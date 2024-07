V dávných dobách byly velké luxusní kabriolety vlajkovými loďmi (a doslova se na silnici chovaly trochu jako lodě) nabídky amerického Cadillacu. Tato éra je dlouho pryč, ale nový koncept Cadillac Sollei naznačuje, že by se mohla přece jenom vrátit.

Celkově je to s kabriolety na současném trhu na štíru a konkrétně nabídka aut, která by pod širou oblohou nabídla čtyři plnohodnotná místa k sezení, se nebezpečně blíží nule. Proto působí Cadillac Sollei jako svěží závan, i když vlastně vane z minulosti. Konkrétně z doby, kdy americké silnice brázdily obří kupé a kabriolety, které i pro pasažéry na zadních sedadlech nabízely tolik místa, kolik najdeme u málokterého sedanu vyšší třídy v Evropě. Sollei vrací koncept opulentního amerického kabrioletu do hry, zatím ale pouze v podobě konceptu.



Nahrává se anketa ...

Jak vznikl název Sollei

Název Sollei vznikl spojením slov „Sol“ – což je latinský výraz pro Slunce, a „Leisure“ – což je anglický termín pro „Volný čas“ nebo spíš „Volnočasovou aktivitu“. I když v tiskové zprávě nepadla ani zmínka o technice, je jasné, že Sollei navazuje na starší model Celestiq, což byl velký elektrický sedan, který Cadillac vyrobil v omezeném množství. Zcela patrně s ním pak sdílí podvozkovou platformu i elektrický pohon.

Podívejte se na Sollei také na stylovém videu:

| Video: Youtube

Karoserie Sollei je ovšem unikátní a svým způsobem skvostná. Hlavní roli hraje nekonečně dlouhá linie, táhnoucí se od přídi s masivní maskou a tenkými LED světly, až k zadní partii.

Hliníkový rám čelního okna má adekvátní sklon, aby celý vůz bez střechy působil jako aerodynamická šipka, stojící na velikánských chromovaných kolech. Mimořádné jsou rovněž dveře bez klik (ovládají se tlačítky a okraji dveří), s nevídanou délkou 1,7 metru. To aby se přes jediný pár dveří komfortně nastupovalo i na zadní sedadla.

Ohlédnutím do minulosti je potom krémový lak Manila Cream, který Cadillac používal na svých vozech koncem padesátých let.

close info Zdroj: Se svolením Cadillac zoom_in Cadillac Sollei.

Kov, dřevo a kůže

Interiér uvnitř je samozřejmě přehlídka luxusu. Nejsou zde žádné plasty – vše co vypadá jako z kovu, je skutečně z kovu, totéž platí i pro dřevo a kůži v barvě exteriéru. Zajímavostí je také materiál Fine Mycelium, který je použit pro tkané povrchy – specificky koberce a výplně kapes ve dveřích – a který se vyrábí z propletených vláken podhoubí.

Vedle ledničky na nápoje, umístěné mezi dvojicí zadních sedadel, má Sollei vestavěné úložné prostory na ptačí vábničky – to aby se z vozu lépe pozorovalo ptactvo – ale i nesmírně rozsáhlé ambientní osvětlení s několika „choreografiemi“ a pár patřičně velkých displejů.

Cadillac Sollei je úchvatný vůz

Každá řada sedadel má svůj ovládací displej, na minimalistické palubní desce potom trůní širokánský zobrazovací displej o úhlopříčce 55 palců, sahající od sloupku ke sloupku.

Sollei je zkrátka úchvatný vůz, ovšem bez pevně dané budoucnosti. V tuto chvíli se jedná pouze o koncept a je velkou otázkou, zda se Cadillac pustí do návratu k vozům tohoto druhu. Je pravda, že sedan Celestiq skutečně v pár kusech vyrobil, takže Sollei by mohl potkat stejný osud.