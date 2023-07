Škoda, Tatra, LIAZ, Praga, AVIA nebo Zetor. To jsou české značky, které zná prakticky celý automobilový svět. Česká republika se tak řadí mezi automobilové velmoci. Například Tatra 87, luxusní aerodynamický automobil, se kterým cestovala legendární dvojice Zikmund a Hanzelka, před časem dosáhla i na americký titul sběratelské auto roku.

Vůz Tatra 87, se kterým cestovatelé Hanzelka a Zikmund podnikli cestu do Afriky a Jižní Ameriky. Dnes je exponátem Národního technického muzea v Praze. | Foto: Wikimedia Commons, Hakjosef, CC BY-SA 4.0

CO SE V ČLÁNKU DOČTETE:

* První nákladní Tatra

* Největší český hráč

* Kolik aut se prodá v ČR

* Která auta nás proslavila

Automobilový průmysl u nás patří mezi nejdůležitější průmyslová odvětví. Podle Wikipedie vyprodukuje více než 20 procent z celkového objemu tuzemské výroby. Navíc ještě přímo zaměstnává přes 120 tisíc lidí. Při plném využití své kapacity dokázal v roce 2017 vyrobit více než 1,3 milionu osobních automobilů za rok. Pro lepší představu to znamená, že každých 23 sekund sjelo z výrobní linky jedno nové auto.

Statistiky nabízejí další zajímavá čísla. Například celková výroba aut v roce 2018 tvořila kolem 35 procent českého hospodářství. Automobilový průmysl se velmi významně podílí také na českém exportu. V lednu 2010 se stroje a dopravní prostředky podílely na vývozu 54,3 procenta.

Fenomén jménem Tatra

Mezi nejstarší výrobce automobilů patří Tatra, založená už v roce 1850. Tehdy se ale továrna jmenovala Nesseldorfer Wagenbaufabrik. V roce 1897 vyrobila první osobní vůz ve střední Evropě, legendární NW Präsident.

O rok později pak společnost představila i svůj první nákladní automobil poháněný dvěma motory Benz. Oficiální web Tatry uvádí, že tento vůz trambusového typu, kdy řidič sedí nad nebo před předními koly, o nosnosti 2,5 tuny položil základ tradice nákladních vozů značky Tatra. V sekci historie výroby se lze dočíst, že Tatra je nejen nejstarší automobilkou ve střední Evropě, ale dokonce i třetí nejstarší na světě.

Škodovka je největším hráčem

Některé podniky vydržely do dnešních dní, další se po roce 1989 dostaly do problémů a buď zanikly, nebo se staly součástí zahraničních koncernů. Mezi další historicky důležité výrobce v Česku patří či patřily Laurin & Klement (dnes Škoda), RAF (později LIAZ), Praga, Walter (později Motorlet) a Sodomka (později Karosa, dnes Iveco Czech Republic).

V tuzemsku funguje také mnoho významných dodavatelů pro automobilový průmysl; například Varroc Lighting Systems, který vyrábí světla pro takové značky jako jsou Jaguar, Volkswagen či Mercedes a Bentley.

V současnosti je největším českým hráčem na trhu osobních automobilů mladoboleslavská společnost Škoda Auto, vlastněná koncernem Volkswagen. Ta, jak oznamuje na svém webu Škoda-auto, dodala v loňském roce na trh přes 731 tisíc automobilů.

Nákladní automobily se vyrábí v kopřivnické Tatře a v pražské společnosti AVIA. Automobilka Tatra v loňském roce podle svého oficiálního webu dodala zákazníkům v různých segmentech 1326 automobilů.

Společnosti Iveco Czech Republic (dříve Karosa), SOR Libchavy a TEDOM se orientují zase na výrobu autobusů. České traktory jsou pak již více než půl století spjaty se jménem Zetor. Přívěsy za nákladní automobily vyrábí tradiční česká společnost Panav – Senice na Hané a Schwarzmüller. V Česku je také několik malosériových výrobců.

Prodej vozů v České republice

V České republice bylo v roce 2022 registrováno 192 087 nových osobních automobilů. Rok předtím bylo zaregistrováno 206 876 nových vozů, což znamená meziroční pokles o více než sedm procent. Zajímavé je, že naposledy se u nás prodalo méně vozů v roce 2013.

Pokles prodeje v posledních pár letech má své důvody. Nejdřív to byl covid, nyní málo aut na trhu. Poptávka totiž výrazně převyšovala nabídku. Nejen automobilovému trhu nyní škodí narušené dodavatelské řetězce a především konflikt na Ukrajině a s ním související energetická krize.

Predikce jsou takové, že letos bude registrováno 180 až 200 tisíc nových vozidel. Na straně poptávky budou škodit rekordně vysoká inflace a strmý růst cen energií. Vyplývá to ze statistik zveřejněných Svazem dovozců automobilů.

Podle informací Sdružení automobilového průmyslu, dostupných z portálu Autosap, bylo v roce 2022 v České republice vyrobeno celkově 1 217 787 osobních vozidel. To je meziročně o 10,2 procenta více než v předchozím roce. Na tuzemský trh směřovalo 87 736 vozidel, tedy o 9,7 procent méně než v roce 2021. Více než 92 procent vyrobených automobilů (1 130 051 kusů) zamířilo na zahraniční trhy. Export vozidel tak v meziročním srovnání zaznamenal dvanáctiprocentní nárůst.

Auta, která nás proslavila

Tatra 87

Tatra 87 je automobil vyšší třídy, který se vyráběl v letech 1937 až 1950. Jde o luxusní aerodynamický automobil. Motor mohl hnát auto až rychlostí 160 km v hodině. Tím se umístilo mezi nejrychlejší vozy své doby.

Své kvality Tatra 87 prokázala v letech 1947–1950, kdy s tímto vozem stříbrné barvy s poznávací značkou P-19720 podnikli cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund cestu do Afriky a Jižní Ameriky.

Podle amerického listu The New York Times se vůz stal sběratelským autem roku 2010, když porazil silnou konkurenci dalších 651 vozů. Vozidlo, se kterým Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund procestovali svět, je jedním mimořádně významných předmětů vystavených v Dopravní hale Národního technického muzea a zároveň národní kulturní památkou.

Hanzelka se Zikmundem v průběhu své cesty dlouhé téměř 61 tisíc kilometrů poslali do Prahy 293 reportáží pro časopisy Svět práce a Svět motorů. Jejich 702 rozhlasových reportáží se zase stalo v letech 1947 až 1952 nejsledovanějším programem Československého rozhlasu.

Praga V3S

Podle Wikipedie je Praga V3S, tedy vojenský třítunový speciál, hovorově vétřieska nebo vejtra, popřípadě vejtřaska nebo vétřaska, třínápravový terénní nákladní automobil s pohonem všech kol. Vůz vznikl dle zadání a požadavků tehdejší Československé armády na standardní střední terénní nákladní automobil. Vyznačuje se žebřinovým rámem, tuhými portálovými nápravami a vzduchem chlazeným motorem konstrukce Tatra.

Vůz Praga V3S s nástavbou autojeřábu.Zdroj: Wikimedia Commons, Ludek, CC BY-SA 3.0

Praga V3S je nejdéle vyráběným československým nákladním automobilem a také jedním z nejčetnějších. V roce 1953 začala sériová výroba, která s přestávkami trvala až do roku 1990. Díky svým vlastnostem vůz nacházel uplatnění především ve stavebnictví, lesnictví, těžebním průmyslu a podobně.

Pragy V3S se exportovaly například do Maďarska, Polska, NDR, Jugoslávie, Pákistánu, Vietnamu i některých západoevropských států. V Nizozemsku prodal podle informací z webu Conam, kam přispívají automobiloví historici, importér Praneda (Praga Nederland Automobielen) z Rotterdamu během 60. let asi 400 vozů.

Škoda Octavia

Vůz typové řady Škoda Octavia patří mezi nejprodávanější. Do výroby šel ve dvou různých obdobích. První Škoda Octavia se vyráběla v letech 1959 – 1971. Podle údajů v knize Škoda – auta známá i neznámá autorů Maria René Cedrycha a Lukáše Nachtmana bylo na trh dodáno 228 tisíc vozů všech verzí.

Druhé výrobní období vozů značky Škody Octavia začalo v roce 1996 a trvá dodnes. Od roku 2019 se vyrábí již čtvrtá její generace. Portál Wikipedie informuje mimo jiné o tom, že na asijském trhu má vůz označení Škoda Laura.

LIAZ

Výrobce nákladních a speciálních vozů LIAZ, celým názvem Liberecké automobilové závody, který fungoval v letech 1951–2002, se proslavil mimo jiné tím, že se jako první český vůz postavil na start známé a těžké Rallye Paříž – Dakar. Stalo se tak v roce 1985.

LIAZ pro Rallye Paříž - Dakkar v roce 1985.Zdroj: se svolením Jiřího Poura

Na webu společnosti je možné se dočíst, že na samotnou rallye vyrazily celkem dva vozy. S číslem 627 jela posádka Moskal – Joklík – Fencl. I přes potíže soutěž dokončila, a to pro nováčky na velmi dobrém 13. místě. S číslem 626 jeli Galland – Kovář – Brzobohatý, kteří po problémech se složením posádky nakonec dorazili do cílového Dakaru mimo soutěž.

Značka LIAZ reprezentovala Českou republiku také v okruhovém Evropském poháru trucků, za jehož volantem sedával Frankie Vojtíšek.

Zetor Crystal

Traktor s označením Zetor 12011 byl základním typem traktorů Zetor 120 vyráběných od roku 1974 do roku 1980. Patřil do unifikované řady II a od roku 1968 byly postupně vyráběny traktory Zetor 8011, 8045, 10011, 10045, 12011, 12045 a 16045 s označením Crystal. Modifikací s pohonem 4x4 byl Zetor 12045. Do roku 1980 to byl nejsilnější traktor vyráběný v národním podniku Zetor. Dnes má na trhu svého daleko modernějšího následovníka.