout do prosince.

4) Jaké modely bude Škoda vyrábět ve svých továrnách?

Ani dnes úplně neplatí, že v továrnách Škody se dělají jen vozy s jejím logem. Například v Kvasinách se už řadu let dělá Seat Ateca a Cupra Ateca, naopak v bratislavské továrně Volkswagenu montovali dělníci Škodu Citigo. Příští rok právě zde začne sjíždět z výrobní linky nová generace Superbu.

Na podzim se bude rozhodovat o umístění nových typů automobilů do jednotlivých výrobních závodů a možná se také přemístí nějaký ten model jinam. Odborářský šéf Škody Jaroslav Povšík nedávno mluvil o tom, že by se to mohlo týkat Enyaqu, ale to je velmi nepravděpodobné. Z linky, kde se vůz vyrábí, totiž přestanou sjíždět Octavie a naopak se zde připraví výroba menšího elektrického SUV Elroq.

Kvasiny pak budou pro nejbližší roky plně využity pro montáž Octavií, Kodiaqů i Karoqů.

Kardinální otázka tedy spočívá až v tom, co se bude dělat v závodě Mladá Boleslav 2, až se rovněž přebuduje na elektromobily. To se má stát v roce 2026 a 2027. Dosud odtud za zákazníky vyjíždějí Fabie, Kamiqy a Scaly.

Také je pravděpodobné, že některý z dalších chystaných elektromobilů Škody (velké sedmimístné nebo kombi) nebude mít jako místo svého zrodu uvedenou Českou republiku. Zcela jisté je to již v případě nejmenšího bezemisního crossoveru, který dostal na starost španělský Seat.