Slyšíme to v poslední době čím dál častěji. Přijdou Číňané a převálcují svými levnými auty zavedené evropské automobilky. A souběžně provedou totéž s automobilkami americkými. Jenže přesně v tomto duchu se mluví již pár let, takže kde jsou ta kvalitnější, technologicky vyspělejší auta za polovinu nebo dokonce třetinu ceny? Taky je nikde nevidíte?

BYD Han | Foto: Se svolením BYD

Čína zaplavuje svět svým levným zbožím a mnoho lidí předpokládá, že se auta zařadí po bok hraček a spotřební elektroniky mezi produkty, které umí druhá nejlidnatější země světa (Indie překonala Čínu v počtu obyvatel v dubnu loňského roku) sypat v obrovském množství za ceny, kterým lokální evropská výroba nemůže konkurovat. Zejména v době, kdy se celý automobilový svět chystá překročit na elektrický pohon a automobilkám se tak do jisté míry srovnala výchozí pozice ve vývoji. Náskok velkých evropských automobilek ve vývoji podvozků, agregátů a elektroniky se náhle nezdá tak výrazný, když je potřeba kompletně změnit princip pohonu.

Jenomže situace kolem čínských automobilek je o dost složitější. Je potřeba si uvědomit, že jsou to právě evropské trhy, které mají ty nejvyspělejší auta na světě. Může za to zčásti náročnost zákazníků, kteří i od cenově dostupných aut vyžadují určitou kvalitu, výbavu a zpracování, zčásti i regulace. Rok za rokem musí mít auta rozsáhlejší a rozsáhlejší pasivní i aktivní bezpečnostní výbavu, která byla ještě před nedávnem za příplatky, a mnohdy vyhrazena prémiovým modelům. Dávno nestačí, aby měl vůz elektronickou stabilizaci podvozku a pár airbagů. Dnes je legislativou vyžadován třeba asistent proti vyjetí z pruhu, inteligentní asistent pro dodržování povolené rychlosti a další bezpečnostní prvky.

Samostatnou kapitolou jsou také nesmírně striktní emisní limity u spalovacích aut. I když Euro 7 neprošlo v původně chystané striktní podobě, stejně musí mít každý spalovací vůz velmi složité systémy pro následnou úpravu výfukových plynů.

Pointou je, že Čína sice umí vyrábět levně vlivem nižší ceny lidské práce, stále však neumí levně získat drahé komponenty, které jsou k výrobě potřeba. Spoustu sofistikovaných součástí a elektroniky, které jsou do aut potřeba, vyrábí jen pár společností na světě a výhoda čínských automobilek se tím pádem citelně krátí. Další podstatnou položkou cenotvorby jsou dovozní cla a zdanění. Kvůli všem těmto faktorům tak prakticky nemůže nastat jev, kdy by byla čínská auta dramaticky levnější vůči zaběhnutým automobilkám. Mohou být levnější o 10, 15, v určitých případech možná o 20 % vůči přímé konkurenci, případně mohou argumentovat vyšší výbavou při podobné ceně, ale propastný cenový rozdíl, kterým se straší tolik let, nemůže nastat.

Co naopak může nastat, je jev, který pozorujeme už delší dobu třeba na poli motocyklů. Agresivní cenová politika Číny, jejíž obchodní strategie vždy spočívala v zaplavení trhu levnými výrobky, donutí stávající výrobce ořezat svoje marže a zlevnit, aby mohli cenově konkurovat. U motocyklů se to děje právě nyní, kdy zaběhnuté japonské značky místy zlevnily, aby vyhladily cenový schod mezi nimi a čínskou konkurencí.

Ve výsledku tak Čínským automobilkám nezbyde než se vydat stejnou cestou, jakou se vydali před mnoha dekádami automobilky japonské, před pár dekádami automobilky korejské, a relativně nedávno třeba i rumunská Dacia nebo americká Tesla. Musí zkrátka uspět na volném trhu a postupně si kombinací solidní nabídky a kvalitního produktu vybudovat dobrou pozici mezi konkurenčními značkami. Které z čínských značek ale mají potenciál tohle zvládnout? Z nepřeberné spousty, které existují, vybíráme ty, které mají velké ambice na evropských trzích, a které se rozhodně vyplatí sledovat.

BYD

Automobilka BYD, spadá do koncernu BYD Company, který vyrábí mimo jiné třeba autobusy, nákladní vozy, kolejová vozidla nebo vysokozdvižné vozíky. S výrobou aut začala v roce 2003, ale teprve v době po pandemii Covidu zažila rapidní růst prodejů.

BYD SealZdroj: Se svolením BYD

Z nabídky značky vybíráme BYD Seal – jde o elektrický sedan se splývavou zádí, který by měl na trhu konkurovat Hyundai Ioniq 6. Nástup na náš trh je plánován již brzy, stejně tak se mluví i o továrně přímo v Evropě.

MG

MG je jednou z těch značek, která na českém trhu v současnou chvíli již „bojuje“. Značka MG vznikla již ve dvacátých letech v Británii, po krachu ji ovšem koupili Číňané a v současnosti patří čínské státní korporaci SAIC Motor.

MG4 ElectricZdroj: Se svolením MG

Z nabídky MG si prohlédněte model MG4, který je k vidění na fotce od tuzemského zastoupení již s českou registrační značkou.

Dongfeng

Také Dongfeng patří čínskému státu a jedná se o jednu ze starších automobilek – založení je datováno až do roku 1969, tehdy kvůli výrobě nákladních vozů sovětského původu. V současnosti se ovšem jedná o zcela moderní značku.

Dongfeng U-TourZdroj: Se svolením Dongfeng

Mnoho zákazníků zaujal sedmimístný model U-Tour, který vyplňuje mezeru na trhu nedostatkového zboží – velkých rodinných MPV. Vůz je v nabídce i v České republice – poprvé se zde značka Dongfeng objevila již v roce 2021.

XPeng

Jednou z mladých čínských automobilek je XPeng, založený v roce 2014. Zajímavostí na XPengu je partnerství s německým Volkswagenem, který v čínské automobilce vlastní podíl 4,99 % a v plánu jsou vozy na společné platformě.

Zdroj: Youtube

První XPengy se objevily v Norsku, letos by měl odstartovat prodej na německém trhu a následně i na dalších – samozřejmě včetně toho našeho. Na videu se můžete podívat na vůz G9.

Nio

Také Nio není na světě dlouho. Automobilka zaujala v roce 2016 bateriovým sportovním vozem, později i systémem výměny baterií, který provozuje v Číně. Zajímavostí je také přítomnost značky v seriálu Formula E.

Zdroj: Youtube

Nio bylo v jednu chvíli na pokraji krachu, po finanční injekci je ovšem zpátky na nohou a už nyní vystupuje na některých evropských trzích. Na videu si prohlédněte vlajkovou loď – velký liftback ET9.

Zeekr

Z celého výběru je Zeekr značka vůbec nejnovější, vznikla totiž až v roce 2021. Prakticky okamžitě se však stala významnou, a to díky mateřské společnosti Geely. Gigantický holding se u nás nejvíce proslavil, když koupil automobilku Volvo. Není tedy náhodou, že má Zeekr designové centrum ve Švédsku.

Zeekr 001Zdroj: Se svolením Zeekr

Právě ve Švédském Stockholmu otevřel také první evropský showroom značky Zeekr a letos je plánována expanze na další trhy včetně Německa. Nedlouho poté by se vozy měly dostat i k nám. V nabídce je třeba elegantní elektrické kupé s prostým názvem 001.

Lynk & Co

Velmi podobný příběh jako Zeekr má i Lynk & Co. Jde o další značku pod křídly gigantu Geely, která má ve Švédsku tentokrát celé sídlo. Značka se intenzivně soustředí na přímé prodeje po internetu, ale i systém pronájmů, kdy sami majitelé mohou svoje auto půjčovat dalším řidičům a vydělávat.

Zdroj: Youtube

První model – plug-in hybrid 01 – lze již delší dobu běžně potkat třeba v Německu a v dalších evropských zemích. Na vůz se můžete podívat na videu.