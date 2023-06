(FOTO, VIDEO) Obdivovatelé amerických aut si přišli uplynulou sobotu na své. Domažlickem a Klatovskem totiž projela Chodská Highway a bylo se na co dívat.

Sraz vozů a kamionů se konal na louce mezi obcemi Loučim a Hluboká. Poté je čekala cesta přes Kdyni a Domažlice, kde projely náměstím a očekávalo je již mnoho lidí. Z Domažlic se vydali přes Pocinovice směrem na Janovice nad Úhlavou, kde je mohli lidé opět obdivovat.

„Jde o šestý ročník soukromé akce, kterou jsme nazvali Chodská Highway. To je tak, když si chcete oslavit narozeniny s lidmi se stejným zájmem a je z toho tohle. Nejde o žádný veřejný sraz, každý je pozvaný. Na projížďku vyjíždíme postupně, abychom nezahltili silnici. Někde si pronajmeme plac, tam si pak zajezdíme, a to je chvíle, kdy se mohou přijet podívat. Nyní to byly Janovice nad Úhlavou,“ řekl organizátor Zdeněk Mráz.

Setkání bylo určené pro auta z historie amerických silnic, nešlo jen o americká auta, ale také vozy, které se do Ameriky dovážely z Evropy či Japonska. Šlo o modely do roku 1979.

Zdroj: Daniela Loudová