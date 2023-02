"Příběh vozu Peugeot 205 je neoddělitelně spjat s osudem Jeana Boillota, člena vedení společnosti Peugeot na konci 70. let. Byl to právě on, kdo v době, kdy společnost procházela obtížným obdobím, přišel s ambiciózním projektem nového malého vozu, který měl být mnohem víc než jen městský vůz. Mělo jít o víceúčelový vůz, který bude stejně pohodlný ve městě i mimo něj, bude schopen přepravit malou rodinu a zároveň bude cenově dostupný… zkrátka vůz, který bude vhodný k jakémukoliv účelu," uvádí francouzská automobilky v tiskové zprávě.