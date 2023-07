Žluté Trabanty cestovatele Dana Přibáně jsou již na odpočinku. On sám však finišuje s přípravami nové expedice. Ta tentokrát využije ukrajinské obojživelné vozy Luaz 967. Sledovali jsme kompletaci dvou exemplářů v areálu bývalých vojenských kasáren v Rožmitálu pod Třemšínem.

Termín odjezdu expedice nových žlutých vozů se posouvá | Foto: Radek Pecák

Na první pohled se vozidlo Luaz 967 díky svými parametrům zdá jako stvořené pro absolvování expedičních cest v náročných podmínkách. Má pohon všech kol, poměrně jednoduchou techniku a dokonce umí plavat. Jenže v praxi to tak vůbec nemusí platit.

To připouští i cestovatel Dan Přibáň, který se proslavil svými expedicemi se žlutými Trabanty. „Trabant byl ještě poměrně pohodlný vůz. Například měl klasickou pevnou střechu," vysvětluje Přibáň. V Luazech posádky před nepřízní počasí chrání pouze pláštěná stříška. Auto dokonce nemá ani klasické topení, což v Mongolsku, kam se chystají a kde bývají často dvacetistupňové mrazy, může být poněkud problém.

Zajel jsem se na ně podívat do areálu bývalých kasáren u Rožmitálu plod Třemšínem, kde v jedné hale nyní probíhá kompletace dvou rovněž žlutě nalakovaných kusů.

Na to, v jakém jsou teď stavu, se můžete podívat do naší komentované fotogalerie.

„Vlastně jsme už měli odjíždět, ale jak vidíte, auta zatím nejsou kompletní. Například střechy se došívají ve Znojmě, pracuje se také na karburátorech," vysvětluje Přibáň.

V době mé návštěvy bylo jedno auto sice na kolech, ale bez sedaček, čelního skla a dalšího vybavení. Druhé bylo v ještě více rozpracovaném stavu. Například mu chyběly světlomety, kola, přístrojové ukazatele i mnoho dalších dílů, bez kterých se jaksi jezdit nedá.

Vtipné video představující vůz můžete vidět zde:

Zdroj: Youtube

Naopak byl na boku jednoho z vozů nasazený přídavný elektrický lodní motor. „Chci ho vyzkoušet, zda by nám při plavbách přes řeky na cestě nebyl užitečný," říká. Luazy totiž umí plavat, jenže jejich pohyb mají zajistit pouze otáčející se kola, což v silném proudu nemusí stačit. Lodní šroub auto nemá.

„Největší problém je v tom, že nám nikdo nedokáže poradit. Postupně se sami stáváme největšími odborníky na tato auta," říká Přibáň. Řada potíží souvisí i se skutečností, že první auto je poněkud jiné než druhé. Jsou z různých generací a sehnané díly nejsou často zaměnitelnné. Navíc i shánění dílů je velkým problémem. Z Ruska, kde jich je nejvíce, to vzhledem k válce samozřejmě nejde a z Ukrajiny je to obtížné a zdlouhavé.

Co je to Luaz 967?

- Jedná se o vojenské vozidlo

- Bylo určené pro stahování zraněných z bojiště

- Za řidičem sedícím uprostřed je místo pro dvoje nosítka

- Auto pohání vzduchem chlazený zážehový vidlicový čtyřválec

- Místo klasické redukce je možnost řadit půlený první převodový stupeň

- Výfuk je umístěný na přídi

Přesto se obtížnou skládačku postupně daří dokončovat. A nakonec by na cestu do Mongolska měly vyrazit vozy, které jsou v zásadě stvořené z originálních dílů. Třeba jeden motor je kompletně nový originální, druhý zase složený z nových komponent. Jen třeba sedačky jsou jiné, protože na těch původních vojenských skládacích sedátkách by se rozhodně tisíce kilometrů přežit nedaly. Také originální typ pneumatik se nepodařil sehnat, takže se využije starší typ vyvinutý původně pro komunální náklaďáček Multicar.

Posádky jsou již kompletní. V každém z obou Luazů pojedou tři lidé, sedmý člen expedice osedlá tříkolku Honda ATV. Prý také umí plavat.

„Kdy vyjedeme, je v tuto chvíli ještě ve hvězdách," říká Dan Přibáň. Nejprve je třeba vše pořádně dodělat a pak chceme ještě obě auta nějakých tisíc až patnáct se kilometrů prověřovat pro jistotu v dosahu naší dílny," uzavírá.