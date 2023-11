Ondřej Martinec a Ollie Roučková, Bára Holická a Lucie Engová. Dvě české posádky týmu Czech Samurais mají smělé plány. První zabojuje o dobré umístění, druhý chce do cíle dojet s autem, které v závodu zatím vždycky pohořelo.

Foto: Petr Šedivý, se svolením autora

Už za měsíc a půl odstartuje legendární Dakar, jehož součástí je od roku 2021 zvláštní soutěž pro veterány, tedy auta vyrobená před rokem 2000 nebo postavená podle jejich předlohy. Již popáté se závod pojede v Saúdské Arábii - z oázového města Al-'Ula do přímořského Yanbú. Dakar 2024 startuje 5. ledna, potrvá do 19. ledna a závodníky v něm čeká šedesát procent zcela nových tratí.

Na poslední tiskové konferenci před startem se s novináři a fanoušky potkala kompletní sestava týmu Czech Samurais, který bude stejně jako loni čítat dva závodní vozy. Za volant prvního z nich, Toyoty Land Cruiser, usedne jako pilot Ondřej Martinec, který s tím samým autem loni dojel jako sedmatřicátý a získal také pomyslný titul nejlepšího Čecha. Navigátorku mu bude dělat Ollie Roučková, loni řidička Suzuki Samurai. Druhé auto - Citroen 2CV řečený Kachna obsadí Bára Holická a Lucie Engová.

„V posledních měsících jsme opravdu tvrdě pracovali a na startu Dakaru 2024 budeme stát s kompletně přepracovaným autem,“ říká Ondřej Martinec. „Bylo to náročné období. Dali jsme do příprav opravdu všechno a já věřím, že se naše úsilí odrazí i ve výsledcích. Moc děkujeme za důvěru všem partnerům, kteří nás podpořili.“ Naznačil také, že cíle jsou tentokrát zase o něco výše. Zatímco v loňském ročníku toužil hlavně dojet do cíle, letos by rád vybojoval místo v první dvacítce.

Dokončení závodu zůstává prioritou pro Báru Holickou - bylo by to totiž poprvé v historii Dakaru, co „Kachna“ zdárně dosáhla cíle. „Podle mého průzkumu jelo Dakar už čtrnáct Kachen, žádná však závod nedokončila.”



Na videu se podívejte, jak se obě auta testovala v Milovicích:

Zdroj: Youtube

Mezi partnery týmu Czech Samurais je již podruhé například Střední škola technická a řemeslná v Novém Bydžově, která s dakarskou posádkou vysílá jednoho ze svých nadějných studentů, Jana Pavlíka. Ten bude v rámci projektu Mechanic Academy sbírat cenné zkušenosti přímo v terénu, stejně jako loni Filip Bajora. Servis Citroenu 2CV bude zajišťovat český odborník na „kachny“ Tomáš Neruda.

Kromě náklaďáku se servisním zázemím s týmem Czech Samurais poprvé vyrazí také auto s novinářskou posádkou. „Budeme stávat minimálně o dvě hodiny dřív než závodníci, abychom našli foto pointy a byli na nich dřív, než začne samotný závod,” přibližuje svůj úkol jeden z členůc, Jakub Fára. „Při přesunech pak budeme odesílat fotografie a články, aby měli fanoušci i sponzoři co nejrychlejší informace.“

V těchto dnech členové týmu Czech Samurais dokončují poslední přípravy, 30. listopadu se pak auta v Barceloně nalodí k přepravě do Saúdské Arábie. Posádky vyrazí z pražského letiště 1. ledna příštího roku, 46. ročník slavné dakarské rally vypukne v pátek 5. ledna.