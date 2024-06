Na akci Red Bull Showrun, která se uskuteční 17. srpna v Praze, se objeví jedna z významných tváří světa Formule 1, bývalý pilot David Coulthard. K České republice má velice blízko, poněkolikáté se tak vrátí do destinace, kterou moc dobře zná. Před 25 lety, v červnu 1999, se dokonce stal čestným patronem Autodromu Most.

David Coulthard se v červnu roku 1999 stal čestným patronem Autodromu Most. Na snímku je rpři setkání s fanoušky. | Foto: Se svolením Autodromu Most

David Coulthard a road trip přes Česko a Slovensko 2021

Zdroj: Youtube

David Coulthard, rodák ze skotského Twynholmu, má za sebou bohatou závodnickou kariéru. Absolvoval 15 sezon ve Formuli 1. Během nich odjel 246 velkých cen, z toho třináct jich dokázal vyhrát. Dvanáctkrát vyrážel do zývodu z pole position a za dobu své kariéry v F1 nasbíral 535 bodů. Začínal u Williamsu. Poté přešel do West McLaren Mercedes a naposledy za volantem F1 hájil barvy týmu Red Bull.

Poprvé v Česku s týmem a dvoumístnou formulí

Do České republiky se David Coulthard podíval několikrát. Třikrát navštívil závodní okruh pod hradem Hněvínem - Autodrom Most. Poprvé sem přijel v srpnu roku 1998 s celým týmem West McLaren Mercedes F1. Zavítal do Prahy a na závodní okruh Autodromu Most v severních Čechách v rámci turné s předváděcím dvoumístným monopostem F1.

Dvousedadlová Formule 1 - McLaren MP4-98T doubleseater.Zdroj: Se svolením Autodromu Most

„Jako jeden z darů převzali zástupci spojení dvou věhlasných ikon motoristického sportu, jakými značky McLaren i Mercedes bezpochyby jsou, repliku této dvousedadlové formule v podobě dortu. Davidovi se u nás moc líbilo. S vedením autodromu se dohodl na další návštěvě hned v následujícím roce,“ zavzpomínala v roce 2018 obchodní referentka sportovního odboru společnosti Autodrom Most Edeltraud Pochmanová.

Jako připomínka této významné události zdobil vjezd do areálu závodního okruhu speciální bilboard, na něm byla vyobrazena právě dvousedadlová Formule 1 – McLaren MP4-98T doubleseater.

Při druhé návštěvě se stal patronem okruhu

Podruhé Coulthard zavítal do České republiky a opět na Autodrom Most v červnu 1999. Právě o víkendu, který byl na zdejší trati ve znamení podniku FIA Thoroughbred Grand Prix F1. Už jenom skutečnost, že se tehdejší jezdec stáje West McLaren Mercedes na severu Čech objevil, byla pro motoristické fanoušky opravdová chuťovka.

Na závodním okruhu pobyl v rámci soukromé návštěvy necelé dvě hodiny v doprovodu manažera týmu West McLaren Mercedes Pavla Turka. Coulthardova návštěva v Mostě vzbudila velký ohlas a samotný jezdec udělal velký dojem svým velice vstřícným vystupováním. Na sever Čech jej dopravil vrtulník těsně před 13. hodinou a kolem patnácté už zase odlétal zpět do Prahy.

David Coulthard v roce 1999 na Autodromu Most, kdy se stal jeho čestným patronem.Zdroj: Deník/Edvard D. Beneš

Symbolický klíč od závodního okruhu

Za tu dobu tehdy 28letý Skot stihl celou řadu akcí. Hned po přistání se pozdravil s přítomnými motoristickým fanoušky, když ještě na heliportu absolvoval krátkou autogramiádu. Následně odjel na hrad Hněvín, kde rozmlouval s mladými příznivci motorismu a opět se velice ochotně podepisoval.

Další akcí byl krátký banket v prostorách starobylé repliky hradu. Zde Jiří Kroužek, tehdejší generální ředitel Autodromu Most, Davidu Coulthardovi předal symbolický klíč od mosteckého závodního okruhu a jmenoval jej patronem Autodromu Most. Mimochodem klíč by vyroben ze dvou kilogramů ryzího stříbra.

Následovaly krátké diskuze s účastníky banketu a odjezd na okruh, kde už se vše pomalu připravovalo ke startu historických formulí.

David Coulthard v roce 2009. Zdroj: Wikimedia Commons, Olexandr Topchylo, CC BY-SA 3.0 Narodil se jako David Marshall Coulthard 27. března 1971 v Twynholmu ve Skotsku. Jeho přezdívka je DC. Trvalé bydliště má podle portálu wikipedia uvedené v Monaku, ale vlastní také domy v Londýně a Švýcarsku. Vlastní také luxusní hotely v Británii a Monaku, včetně hotelu Columbus, který leží v Monackém Fontvieille. V rodné vesnici má muzeum. Jako většina pilotů F1 začínal na motokárách a postupně se propracoval až do seriálu mistrovství světa Formule 1. V MS F1 působil v letech 1994 až 2008. Startoval v 246 velkých cenách. Vyhrál jich 13. Nikdy se nestal mistrem světa, pouze v sezoně 2001 byl vicemistrem. V roce 2010 jezdil německý seriál DTM. Coulthard je také bývalým nejlépe bodujícím Britem v historii F1 (533 bodů), když překonal předchozí rekord Nigela Mansella (482 bodů). Při Grand Prix Španělska se jako osmý zařadil do „klubu 200“ (jezdci kteří absolvovali přes 200 závodů), a přiřadil se k Riccardovi Patresemu, Michaelu Schumacherovi, Rubensi Barrichellovi, Gerhardu Bergerovi, Andreovi de Cesariovi, Nelsonu Piquetovi a Jeanu Alesimu. V Grand Prix Monaka 2006 zaznamenal historicky první stupně vítězů pro stáj Red Bull Racing. Během dekorování nejlepších měl David na sobě plášť, který propagoval nový film Superman se vrací. Po skončení kariéry pracoval jako komentátor motoristických podniků, zejména Formule 1. V roce 2010 byl Coulthardovi udělen Řád britského impéria (MBE).

Závodu dominoval Bob Berridge

Vítězem závodu FIA Thoroughbred Grand Prix F1 se stal Bob Berridge s monopostem Williams FW08B z roku 1982, který za sebou nechal dva své krajany, Martina Strettona, jezdícího s šestikolovým Tyrrelem P 34 z roku 1977, a Steva Hitchinse s Lotusem 91 Ford z roku 1982.

Po skončení závodu následovala jízda v otevřeném voze po okruhu a fotografování u takzvaného Show Car, tedy u vystavené Formule 1 McLaren Mercedes, se kterou Coulthardův týmový parťák Mika Häkkinen v roce 1998 vybojoval titul mistra světa.

Než se Coulthard vydal zpět do Prahy, stihl ještě projít startovní pole a pohovořit s jezdci tehdy populárního okruhového seriálu Škoda Octavia Cup.

Překvapení pro Kroužka

Helma, kterou Coulthard daroval v roce 1999 tehdejšímu generálnímu řediteli Autodromu Most Jiřímu Kroužkovi.Zdroj: Deník/Edvard D. BenešJako důkaz přátelství a náklonnosti nejen k mosteckému závodnímu okruhu, stihl tehdy čerstvý patron Autodromu Most David Coulthard předat jako dárek generálnímu řediteli Jiřímu Kroužkovi svou závodnickou helmu. Podle Kroužkových slov to byl jev, který se v motoristickém sportu jen tak nevidí.

„Rozhodně mi to vyrazilo dech,“ prozradil tehdy Kroužek. „Tak trochu jsem počítal s tím, že mi David bude chtít na památku něco věnovat. Myslel jsem třeba rukavice, ale že to bude helma, tak to mě vůbec nenapadlo,“ dodal.

Jak je známo, helmu jako artefakt závodní jezdci rozdávají spíše výjimečně. Kroužek plánoval helmu vystavit, jako historickou relikvii, která má připomínat, že se jezdec McLarenu David Coulthard stal v roce 1999 čestným patronem mosteckého závodního okruhu.

Potřetí na okruhu v Mostě

Do třetice Coulthard zavítal do Mostu i v roce 2000, kde byl VIP hostem autodromu opět při závodním víkendu historických monopostů královské disciplíny F1. Pozdravil se s jezdci seriálu, závodníky seriálu Škoda Octavia Cup a absolvoval jízdu po okruhu v otevřeném voze Mercedes Benz SL 500. V depu i mimo něj byl, tak jak je o pilotů F1 zvykem, neustále středem pozornosti. Navštívil i hrad Hněvín. Na okruhu ještě stihl předat poháry šampiónům okruhových octavií a poté odjel do Prahy.

Clouthard zdraví motoristické příznivce při své návštěvě v roce 2000.Zdroj: Deník/Edvard D. Beneš

V roce 2001 Coulthard chyběl

Pro rok 2001 už ale na okruh nedorazil. Musel se omluvit. V době, kdy se v Mostě konaly závody historických F1, startoval na Grand Prix Kanady. V té době třicetiletý skotský jezdec pozdravil své příznivce na dálku, v úvodním slovu programu.

„Bohužel, poprvé od doby, kdy jsem se stal patronem okruhu, nemohu být u toho, až vám budou skvělé stroje předvádět nádhernou podívanou a nabídnou vynikající motoristické zážitky. V době konání tohoto podniku totiž budu startovat při Velké ceně Kanady. Přijměte tedy ode mě alespoň tento pozdrav na dálku,“ napsal do programu podniku.

Na vyhlášení ankety Zlatý volant 2018

Na další oficiální návštěvu do Česka David Coulthard opět zavítal například v únoru roku 2018, kdy přijal pozvání na galavečer s vyhlášením ankety Zlatý volant a Zlatá řídítka o nejlepší české motoristické sportovce. Objevil se po boku pětinásobného mistra světa silničních motocyklů ve třídě do 500 cm³ Australana Micka Doohana a německé jezdecké legendy Hanse Joachima Stucka.

Coulthard byl jakýmsi "zlatým hřebem" slavnostního večera v areálu výstaviště PVA Expo v Praze-Letňanech a svoji roli zvládal s vrozeným šarmem.

„Prahu mám moc rád, často sem jezdím poznávat ji i na pracovní schůzky. Jsou tu moc milí lidé, jako třeba Pavel Turek a jeho milá manželka," svěřil se.



V programu road trip From Castle to Castle

V roce 2021 byl Coulthard součástí jedinečného programu road trip From Castle to Castle, který v Česku a na Slovensku nabídl program s monopostem Formule 1 stáje Red Bull RB7.

Monopost RB7 se opět představí, letos při Red Bull Showrun

Letos v létě se tato formule vrací do Prahy, tentokrát v rámci akce Red Bull Showrun. Tým Red Bull Racing přímo v ulicích centra hlavního města předvede jeden z nejdominantnějších vozů motorsportu. A David Coulthard opět bude u toho. Ostrou F1 prožene ulicemi hlavního města.

Monopost Red Bull RB7, se kterým David Coulthard pojede v srpnu v Praze.Zdroj: Wikimedia Commons, Morio