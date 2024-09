Závodní okruh Autodromu Most zažil jeden ze dvou vrcholů motoristické sezony. Byl to svátek motorismu se vším všudy. Na již 32. ročník Czech Truck Prix dorazilo přes 40 tisíc návštěvníků. Ti byli svědky fantastického vítězství českého jezdce Martina Doubka v kategorii EuroNASCAR 2 a zajímavých soubojů jezdců těžkých tahačů. Po závodech si vyzkoušel jízdu v okruhovém trucku i vítěz Dakaru 2024 Martin Macík.

Návštěvnost, jak informoval mluvčí Autodromu Most Radek Laube, podle organizátorů překonala veškerá očekávání. „Víkend se vydařil, zaznamenali jsme 40 517 návštěvníků, což je přibližně o 30 procent více než loni, a to i přesto, že ve startovním poli trucků vůbec poprvé chyběl český jezdec,“ nechal se slyšet generální ředitel Autodromu Most a člen pořádajícího spolku AMK Most Josef Zajíček.

Podle něj to fanouškům bohatě vynahradil Martin Doubek, který zaznamenal historický úspěch v NASCARech. „Doufám, že si všichni 32. ročník Czech Truck Prix užili,“ dodal.

Konečně! Doubek slavil první domácí vítězství

Martin Doubek, který nastupoval do víkendu jako lídr šampionátu evropské verze NASCAR v kategorii EuroNASCAR 2, si z Mostu odvezl své historicky první vítězství na domácím okruhu.

close info Zdroj: Se svolením Autodromu Most zoom_in Martin Doubek projíždí vítězně cílem.

Po sobotním druhém místě a nejrychlejším zajetém kole v neděli startoval český reprezentant s vozem Ford Mustang, hájící barvy nizozemského týmu Hendriks Motorsport z pole position. Miláček domácího publika statečně bránil své vedení před Melvinem de Grootem od startu až do cíle a připsal si třinácté vítězství v kariéře.

Díky dlouho očekávanému prvnímu domácímu vítězství se Čech stal nejúspěšnějším jezdcem v historii divize před Thomasem Ferrandem. „Super víkend. V sobotu druhé místo, v neděli se konečně hrála česká hymna, takže úkol splněn. Doufám, že si to fanoušci užili stejně jako já, bylo to fantastické, moc jim za to děkuju,“ radoval se Doubek po závodě. Skandování ochozů v posledním kole prý slyšel i v autě.

Doubek měl dosud na domácím okruhu smůlu a často čelil technickým problémům. Nyní míří za celkovým vítězstvím v šampionátu. Jak však sám říká, nic není ještě rozhodnuto a stát se může cokoliv. Do konce sezony ho čekají ještě dva závody, a to v německém Oscherslebene a belgickém Zolderu.

Jezdci v obležení fanoušků

Náš jediný zástupce a lídr šampionátu NASCAR Whelen Euro Series ve třídě EuroNASCAR 2 Martin Doubek byl v paddocku doslova a do písmene v obležení fanoušků. „Můžete se mi podepsat?“ ptal se jeden z mladších návštěvníků. „Můžu si s vámi udělat selfie?“ ptala se tmavovláska v černém topu a světlých riflových šortkách.

„Martine, Martine, tohle je tvůj nejvěrnější fanoušek,“ přispěchal muž, aby českému jezdci představil svého kolegu.

close info Zdroj: Deník/Edvard Beneš zoom_in Selfie s Martinem Doubkem.

Lovcům autogramů neunikli ani další jezdci. Někdy se podepisovali na dost zvláštní věci, jako například Brit Liam Lambert, který jezdí Chevrolet Camaro se startovním číslem 21. Ten se zvěčnil černou fixou dvěma mladým příznivcům motorismu na brzdovou destičku.

Výstava amerických aut se líbila

Byť jich na mostecký závodní okruh nedorazilo moc, přijelo jen pět vozů, velkou pozornost budila výstava amerických aut. Těch bylo k vidění pouze pět, ale byly to opravdové skvosty.

Ze sousedního Německa dorazil Chevrolet Corvette Stingray Coupe. Dalším z vystavovaných vozů byl Chevrolet Master Deluxe z roku 1939. Automobil si v roce 2019 zahrál v americkém válečném filmu Bitva o Midway. Ve voze seděl herec Woody Harelson, představitel amerického admirála Chestera Williama Nimitze.

Výstava amerických aut při Czech Trucks Prix a závodech NASCAR:

Návštěvníci Czech Trucks Prix v Mostě mohli obdivovat na výstavě americká auta. | Video: Deník/Edvard D. Beneš

Dalším pak byl Buick McLauglin Special 40 z roku 1936, poháněný řadovým osmiválcem. Vůz má třírychlostní převodovku a zamykání volantu.

Předposledním vystavovaným vozem byl Pontiac Silver 8 Streak z roku 1950. Posledním pátým pak Dodge Polara v kabátě automobilů závodní kategorie Stock Car.

Premiéra Martina Macíka za volantem okruhového tahače

Další zajímavostí víkendu věnovaného Czech Trucks Prix a evropské sérii NASCAR byla premiéra Martina Macíka, který si poprvé vyzkoušel řízení okruhového trucku.

close info Zdroj: Se svolením Autodromu Most zoom_in Vítěz Dakaru Martin Macík si vyzkoušel jízdu okruhovým tahačem.

Dakarský vítěz usedl v neděli v podvečer za volant Iveca německé pilotky Steffi Halm. Na dráze obkroužil šest kol ve více než svižném tempu a s úsměvem na tváři si první zkušenost pochvaloval.

„Řízení okruhového trucku mě mile překvapilo, takže když se všechno správně sejde a dá dohromady hlavně po organizační stránce, tak bychom se v příštím roce mohli v nějakém závodě vidět. Ale je to stále otevřené,“ svěřil se Macík, který tak tajemně komentoval otázky, které nutně musely padnout.



Podle pořadatelů 32. ročník Czech Truck Prix opět potvrdil svou pozici jedné z nejvýznamnějších domácích motoristických událostí v České republice. „Mostecký okruh hostil fantastický víkend plný emocí a napětí, který nadchnul fanoušky a přinesl další velký úspěch českému motorsportu,“ ohlédl se za podnikem tiskový mluvčí Autodromu Most Radek Laube.