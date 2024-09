Clarion je jednorožcem mezi karavany. Je extrémně vzácný, protože jich bylo v letech 1991 a 1992 vyrobeno jen 270 kusů. Marek Řehák z Nové Paky, nadšenec do karavanů, který si jeden takový kousek pořídil, ho popisuje jako něco, co byste v Evropě hledali těžko.

„Nabídl mi ho prodejce v Holandsku, se kterým spolupracuji. Říkal jsem si, že je to zajímavé americké auto, které u nás určitě neuvidíte. Nechal jsem si to zjistit a měl jsem pravdu. Z minimální edice jich je už hodně zničených.“

Podvozek od Fordu, karoserie jako jachta

Clarion má něco, co ho dělá jedinečným – podvozek z Fordu F350. Přidáte-li k tomu osmiválcový motor Ford V8, který měl podle nadšence vydržel i milion kilometrů, dostanete karavan, který nemá, tedy spíše neměl, konkurenci. Vůz má má místo klasického pohonu 4x4 pouze přední náhon. A to všechno kvůli tomu, že Holanďani, kteří karavan sestavovali, přetvořili podvozek Fordu tak, aby mohl být nižší.

Obytňák Clarion si můžete prohlédnout ve fotogalerii i na tomto videu:

| Video: Youtube

„Celá karoserie, střecha i stěny jsou lisované ze skelných vláken. Je to jeden kus a spíše mi to konstrukčně připomíná jachtu než karavan," vysvětluje. Díky této skořepinové konstrukci je Clarion nejenom lehčí, ale i odolnější vůči počasí.

Když vzácnost přebije krásu

Pokud byste čekali, že Clarion je designovým klenotem, čekáte marně. „Kamarádi říkali, že je to tak ošklivé, až je to pěkné. Některým se to absolutně nelíbí, ale jiní by ho strašně chtěli. V jejich elánu je zastavuje cenovka,“ směje se. A má pravdu. Tento vůz rozhodně neoslní každého, ale jeho netradiční vzhled a vzácnost z něj dělají sběratelský kousek.

A přestože Clarion možná není nejkrásnějším karavanem na světě, má nepochybně svoje kouzlo. Když do něj vlezete, připadáte si prý jako ve vesmírné lodi. „Je to velmi netradiční typ. Když si tam vlezete, připadáte si jako v raketě, alespoň já z toho mám takový dojem,“ popisuje Marek s jiskrou v oku.

Nomádský sen?

Cestování s Clarionem rozhodně není pro každého, ale pokud jste dobrodruhem, který má rád něco netradičního, mohl by vás tento karavan oslovit. „Teď frčí karavany. Lidi si dokonce předělávají kombíky na spaní. Cestování jako v 80. letech je zpátky,“ říká Marek, který vidí v obytných vozech stále rostoucí trend.

S Clarionem si ale nepořizujete jen obytný vůz, ale i kus historie a špetku exkluzivity. Clarion není žádný tuctový karavan. Ať už vás zaujme jeho netradiční vzhled, unikátní konstrukce, nebo prostě jen touha vybočit z řady, jedno je jisté – cestování s Clarionem je zážitek sám o sobě.

Náhradní díly jsou v USA

Vzhledem k tomu, že Clarion je již starším kouskem, musíte počítat s tím, že při jeho koupi se objeví nějaké technické problémy. I přes své retro kouzlo je Clarionu dodnes plně funkční a díky snadné dostupnosti náhradních dílů z Ameriky se nemusíte bát renovace.

„U starších aut nikdy nevíte, jak je tam starý olej nebo jak jsou na tom brzdy. Když jsem tenhle kousek dovezl, tak nebrzdil. Měl špatný posilovač brzd. Takže jsem z Ameriky objednal nový posilovač. Teď už to brzdí jako nové. Byl jsem překvapený, ale všechny náhradní díly jsou k dostání v americkém eshopu,“ uvádí Martin Řehák.

Pokud tedy hledáte něco, co nemá každý druhý, ale zároveň si chcete užít dobrodružství na cestách, mohl by Clarion být právě tím, co hledáte. Můžete si ho pořídit za 599 999 Kč.