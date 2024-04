Po řadě expedic s trabanty odjede cestovatel Dan Přibáň na svoji nejnovější výpravu do Mongolska se dvěma původně vojenskými sanitními vozidly LUAZ 967. Se svými fanoušky se rozloučil na břehu Vltavy u pražského Mánesova mostu. Vyprovázeli ho také členové plzeňského Trabant klubu a jeden originální LUAZ lakovaný vojenskou zelení. Přibáňovy expediční vozy jsou ale opět zbarveny žlutě.

Obě žluté žáby byly neustále v obležení fanoušků. | Foto: Deník/Radek Pecák

„Ne, opravdu ještě Českou republiku neopouštíme…“ Tak reagoval známý cestovatel Dan Příbáň na moji otázku, zda už z místa setkání s fanoušky rovnou odjíždějí na svoji novou expediční cestu do Mongolska.

„Ze slavnostního startu jako je tento jsme odjeli rovnou pouze jednou a nebylo to šťastné rozhodnutí,“ uvedl v krátkém rozhovoru pro Deník.

„Přesné datum ostrého startu ještě stanoveno nebylo, ale bude to někdy krátce po 15. dubnu," svěřil se pouze. Podle něho musí ještě obě žluté žáby (Luazy 967) najezdit ještě stovky testovacích kilometrů.

„Zatím se zdá, že fungují, přežily i noční cestu po dálnici, ale chceme je je ještě důkladně prověřit,“ uvedl.

Na to, jak to vypadalo na místě slavnostního startu i na řadu detailů žlutých žab se můžete podívat do naší fotogalerie:

1/15 Zdroj: Deník/Radek Pecák Symbolem auta i expedice je žába 2/15 Zdroj: Deník/Radek Pecák Dana Přibáně už trabanty nebavily 3/15 Zdroj: Deník/Radek Pecák A tak teď na konec Asie pojede 4/15 Zdroj: Deník/Radek Pecák s ukrajinským Luazem 967 5/15 Zdroj: Deník/Radek Pecák Zde je popis plánované trasy 6/15 Zdroj: Deník/Radek Pecák Interiér je auta stále prostý vojenský, i když již není zelený 7/15 Zdroj: Deník/Radek Pecák Sedačky jsou však moderní 8/15 Zdroj: Deník/Radek Pecák Takto se do vozu nastupuje 9/15 Zdroj: Deník/Radek Pecák Zde je klakson alias katapult 10/15 Zdroj: Deník/Radek Pecák Přístrojové ukazatele jsou samozřejmě analogové 11/15 Zdroj: Deník/Radek Pecák Kola slouží k pohybu po souši i ve vodě 12/15 Zdroj: Deník/Radek Pecák Zezadu auto vypadá poměrně velké 13/15 Zdroj: Deník/Radek Pecák Srovnání s originální sanitní verzí 14/15 Zdroj: Deník/Radek Pecák Trabanty bylo přesto na místě slavnostního startu vidět 15/15 Zdroj: Deník/Radek Pecák O expedici samozřejmě vzniknou dokumenty

Oproti stavu, kdy jsem vloni v létě oba expediční vozy viděl rozpracované v dílně na Příbramsku, už nyní mají i sedačky, plátěnou střechu, ostřikovač stěračů, držáky kanystrů a další důležité detaily.

První zkušební plavba dokončené žluté žáby:

A také jsem si všiml jednoho nápisu poblíž velkého červeného tlačítka u volantu. Zní: "Kapatult". Ve skutečnosti se samozřejmě nejedná o žádný spouštěč vystřelovací sedačky. Je to jeden z vtípků Dana Přibáně. Po stisku tlačítka se ozve pouze obyčejný klakson.

Místo lodního šroubu pneumatiky

Také si s sebou Přibáň pro případ překonávání vodních toků neveze žádný pomocný motor s lodním šroubem, jak jednu chvíli zamýšlel. „Budeme se spoléhat na původní konstrukční řešení. Totiž to, že pohyb vozidla ve vodě mají na starost kola s pneumatikami se speciálním vzorkem.“ uvedl.

Už si, zatím na pár desítkách metrů dlouhé plavbě ověřili, že by to mělo fungovat, a že čerpadlo stihne vodu prosakující do karosérie dostatečně rychle zase odčerpávat.

Zatím také není rozhodnutý, jaké náhradní díly s sebou povezou. Zřejmě nějaký alternátor, samozřejmě rezervní pneumatiky a nějaké drobnosti,“ vypočítává.

Před nepřízní počasí bude posádky chránit na míru ušitá plachta. Ta má v sobě otvory se zapínáním zipem, které nahrazují tradiční automobilové dveře i boční i zadní okna. Jediné skleněné okno má Luaz vpředu.

V Mongolsku, který je tentokrát hlavním cílem cesty, chtějí být Dan Přibáň s kolegy v létě. Do Česka by se rádi vrátili zpět v září.